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Эстония и союзники должны быть открыты к идее отправки войск в Украину, - замглавы МИД Силласте-Эллинг

Кюлліке Сілласте-Еллінг.

Западные союзники Украины должны оставаться открытыми к любым предложениям по поддержке украинцев в войне против России, в частности - к командированию западных военных в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эстонии, бывший постоянный представитель Эстонии при НАТО Кюллике Силласте-Эллинг.

"Мы должны быть открытыми к идеям. Вместо того, чтобы все время сообщать о том, что мы не собираемся делать для помощи Украине, мы должны сообщать то, что, считаем, мы должны", - подчеркнула она.

Относительно идеи Макрона о возможной отправке войск в Украину, Силласте-Эллинг предположила, что пока нет никакой активной деятельности в этом направлении или ее планирования.

"Но для нас в любом случае все варианты "на столе", мы открыты для рассмотрения различных вариантов. Возможно речь будет идти не о "непосредственном бое с россиянами", но об учениях или определенных специальных задачах", - отметила представительница Эстонии.

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Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции тоже есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "обеспокоен" недавними заявлениями Эмманюэля Макрона относительно французских войск на территории Украины, а также словами главы МИД Британии Кэмерона о разрешении на удары по территории РФ оружием, предоставленным Великобританией.

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Украина (44919) Эстония (1415) Макрон Эмманюэль (1299)


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Щас победобесы возбудятся, опять зашипят про Нарву, Таллин, Ригу, корридор в Кенигскую область
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10.05.2024 09:56 Ответить
естонські дядьки, дуже яскраво виступили на євробаченні.
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10.05.2024 09:56 Ответить
та блін... щоб було менше отих 100500 останніх китайських попереджень, то ви переведіть цю розмову у створення війск Антипутінської коаліції на базі вже створеного Рамшатйну. хто захоче, буде приєднуватись до боротьби із імперським фашизмом. і буде менше тих розмов про війська НАТО в Україні. бо багатьох це стримує, оскільки НАТО - це є оборонний блок.
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10.05.2024 10:04 Ответить
Хочете миру в Європі, воюйте в Україні за Україну. Інакше Маріуполь чекає кожного
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10.05.2024 10:04 Ответить
Та тільки Зєрмак цього не хоче. Бо боїться не тільки ЗСУ, а й західних військ.
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10.05.2024 10:21 Ответить
Мабуть перший притомний коментар з самого початку війни від Валентини Саюн. Браво! Ви ж були навіть проти постачання зброї Україні та призивали всіх цілувати ноги Шольцу ще за ті ліжка, ковдри та каски, які він в основному постачав на початку. А все інше Україна сама-сама-сама. Бо, мовляв, ніхто їй нічогісенько не винен. А зараз навіть призов до вводу іноземних військ. Щоб не було Маріуполя у Берліні, Варшаві, Парижі тощо. Розумнішаєте чи страшно?
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10.05.2024 12:25 Ответить
Вулькі спеціалісти і дронщики запрошуються на тренування.
Навіть профільні мисливці на дрібну дічь можуть приїздити на сафарі.
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10.05.2024 11:36 Ответить
 
 