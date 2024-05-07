В Естонії заборонять під час заходів до 9 травня символіку, яка прославляє агресію РФ

Поліція Естонії заборонила публічні зібрання з використанням символіки РФ або висловленням підтримки воєнних злочинів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Коментар естонської поліції щодо забезпечення порядку 9 травня

Як повідомляє естонське видання ERR, поліція Естонії не реєструватиме публічні зібрання, якщо є підстави вважати, що на зібранні демонструватимуть символіку держави-агресора та розпалюватимуть ворожнечу.

Як зауважив керівник Нарвського відділення поліції, як і в попередні роки, 9 травня поліція забезпечуватиме громадський порядок, щоб запобігти вчиненню порушень.

"Поліція не забороняє вшановувати пам'ять загиблих, але заборонена підтримка агресії. Тому заборонені публічні зібрання: ходи та інші скупчення людей з використанням забороненої символіки або вираженням підтримки воєнних злочинів з боку Росії", – сказав Пюві.

Крім того, поліція посиленим складом стежитиме за дотриманням і запобіганням порушення порядку. Біля військового кладовища в Таллінні буде присутня поліція діалогу.

Парковка перед кладовищем у Таллінні 9 травня буде закрита. З 6-ї години ранку і до опівночі зупинка і паркування на околицях кладовища будуть заборонені.

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"Поліція не забороняє поминати загиблих. Люди можуть прийти на кладовище, схилити голову, покласти квіти, запалити свічки. Усе це має відбуватися спокійно, гідно та шанобливо. Не використовуйте для цього символіку, прапори, стрічки і все, що можна розцінити, як прояв підтримки військовим діям. Не повинно бути символіки, що підтримує агресію, на одязі, речах, сумках тощо", – наголосили правоохоронці.

Зазначається, що в разі порушення заборони на публічне зібрання накладається штраф або застосовується тюремне ув'язнення строком до року.

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