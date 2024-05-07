В Эстонии запретят во время мероприятий к 9 мая символику, прославляющую агрессию РФ

Полиция Эстонии запретила публичные собрания с использованием символики РФ или выражением поддержки военных преступлений России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Комментарий эстонской полиции по обеспечению порядка 9 мая

Как сообщает эстонское издание ERR, полиция Эстонии не будет регистрировать публичные собрания, если есть основания полагать, что на собрании будут демонстрировать символику государства-агрессора и разжигать вражду.

Как отметил руководитель Нарвского отделения полиции, как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет обеспечивать общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений.

"Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России", - сказал Пюви.

Кроме того, полиция усиленным составом будет следить за соблюдением и предотвращением нарушения порядка. Возле военного кладбища в Таллинне будет присутствовать полиция диалога.

Парковка перед кладбищем в Таллинне 9 мая будет закрыта. С 6 часов утра и до полуночи остановка и парковка в окрестностях кладбища будут запрещены.

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"Полиция не запрещает поминать погибших. Люди могут прийти на кладбище, склонить голову, возложить цветы, зажечь свечи. Все это должно происходить спокойно, достойно и уважительно. Не используйте для этого символику, флаги, ленты и все, что можно расценить, как проявление поддержки военным действиям. Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и т.д.", - отметили правоохранители.

Отмечается, что в случае нарушения запрета на публичное собрание налагается штраф или применяется тюремное заключение сроком до года.

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