Захарова пригрозила Макрону: Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил
Недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке французских войск в Украину вызвало гневную реакцию со стороны спикера МИД России Марии Захаровой. Она пригрозила атаковать французские войска, если те окажутся в Украине.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность... Должны его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной", - заявила Захарова.
Представительница российского МИД пригрозила, что Россия ударит по французским войскам, если те окажутся на поле боя в Украине.
"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что Париж уже имеет доказательства этого", - сказала Захарова.
Также она добавила, что Россия якобы видит рост количества граждан Франции среди погибших в Украине.
Заявление Макрона о возможной отправке французских войск в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в конце февраля 2024 года "не исключил" отправку войск стран Запада в Украину. В своем недавнем интервью для The Economist лидер Франции поддержал свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину. По его словам, Франция может рассмотреть такую возможность, если россияне прорвут оборону и Украина попросит о помощи.
К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи Макрона относительно отправки войск НАТО в Украину. По его мнению, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".
Заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину также не поддержал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
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"Бульвар Французский весь в цвету !"
Ахєрєть! Пєши ісчо!
Навіть не Ванга, щоб у майбутнє дивитися. Бачить на відстані? Особисто **** приїжджає кожен день на трупи подивитися?
Одні "Цезарі" та "Скальпи" чого варті!
У більшості конфліктів за участі країн НАТО дикуни, з якими вони боролися, навіть не знали що і звідки по них прилітає.