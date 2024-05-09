УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10707 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 372 7

На кордоні Естонії та РФ знову з’явився плакат "Путін - воєнний злочинець". ФОТО

На стіні Нарвського замку, який стоїть на кордоні Естонії та Росії, зранку 9 травня з’явився плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін - воєнний злочинець").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мовник ERR.

Напередодні 9 травня на стіні Нарвського замку, яка дивиться в бік сусідньої Росії, були вивішені прапори Європейського Союзу, Естонії та України. Крім цього планують вивісити великий плакат зі словами - "Європа починається з нас".

Ініціатором інсталяції є Міністерство культури Естонії. За його оцінкою, плакати мають нагадати східним сусідам про ту "нищівну роботу", яку "російський режим" проводить на території України.

Вперше плакат "Путін - воєнний злочинець" з'явився у травні 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію в місті, провисів близько тижня. Цього разу лише день.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні задокументували понад 131 тисячу воєнних злочинів РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Плакати на замку у Нарві
Плакат про Путіна у Нарві

Автор: 

путін володимир (23811) Естонія (1609) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уважение Эстонии
показати весь коментар
09.05.2024 14:08 Відповісти
Elagu Eesti!
показати весь коментар
09.05.2024 14:16 Відповісти
А ННР протів!
"Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію в місті, провисів близько тижня. Цього разу лише день." Джерело:
показати весь коментар
09.05.2024 14:16 Відповісти
Світу потрібно нагувадувати,чкщо ні то незабаром знову почнуть давати руку психопату з боліт.
показати весь коментар
09.05.2024 14:34 Відповісти
А за рекой на берегу в Ивангороде устроили грандиозное шоу в честь 9 мая, установили грандиозный экран и звуковые колонки направили в сторону Нарвы. Придурки, одним словом..
показати весь коментар
09.05.2024 15:18 Відповісти
Мне больно об этом говорить. Люди которых я знаю с детства неизлечимы( Нарва, Клога, везде где были советские гарнизоны везде вата и они все ждут ссср 2:0
показати весь коментар
09.05.2024 16:10 Відповісти
В Эстонии очень хорошо относятся к украинским беженцам.
показати весь коментар
10.05.2024 21:21 Відповісти
 
 