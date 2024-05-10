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Естонія та союзники мають бути відкритими до ідеї відправки військ в Україну, - заступниця глави МЗС Сілласте-Еллінг

Кюлліке Сілласте-Еллінг.

Західні союзники України мають залишатися відкритими до будь-яких пропозицій щодо підтримки українців у війні проти Росії, зокрема — до відряджання західних військових до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила заступниця міністра закордонних справ Естонії, колишня постійна представниця Естонії при НАТО Кюлліке Сілласте-Еллінг.

"Ми повинні бути відкритими до ідей. Замість того, щоб весь час повідомляти про те, що ми не збираємося робити для допомоги Україні, ми повинні повідомляти те, що, вважаємо, ми повинні", - наголосила вона.

Щодо ідеї Макрона про можливе виряджання військ до України, Сілласте-Еллінг припустила, що наразі немає жодної активної діяльності у цьому напрямку чи її планування.

"Але для нас у будь-якому випадку усі варіанти "на столі", ми відкриті для розгляду різних варіантів. Можливо йтиметься не про "безпосередній бій з росіянами", але про навчання або певні спеціальні завдання", - зазначила представниця Естонії.

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Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "стурбований" нещодавніми заявами Емманюеля Макрона щодо французьких військ на території України, а також словами глави МЗС Британії Кемерона про дозвіл на удари по території РФ зброєю, наданою Великою Британією.

Автор: 

Україна (5868) Естонія (1601) Макрон Емманюель (1453)


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Щас победобесы возбудятся, опять зашипят про Нарву, Таллин, Ригу, корридор в Кенигскую область
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10.05.2024 09:56 Відповісти
естонські дядьки, дуже яскраво виступили на євробаченні.
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10.05.2024 09:56 Відповісти
та блін... щоб було менше отих 100500 останніх китайських попереджень, то ви переведіть цю розмову у створення війск Антипутінської коаліції на базі вже створеного Рамшатйну. хто захоче, буде приєднуватись до боротьби із імперським фашизмом. і буде менше тих розмов про війська НАТО в Україні. бо багатьох це стримує, оскільки НАТО - це є оборонний блок.
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10.05.2024 10:04 Відповісти
Хочете миру в Європі, воюйте в Україні за Україну. Інакше Маріуполь чекає кожного
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10.05.2024 10:04 Відповісти
Та тільки Зєрмак цього не хоче. Бо боїться не тільки ЗСУ, а й західних військ.
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10.05.2024 10:21 Відповісти
Мабуть перший притомний коментар з самого початку війни від Валентини Саюн. Браво! Ви ж були навіть проти постачання зброї Україні та призивали всіх цілувати ноги Шольцу ще за ті ліжка, ковдри та каски, які він в основному постачав на початку. А все інше Україна сама-сама-сама. Бо, мовляв, ніхто їй нічогісенько не винен. А зараз навіть призов до вводу іноземних військ. Щоб не було Маріуполя у Берліні, Варшаві, Парижі тощо. Розумнішаєте чи страшно?
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10.05.2024 12:25 Відповісти
Вулькі спеціалісти і дронщики запрошуються на тренування.
Навіть профільні мисливці на дрібну дічь можуть приїздити на сафарі.
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10.05.2024 11:36 Відповісти
 
 