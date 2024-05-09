На кордоні Естонії та РФ знову з’явився плакат "Путін - воєнний злочинець". ФОТО

На стіні Нарвського замку, який стоїть на кордоні Естонії та Росії, зранку 9 травня з’явився плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін - воєнний злочинець").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мовник ERR.

Напередодні 9 травня на стіні Нарвського замку, яка дивиться в бік сусідньої Росії, були вивішені прапори Європейського Союзу, Естонії та України. Крім цього планують вивісити великий плакат зі словами - "Європа починається з нас".

Ініціатором інсталяції є Міністерство культури Естонії. За його оцінкою, плакати мають нагадати східним сусідам про ту "нищівну роботу", яку "російський режим" проводить на території України.

Вперше плакат "Путін - воєнний злочинець" з'явився у травні 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію в місті, провисів близько тижня. Цього разу лише день.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні задокументували понад 131 тисячу воєнних злочинів РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА



