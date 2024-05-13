Советник президента Эстонии Ролл: Мы всерьез обсуждаем отправку войск на запад Украины

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл утверждает, что эстонское правительство "всерьез" обсуждает возможность отправки войск на западную Украину, чтобы те помогли Киеву высвободить резервы для отправки на фронт.

Об этом Ролл заявил в интервью порталу Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам советника эстонского президента, правительство сейчас анализирует потенциальную отправку войск в Украину и предпочло бы пойти на это в составе полноценной миссии НАТО - "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость".

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"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши рассуждения относительно того, что можем сделать", - сказал он.

Ролл подчеркнул, что Эстония потенциально готова отправить войска на запад Украины в составе меньшей коалиции, но "не исключено", что члены НАТО, которые сейчас выступают против такого шага, "со временем" изменят свое мнение.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск в Украину. Он допускает такой вариант в случае, если россияне прорвут линию обороны в Украине и Киев обратится с соответствующей просьбой.