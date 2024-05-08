Захарова пригрозила Макрону: Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил

Недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке французских войск в Украину вызвало гневную реакцию со стороны спикера МИД России Марии Захаровой. Она пригрозила атаковать французские войска, если те окажутся в Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность... Должны его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной", - заявила Захарова.

Представительница российского МИД пригрозила, что Россия ударит по французским войскам, если те окажутся на поле боя в Украине.

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что Париж уже имеет доказательства этого", - сказала Захарова.

Также она добавила, что Россия якобы видит рост количества граждан Франции среди погибших в Украине.

Заявление Макрона о возможной отправке французских войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в конце февраля 2024 года "не исключил" отправку войск стран Запада в Украину. В своем недавнем интервью для The Economist лидер Франции поддержал свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину. По его словам, Франция может рассмотреть такую возможность, если россияне прорвут оборону и Украина попросит о помощи.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи Макрона относительно отправки войск НАТО в Украину. По его мнению, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

Заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину также не поддержал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.