Захарова пригрозила Макрону: Якщо французи з’являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил

Нещодавня заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну викликала гнівну реакцію з боку речниці МЗС Росії Марії Захарової. Вона пригрозила атакувати французькі війська, якщо ті опиняться в Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь "стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати - для нас ситуація видається більш ніж визначеною", - заявила Захарова.

Представниця російського МЗС пригрозила, що Росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні.

"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього", - сказала Захарова.

Також вона додала, що Росія буцімто бачить зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.

Заява Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон ще наприкінці лютого 2024 року "не виключив" відправлення військ країн Заходу в Україну. У своєму нещодавньому інтерв’ю для The Economist лідер Франції підтримав свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну. За його словами, Франція може розглянути таку можливість, якщо росіяни прорвуть оборону і Україна попросила б про допомогу.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну. На його думку, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

Заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну також не підтримав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.