В Эстонии снизилось количество украинских беженцев - осталось 70 тысяч, - пограничная служба

За последние полгода в Эстонии уменьшилось количество беженцев из Украины.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

Сколько украинских беженцев находится в Эстонии

В материале издания говорится, что с начала войны в Эстонию прибыли почти 160 000 украинских беженцев. Из них 70 000 перебрались дальше в другие страны. Остаться в Эстонии решили около 90 000 украинцев.

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, сейчас в Эстонии под временной защитой проживает почти 31 тысяча беженцев.

"В этом году их количество уменьшилось по сравнению с периодом начала войны. И количество новых людей, которые приезжают в Эстонию и хотят получить здесь защиту, тоже уменьшилось", - сообщила руководитель отдела идентификации и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Лийс Валту.

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Почему украинцы уезжают из Эстонии

Валту отметила, что с начала полномасштабной войны с РФ многие украинские беженцы выехали через Эстонию в другие страны, а часть из них вернулась домой. Точное количество беженцев, которые вернулись в Украину, назвать трудно, добавила чиновница.

"Мы видим людей, которые ранее получили у нас защиту и вид на жительство и уехали, перебрались в другие страны, какое-то время жили там или вернулись домой. Но среди них есть и те, кто снова вернулся в Эстонию и снова просит вид на жительство. То есть, когда они видят, что ситуация дома по-прежнему тяжелая, что жить там в безопасности невозможно, они возвращаются", - сказала Валту.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Украина и Еврокомиссия договорились, что статус временной защиты для украинцев в ЕС будет пересматриваться, когда улучшится ситуация с безопасностью, однако сейчас условий для этого нет.

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