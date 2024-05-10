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В Естонії знизилася кількість українських біженців - залишилось 70 тисяч, - прикордонна служба

Скільки біженців з України залищилось в Естонії

За останні пів року в Естонії зменшилась кількість біженців з України.

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

Скільки українських біженців перебуває в Естонії

В матеріалі видання йдеться, що з початку війни до Естонії прибули майже 160 000 українських біженців. Із них 70 000 перебралися далі до інших країн. Залишитись в Естонії вирішили близько 90 000 українців.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тисяча біженців.

"Цього року їхня кількість зменшилася порівняно з періодом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії та хочуть отримати тут захист, теж поменшала", - повідомила керівниця відділу ідентифікації та статусу Департаменту поліції та прикордонної охорони Лійс Валту.

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Чому українці їдуть з Естонії

Валту зазначила, що з початку повномасштабної війни з РФ багато українських біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому. Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, додала посадовиця.

"Ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист та посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії і знову просить посвідку на проживання. Тобто, коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", - сказала Валту.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Україна та Єврокомісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація, проте зараз умов для цього немає.

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Автор: 

біженці (1862) Україна (5868) Естонія (1601)


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Топ коментарі
+4
просто їдуть в інші країни
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10.05.2024 00:30
+3
Думаєш що у Естонії немає куди подіти гроші, які вона виділяє на біженців ?

Таке "щастя" їм на голову впало...
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10.05.2024 07:09
+2
А нехай вони ще гучніше волають, як будуть видавати людей Україні.
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10.05.2024 01:04
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просто їдуть в інші країни
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10.05.2024 00:30 Відповісти
В Естонії добре айтішникам своє відкривати, там дуже лояльно щодо податків. Кілька років тому майже як кайманові острови для бізнесу були.

А так якщо просто без роботи колядувати, то нахаляву краще в Німеччину переїхати
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10.05.2024 00:42 Відповісти
А нехай вони ще гучніше волають, як будуть видавати людей Україні.
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10.05.2024 01:04 Відповісти
Думаєш що у Естонії немає куди подіти гроші, які вона виділяє на біженців ?

Таке "щастя" їм на голову впало...
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10.05.2024 07:09 Відповісти
Я думаю, що вони дурні.
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10.05.2024 07:35 Відповісти
+++
Задорнов, еще не дохлый, считал что только тупость не позволяет пиндосам заготавливать картошку на зиму
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10.05.2024 09:06 Відповісти
Я живу в Эстонии и реально много знакомых уехало кто в Украину, кто в Германию, США, Канаду.
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10.05.2024 06:50 Відповісти
Идет естественный отбор, всё по Дарвину))
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10.05.2024 09:22 Відповісти
 
 