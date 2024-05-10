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В Эстонии снизилось количество украинских беженцев - осталось 70 тысяч, - пограничная служба

Скільки біженців з України залищилось в Естонії

За последние полгода в Эстонии уменьшилось количество беженцев из Украины.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

Сколько украинских беженцев находится в Эстонии

В материале издания говорится, что с начала войны в Эстонию прибыли почти 160 000 украинских беженцев. Из них 70 000 перебрались дальше в другие страны. Остаться в Эстонии решили около 90 000 украинцев.

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, сейчас в Эстонии под временной защитой проживает почти 31 тысяча беженцев.

"В этом году их количество уменьшилось по сравнению с периодом начала войны. И количество новых людей, которые приезжают в Эстонию и хотят получить здесь защиту, тоже уменьшилось", - сообщила руководитель отдела идентификации и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Лийс Валту.

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Почему украинцы уезжают из Эстонии

Валту отметила, что с начала полномасштабной войны с РФ многие украинские беженцы выехали через Эстонию в другие страны, а часть из них вернулась домой. Точное количество беженцев, которые вернулись в Украину, назвать трудно, добавила чиновница.

"Мы видим людей, которые ранее получили у нас защиту и вид на жительство и уехали, перебрались в другие страны, какое-то время жили там или вернулись домой. Но среди них есть и те, кто снова вернулся в Эстонию и снова просит вид на жительство. То есть, когда они видят, что ситуация дома по-прежнему тяжелая, что жить там в безопасности невозможно, они возвращаются", - сказала Валту.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Украина и Еврокомиссия договорились, что статус временной защиты для украинцев в ЕС будет пересматриваться, когда улучшится ситуация с безопасностью, однако сейчас условий для этого нет.

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Автор: 

беженцы (1638) Украина (44919) Эстония (1415)


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Топ комментарии
+4
просто їдуть в інші країни
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10.05.2024 00:30
+3
Думаєш що у Естонії немає куди подіти гроші, які вона виділяє на біженців ?

Таке "щастя" їм на голову впало...
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10.05.2024 07:09
+2
А нехай вони ще гучніше волають, як будуть видавати людей Україні.
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10.05.2024 01:04
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просто їдуть в інші країни
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10.05.2024 00:30 Ответить
В Естонії добре айтішникам своє відкривати, там дуже лояльно щодо податків. Кілька років тому майже як кайманові острови для бізнесу були.

А так якщо просто без роботи колядувати, то нахаляву краще в Німеччину переїхати
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10.05.2024 00:42 Ответить
А нехай вони ще гучніше волають, як будуть видавати людей Україні.
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10.05.2024 01:04 Ответить
Думаєш що у Естонії немає куди подіти гроші, які вона виділяє на біженців ?

Таке "щастя" їм на голову впало...
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10.05.2024 07:09 Ответить
Я думаю, що вони дурні.
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10.05.2024 07:35 Ответить
+++
Задорнов, еще не дохлый, считал что только тупость не позволяет пиндосам заготавливать картошку на зиму
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10.05.2024 09:06 Ответить
Я живу в Эстонии и реально много знакомых уехало кто в Украину, кто в Германию, США, Канаду.
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10.05.2024 06:50 Ответить
Идет естественный отбор, всё по Дарвину))
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10.05.2024 09:22 Ответить
 
 