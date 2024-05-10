Эстония и союзники должны быть открыты к идее отправки войск в Украину, - замглавы МИД Силласте-Эллинг

Западные союзники Украины должны оставаться открытыми к любым предложениям по поддержке украинцев в войне против России, в частности - к командированию западных военных в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эстонии, бывший постоянный представитель Эстонии при НАТО Кюллике Силласте-Эллинг.

"Мы должны быть открытыми к идеям. Вместо того, чтобы все время сообщать о том, что мы не собираемся делать для помощи Украине, мы должны сообщать то, что, считаем, мы должны", - подчеркнула она.

Относительно идеи Макрона о возможной отправке войск в Украину, Силласте-Эллинг предположила, что пока нет никакой активной деятельности в этом направлении или ее планирования.

"Но для нас в любом случае все варианты "на столе", мы открыты для рассмотрения различных вариантов. Возможно речь будет идти не о "непосредственном бое с россиянами", но об учениях или определенных специальных задачах", - отметила представительница Эстонии.

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Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции тоже есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "обеспокоен" недавними заявлениями Эмманюэля Макрона относительно французских войск на территории Украины, а также словами главы МИД Британии Кэмерона о разрешении на удары по территории РФ оружием, предоставленным Великобританией.