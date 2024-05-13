Советник президента Эстонии Ролл: Мы всерьез обсуждаем отправку войск на запад Украины
Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл утверждает, что эстонское правительство "всерьез" обсуждает возможность отправки войск на западную Украину, чтобы те помогли Киеву высвободить резервы для отправки на фронт.
Об этом Ролл заявил в интервью порталу Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам советника эстонского президента, правительство сейчас анализирует потенциальную отправку войск в Украину и предпочло бы пойти на это в составе полноценной миссии НАТО - "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость".
"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши рассуждения относительно того, что можем сделать", - сказал он.
Ролл подчеркнул, что Эстония потенциально готова отправить войска на запад Украины в составе меньшей коалиции, но "не исключено", что члены НАТО, которые сейчас выступают против такого шага, "со временем" изменят свое мнение.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск в Украину. Он допускает такой вариант в случае, если россияне прорвут линию обороны в Украине и Киев обратится с соответствующей просьбой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
доречі на вулицях Києва стали щось знов з'являтись різні чурбани, які зникли з початку війни…
Тому як для цих чурбанів, так і для таких героїв як зазначений у статті пан Ролл, необхідно терміново прийняти закон про першочергову мобілізацію іноземних громадян, що знаходяться на території України…
бо що вони тут роблять ???
або шпійони, тоді прям по закону військового часу одразу в розход, або якщо дуже ******* Україну ~ тоді будуть гарно служити у нашому війську …
тобачать що робить катлєта шурма татаров
як тече бабло МО поза МО
накуя вони тут???
пару ракет прилетіло і вони сказали манатки і додом, у звісно якась кількість справжніх бійців залишилась, але то навіть на тисяча …
так що про іноземців я вище написав >> мають підлягати ПЕРШОЧЕРГОВІЙ мобілізації , якщо знаходяться на території України..
Не говорячи вже про те,що це не ЗСУ - рота їм не заткнеш! Вся зє-срань на огляд світу вилізе!
цю новину 🙁
30 естонських вояків на північному кордоні України,
це взвод українців на східному фронті
тільки так в ніяк інакш
оце жаль !
але водночас, вважаю, що найкращим запобіжником від неконтрольованої міграції в Україну може бути лише закон про примусову першочергову мобілізацію іноземних громадян
Ввести війська країн ЄС, будувати бази на території України, поставити перед фактом росіян, що Європа готова себе захищати на ділі, а не будувати спокійне життя за спинами
холопівукраїнців.
зліва і справа вас прикривають ну дуже злі до кацапні українці...
але вони можуть звільнити тих хто таки прийде на Сумщіну...
так, це не дешево коштувало
в Одесі прайс за таке 8000 долларів
люди по Україні в ТЦК по 8000 долларів занесли з рила, щоб їх відправили в частини якнайдалі від зони бойових дій
а тут таке западло намальовується