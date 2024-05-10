Естонія та союзники мають бути відкритими до ідеї відправки військ в Україну, - заступниця глави МЗС Сілласте-Еллінг
Західні союзники України мають залишатися відкритими до будь-яких пропозицій щодо підтримки українців у війні проти Росії, зокрема — до відряджання західних військових до України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила заступниця міністра закордонних справ Естонії, колишня постійна представниця Естонії при НАТО Кюлліке Сілласте-Еллінг.
"Ми повинні бути відкритими до ідей. Замість того, щоб весь час повідомляти про те, що ми не збираємося робити для допомоги Україні, ми повинні повідомляти те, що, вважаємо, ми повинні", - наголосила вона.
Щодо ідеї Макрона про можливе виряджання військ до України, Сілласте-Еллінг припустила, що наразі немає жодної активної діяльності у цьому напрямку чи її планування.
"Але для нас у будь-якому випадку усі варіанти "на столі", ми відкриті для розгляду різних варіантів. Можливо йтиметься не про "безпосередній бій з росіянами", але про навчання або певні спеціальні завдання", - зазначила представниця Естонії.
Заяви Макрона щодо відправки військ до України
Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "стурбований" нещодавніми заявами Емманюеля Макрона щодо французьких військ на території України, а також словами глави МЗС Британії Кемерона про дозвіл на удари по території РФ зброєю, наданою Великою Британією.
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