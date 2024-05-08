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Захарова пригрозила Макрону: Якщо французи з’являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил

Речниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила, що Росія вдарить по військах Франції, якщо ті опиняться в Україні

Нещодавня заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну викликала гнівну реакцію з боку речниці МЗС Росії Марії Захарової. Вона пригрозила атакувати французькі війська, якщо ті опиняться в Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь "стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати - для нас ситуація видається більш ніж визначеною", - заявила Захарова.

Представниця російського МЗС пригрозила, що Росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні.

"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього", - сказала Захарова.

Також вона додала, що Росія буцімто бачить зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.

Заява Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон ще наприкінці лютого 2024 року "не виключив" відправлення військ країн Заходу в Україну. У своєму нещодавньому інтерв’ю для The Economist лідер Франції підтримав свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну. За його словами, Франція може розглянути таку можливість, якщо росіяни прорвуть оборону і Україна попросила б про допомогу.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну. На його думку, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

Заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну також не підтримав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Автор: 

росія (64958) Франція (3049) Захарова Марія (353) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+16
Машка-алкашка б'ється в істериці. Це добре.
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08.05.2024 13:39
+15
а ти рано чи пізно будеш засуджена до страти методом повішання 🤷🏻‍♂️
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08.05.2024 13:38
+15
Може, па такому случаю їй нарешті помиють волосся
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08.05.2024 13:53
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а ти рано чи пізно будеш засуджена до страти методом повішання 🤷🏻‍♂️
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08.05.2024 13:38 Відповісти
Може, па такому случаю їй нарешті помиють волосся
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08.05.2024 13:53 Відповісти
"Макрон, введи войска !!!"

"Бульвар Французский весь в цвету !"
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08.05.2024 20:40 Відповісти
Машка-алкашка б'ється в істериці. Це добре.
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08.05.2024 13:39 Відповісти
То вона трохи протверезіла..а от куди ділись Валька-стакан та Дімон-айфон?
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08.05.2024 13:42 Відповісти
Мабуть під крапельницею після учорашнього коронування *****.
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08.05.2024 13:57 Відповісти
+++))
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08.05.2024 14:37 Відповісти
а "Бульвар Французский весь в цвету".... українських та французьких прапорів 😂👍
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08.05.2024 13:48 Відповісти
Французи? - може "Дикі гуси"?
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08.05.2024 13:41 Відповісти
Так само як мішенню для французьких військ стануть русняві мародерсько-гвалтівні натовпи.
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08.05.2024 13:41 Відповісти
Та як вона могла, на друга путіна таке казати?
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08.05.2024 13:43 Відповісти
Також вона додала, що Росія буцімто бачить зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні. Джерело:
Ахєрєть! Пєши ісчо!
Навіть не Ванга, щоб у майбутнє дивитися. Бачить на відстані? Особисто **** приїжджає кожен день на трупи подивитися?
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08.05.2024 13:46 Відповісти
о, вилізла шмара. напевно ще французького прутня не смоктала.... цікавиться)))
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08.05.2024 13:49 Відповісти
"І бізплатна паказала п*зду".
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08.05.2024 13:49 Відповісти
цікаво, що може зробити машка, за чарку доброї хреновухи?
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08.05.2024 13:50 Відповісти
Пригрозити Альфа Центаврі, і розказати, що руські вбили багато інопланетян.
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08.05.2024 14:42 Відповісти
В спортлото вже машка написала?
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08.05.2024 13:50 Відповісти
Апес-алкаше коняки
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08.05.2024 13:55 Відповісти
Ну все, панове французи: тріпісчітє! Коли щось піде не так, як захтіла Маня Захєрова, вона особисто застосує страшну біологічну зброю - пожбурить у ваш бік своїми брудними трусєлями.
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08.05.2024 13:58 Відповісти
В цю гру грають двоє, французькі війська мішень для москалів, то москальські для французів. Повісять тебе Машка за розпалювання агресивної війни як і твого Лаврова та путлера зі всією свитою.
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08.05.2024 14:00 Відповісти
Захарова пригрозила Макрону: Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил Джерело:
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08.05.2024 14:12 Відповісти
Чи стануть мішенню французи для росіян - питання відкрите А от росіяни мішенями для французів УЖЕ СТАЛИ!!!
Одні "Цезарі" та "Скальпи" чого варті!
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08.05.2024 14:14 Відповісти
Пугает Дартаньяна голой жопой.
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08.05.2024 14:14 Відповісти
Франзузи вже один раз москву спалили, історія нічому не навчила скотомордих
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08.05.2024 14:28 Відповісти
ця істота вже сама давно є мішенню для наркологів і санітарів.
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08.05.2024 14:36 Відповісти
худоба огидна
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08.05.2024 14:42 Відповісти
Кто такая Машка Захарова, пьянчуга, недержание словесного поноса. И кто такой Макрон - президент демократической, свободной, всеми уважаемой Франции. И вот эта Машка смеет угрожать Франции. Это уже слишком. Пора уже минимум гнать российского посла с Франции, порвать дипломатические отношения и вообще необходимо прислать войска для помощи в Украину.
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08.05.2024 15:26 Відповісти
Она дура думала что войска зайдут на шашлык в Украину.
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08.05.2024 15:32 Відповісти
Якщо французи і будуть в Україні, то кацапи про це тільки з телевізора будуть знати.

У більшості конфліктів за участі країн НАТО дикуни, з якими вони боролися, навіть не знали що і звідки по них прилітає.
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08.05.2024 16:19 Відповісти
Захарова, не заигрывай - французским легионерам ты накуй не упала - наливай следующий стакан.
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08.05.2024 17:36 Відповісти
Як страшно. Кацапи, ви нічого не змогли зробити з українцями, в яких навіть не було ракет, всього декілька "нептунів" і старих "Точка У" і тільки тисячі тон запасу Вовіного асфальту, а Франція має ракети, літаки і навіть ядерну зброю і бачили вони ваші погрози в одному місці. Знищать і оком не моргнуть. А от якщо вони побачать кацапсьго військового в зоні їх дії, то кацапам вже нічого не допоможе.
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08.05.2024 19:18 Відповісти
 
 