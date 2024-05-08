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Захарова пригрозила Макрону: Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил

Речниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила, що Росія вдарить по військах Франції, якщо ті опиняться в Україні

Недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке французских войск в Украину вызвало гневную реакцию со стороны спикера МИД России Марии Захаровой. Она пригрозила атаковать французские войска, если те окажутся в Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность... Должны его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной", - заявила Захарова.

Представительница российского МИД пригрозила, что Россия ударит по французским войскам, если те окажутся на поле боя в Украине.

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что Париж уже имеет доказательства этого", - сказала Захарова.

Также она добавила, что Россия якобы видит рост количества граждан Франции среди погибших в Украине.

Заявление Макрона о возможной отправке французских войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в конце февраля 2024 года "не исключил" отправку войск стран Запада в Украину. В своем недавнем интервью для The Economist лидер Франции поддержал свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину. По его словам, Франция может рассмотреть такую возможность, если россияне прорвут оборону и Украина попросит о помощи.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи Макрона относительно отправки войск НАТО в Украину. По его мнению, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

Заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину также не поддержал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Автор: 

россия (95388) Франция (3497) Захарова Мария (373) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+16
Машка-алкашка б'ється в істериці. Це добре.
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08.05.2024 13:39
+15
а ти рано чи пізно будеш засуджена до страти методом повішання 🤷🏻‍♂️
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08.05.2024 13:38
+15
Може, па такому случаю їй нарешті помиють волосся
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08.05.2024 13:53
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а ти рано чи пізно будеш засуджена до страти методом повішання 🤷🏻‍♂️
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08.05.2024 13:38 Ответить
Може, па такому случаю їй нарешті помиють волосся
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08.05.2024 13:53 Ответить
"Макрон, введи войска !!!"

"Бульвар Французский весь в цвету !"
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08.05.2024 20:40 Ответить
Машка-алкашка б'ється в істериці. Це добре.
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08.05.2024 13:39 Ответить
То вона трохи протверезіла..а от куди ділись Валька-стакан та Дімон-айфон?
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08.05.2024 13:42 Ответить
Мабуть під крапельницею після учорашнього коронування *****.
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08.05.2024 13:57 Ответить
+++))
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08.05.2024 14:37 Ответить
а "Бульвар Французский весь в цвету".... українських та французьких прапорів 😂👍
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08.05.2024 13:48 Ответить
Французи? - може "Дикі гуси"?
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08.05.2024 13:41 Ответить
Так само як мішенню для французьких військ стануть русняві мародерсько-гвалтівні натовпи.
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08.05.2024 13:41 Ответить
Та як вона могла, на друга путіна таке казати?
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08.05.2024 13:43 Ответить
Також вона додала, що Росія буцімто бачить зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні. Джерело:
Ахєрєть! Пєши ісчо!
Навіть не Ванга, щоб у майбутнє дивитися. Бачить на відстані? Особисто **** приїжджає кожен день на трупи подивитися?
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08.05.2024 13:46 Ответить
о, вилізла шмара. напевно ще французького прутня не смоктала.... цікавиться)))
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08.05.2024 13:49 Ответить
"І бізплатна паказала п*зду".
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08.05.2024 13:49 Ответить
цікаво, що може зробити машка, за чарку доброї хреновухи?
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08.05.2024 13:50 Ответить
Пригрозити Альфа Центаврі, і розказати, що руські вбили багато інопланетян.
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08.05.2024 14:42 Ответить
В спортлото вже машка написала?
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08.05.2024 13:50 Ответить
Апес-алкаше коняки
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08.05.2024 13:55 Ответить
Ну все, панове французи: тріпісчітє! Коли щось піде не так, як захтіла Маня Захєрова, вона особисто застосує страшну біологічну зброю - пожбурить у ваш бік своїми брудними трусєлями.
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08.05.2024 13:58 Ответить
В цю гру грають двоє, французькі війська мішень для москалів, то москальські для французів. Повісять тебе Машка за розпалювання агресивної війни як і твого Лаврова та путлера зі всією свитою.
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08.05.2024 14:00 Ответить
Захарова пригрозила Макрону: Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил Джерело:
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08.05.2024 14:12 Ответить
Чи стануть мішенню французи для росіян - питання відкрите А от росіяни мішенями для французів УЖЕ СТАЛИ!!!
Одні "Цезарі" та "Скальпи" чого варті!
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08.05.2024 14:14 Ответить
Пугает Дартаньяна голой жопой.
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08.05.2024 14:14 Ответить
Франзузи вже один раз москву спалили, історія нічому не навчила скотомордих
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08.05.2024 14:28 Ответить
ця істота вже сама давно є мішенню для наркологів і санітарів.
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08.05.2024 14:36 Ответить
худоба огидна
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08.05.2024 14:42 Ответить
Кто такая Машка Захарова, пьянчуга, недержание словесного поноса. И кто такой Макрон - президент демократической, свободной, всеми уважаемой Франции. И вот эта Машка смеет угрожать Франции. Это уже слишком. Пора уже минимум гнать российского посла с Франции, порвать дипломатические отношения и вообще необходимо прислать войска для помощи в Украину.
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08.05.2024 15:26 Ответить
Она дура думала что войска зайдут на шашлык в Украину.
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08.05.2024 15:32 Ответить
Якщо французи і будуть в Україні, то кацапи про це тільки з телевізора будуть знати.

У більшості конфліктів за участі країн НАТО дикуни, з якими вони боролися, навіть не знали що і звідки по них прилітає.
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08.05.2024 16:19 Ответить
Захарова, не заигрывай - французским легионерам ты накуй не упала - наливай следующий стакан.
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08.05.2024 17:36 Ответить
Як страшно. Кацапи, ви нічого не змогли зробити з українцями, в яких навіть не було ракет, всього декілька "нептунів" і старих "Точка У" і тільки тисячі тон запасу Вовіного асфальту, а Франція має ракети, літаки і навіть ядерну зброю і бачили вони ваші погрози в одному місці. Знищать і оком не моргнуть. А от якщо вони побачать кацапсьго військового в зоні їх дії, то кацапам вже нічого не допоможе.
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08.05.2024 19:18 Ответить
 
 