В Естонії знизилася кількість українських біженців - залишилось 70 тисяч, - прикордонна служба

За останні пів року в Естонії зменшилась кількість біженців з України.

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

Скільки українських біженців перебуває в Естонії

В матеріалі видання йдеться, що з початку війни до Естонії прибули майже 160 000 українських біженців. Із них 70 000 перебралися далі до інших країн. Залишитись в Естонії вирішили близько 90 000 українців.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тисяча біженців.

"Цього року їхня кількість зменшилася порівняно з періодом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії та хочуть отримати тут захист, теж поменшала", - повідомила керівниця відділу ідентифікації та статусу Департаменту поліції та прикордонної охорони Лійс Валту.

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Чому українці їдуть з Естонії

Валту зазначила, що з початку повномасштабної війни з РФ багато українських біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому. Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, додала посадовиця.

"Ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист та посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії і знову просить посвідку на проживання. Тобто, коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", - сказала Валту.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Україна та Єврокомісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація, проте зараз умов для цього немає.

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