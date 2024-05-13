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Советник президента Эстонии Ролл: Мы всерьез обсуждаем отправку войск на запад Украины

Війська Естонії

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл утверждает, что эстонское правительство "всерьез" обсуждает возможность отправки войск на западную Украину, чтобы те помогли Киеву высвободить резервы для отправки на фронт.

Об этом Ролл заявил в интервью порталу Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам советника эстонского президента, правительство сейчас анализирует потенциальную отправку войск в Украину и предпочло бы пойти на это в составе полноценной миссии НАТО - "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость".

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"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши рассуждения относительно того, что можем сделать", - сказал он.

Ролл подчеркнул, что Эстония потенциально готова отправить войска на запад Украины в составе меньшей коалиции, но "не исключено", что члены НАТО, которые сейчас выступают против такого шага, "со временем" изменят свое мнение.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск в Украину. Он допускает такой вариант в случае, если россияне прорвут линию обороны в Украине и Киев обратится с соответствующей просьбой.

Автор: 

Эстония (1418)


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Топ комментарии
+17
А дозвіл зє дасть?! Він не зможе їх контролювати!
Не говорячи вже про те,що це не ЗСУ - рота їм не заткнеш! Вся зє-срань на огляд світу вилізе!
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13.05.2024 20:24
+14
Давайте! Хоч скільки, то буде прецедент для всих! Покажіть що хоч у когось є яйця!
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13.05.2024 20:24
+14
Гарна новина , тільки не відомо , як Зедермак сприйме
цю новину 🙁
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13.05.2024 20:24
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В Мукачеві Коля Тищенко надійно тили прикриває, шо їм там робити?
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13.05.2024 20:16 Ответить
Та він начебто не в Мукачеві, а за кордоном. Так, іноді з'являється щоб дупою як кім потрясти і назад в Монако чи ще десь. Їм же ж можна, то зе!мітбол.
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13.05.2024 20:47 Ответить
Не жени на Колю, Коля в Києві.

доречі на вулицях Києва стали щось знов з'являтись різні чурбани, які зникли з початку війни…

Тому як для цих чурбанів, так і для таких героїв як зазначений у статті пан Ролл, необхідно терміново прийняти закон про першочергову мобілізацію іноземних громадян, що знаходяться на території України…

бо що вони тут роблять ???

або шпійони, тоді прям по закону військового часу одразу в розход, або якщо дуже ******* Україну ~ тоді будуть гарно служити у нашому війську …

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13.05.2024 20:56 Ответить
Приступ білої гарячки?
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13.05.2024 21:03 Ответить
Що ти маєш проти першочергової мобілізації іноземців в Україні ??
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14.05.2024 07:52 Ответить
Ти помилився, тут не російська божевільня, тобі- додому
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14.05.2024 10:12 Ответить
Ботяра тобі конкретне питання задали…
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14.05.2024 18:55 Ответить
А тобі до рідного русмухорань..ка, ростроль .
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16.05.2024 10:48 Ответить
в Умнані таджики в товарній кількості ізраіль прискорено будують.. десь понавозили..
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13.05.2024 23:07 Ответить
естонці ж не знають що не потрібні вони ОПі
тобачать що робить катлєта шурма татаров
як тече бабло МО поза МО
накуя вони тут???
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13.05.2024 21:10 Ответить
Туди де не ведуться бойові дії? Будуть проходити курси підготовки молодого бійся?
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13.05.2024 20:24 Ответить
Вже ж був міжнародний легіон осіб налічував біля 30 тис, де вони всі ?

пару ракет прилетіло і вони сказали манатки і додом, у звісно якась кількість справжніх бійців залишилась, але то навіть на тисяча …

так що про іноземців я вище написав >> мають підлягати ПЕРШОЧЕРГОВІЙ мобілізації , якщо знаходяться на території України..
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14.05.2024 08:14 Ответить
А дозвіл зє дасть?! Він не зможе їх контролювати!
Не говорячи вже про те,що це не ЗСУ - рота їм не заткнеш! Вся зє-срань на огляд світу вилізе!
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13.05.2024 20:24 Ответить
Давайте! Хоч скільки, то буде прецедент для всих! Покажіть що хоч у когось є яйця!
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13.05.2024 20:24 Ответить
І одразу їх десь під Ямпіль, там потрібні охоронці

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13.05.2024 20:58 Ответить
Гарна новина , тільки не відомо , як Зедермак сприйме
цю новину 🙁
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13.05.2024 20:24 Ответить
Це ж було вже, зермак сказав, що допомога не потрібна
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13.05.2024 21:19 Ответить
Відправляите! - може и інші підтягнуться
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13.05.2024 20:24 Ответить
Так д'єрмак не дасть на введеня, військ згоди, бо тоді він не матиме доступу до планів військових.
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13.05.2024 20:25 Ответить
тут важливий прецедент,
30 естонських вояків на північному кордоні України,
це взвод українців на східному фронті
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13.05.2024 20:25 Ответить
Ні, 30 іноземців в Україні , це додаткова третина роти на передовій…

тільки так в ніяк інакш
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14.05.2024 08:16 Ответить
Мдаа , іноземні війська в Україні , це повна дупа-- сирку, зелє-дерьмаку і їх ставці .
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13.05.2024 20:44 Ответить
На сході вже кричали "введи ху_ло скорей войска, жизнь малоросов не легка.". Схоже, що українці дійсно не здатні вчитися навіть на власних помилках.
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13.05.2024 20:50 Ответить
Україні за 30 з гаком років незалежності досі не навчились виявляти і бити провокаторів, що прикидаються українцями …

оце жаль !
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14.05.2024 08:17 Ответить
Орбан на Закарпаття ще в 22 планував ввести. То може йому дозволити? Де Вас таких далекоглядних і розумовитих береться на голови українців?
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14.05.2024 20:13 Ответить
я Вас підтримую в цілому, Ви мене не зрозуміли просто..

але водночас, вважаю, що найкращим запобіжником від неконтрольованої міграції в Україну може бути лише закон про примусову першочергову мобілізацію іноземних громадян

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15.05.2024 00:32 Ответить
Це й не дивно чому вони такі войовничі. Росія поряд і хочуть показати рішучість до битви.

Ввести війська країн ЄС, будувати бази на території України, поставити перед фактом росіян, що Європа готова себе захищати на ділі, а не будувати спокійне життя за спинами холопів українців.
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13.05.2024 20:45 Ответить
Більше не можна їздити на одних українцях. Перші дзвіночки вже були недавно. А з закручуванням гайок може стати гірше і злвсім не для росіян.
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13.05.2024 20:48 Ответить
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13.05.2024 20:49 Ответить
Це супер новина , лід майже зрушився
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13.05.2024 20:58 Ответить
А нахіба вони там на заході потрібні? Теж хотять заробляти як українські прикордонники?
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13.05.2024 21:04 Ответить
ну ти і гадость...
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13.05.2024 21:18 Ответить
Эстонское войско численностью 1000 человек перевернёт ход войны!
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13.05.2024 21:27 Ответить
ні - уколотая кацапня і вічно нажратиє шхтери без шахт її переверне 🤣
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13.05.2024 21:32 Ответить
Лиха беда начало, як кажуть московіти. Прийдуть підрозділи з Балтії, а за ними потягнуться ..... Балтійські країни правильно визначили свою задачу: тримати кацапське військо на українській війні краще ніж воювати у своєму домі !
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13.05.2024 21:35 Ответить
заходьте вже - ділянка в 1 км ваша...
зліва і справа вас прикривають ну дуже злі до кацапні українці...
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13.05.2024 21:35 Ответить
Я буду радий, якщо вони прийдуть до нас на кордон. На сумщину.
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13.05.2024 21:39 Ответить
не прийдуть вони на Сумщіну,
але вони можуть звільнити тих хто таки прийде на Сумщіну...
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13.05.2024 21:43 Ответить
Ти погано бачиш ? Світ змінюється дуже швидко. Швидше за тих кацапів, які вже втратили віру у свого царя. Бо царь - це гальмо московії.
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13.05.2024 21:51 Ответить
Уряд Естонії вже обговорює, а наші ні Г-ГУ про дозвіл іноземним військам заходити на територію України. Боневтік взагалі вважає, що сам з усами і ***** йому не суперник. Проте балтійські країни правильно визначили свою задачу: тримати кацапське військо на українській війні краще ніж воювати у своєму домі !
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13.05.2024 21:37 Ответить
у Боневтіка в данному питанні інтереси трохи розходяться з інтересами українського народу
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14.05.2024 02:03 Ответить
Тыловики которые получили или купили "теплое место" будут очень рады этому... Они же первыми координаты сольют.
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13.05.2024 22:10 Ответить
100%

так, це не дешево коштувало
в Одесі прайс за таке 8000 долларів
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14.05.2024 02:01 Ответить
А войска с западной Украины вообще хотят, чтобы их кто-то высвободил или заменил? Не портите людям праздник, они не виноваты!
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14.05.2024 00:11 Ответить
теж цікавить це питання

люди по Україні в ТЦК по 8000 долларів занесли з рила, щоб їх відправили в частини якнайдалі від зони бойових дій

а тут таке западло намальовується
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14.05.2024 02:00 Ответить
 
 