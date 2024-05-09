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На границе Эстонии и РФ снова появился плакат "Путин - военный преступник". ФОТО

На стене Нарвского замка, который стоит на границе Эстонии и России, утром 9 мая появился плакат с надписью "Putin is the war criminal" ("Путин - военный преступник").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает вещатель ERR.

Накануне 9 мая на стене Нарвского замка, которая смотрит в сторону соседней России, были вывешены флаги Европейского Союза, Эстонии и Украины. Кроме этого планируют вывесить большой плакат со словами - "Европа начинается с нас".

Инициатором инсталляции является Министерство культуры Эстонии. По его оценке, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "сокрушительной работе", которую "российский режим" проводит на территории Украины.

Впервые плакат"Путин - военный преступник" появился в мае 2023 года. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел около недели. На этот раз только день.

Также читайте: В Эстонии запретят во время мероприятий к 9 мая символику, прославляющую агрессию РФ

Плакати на замку у Нарві
Плакат про Путіна у Нарві

Автор: 

путин владимир (31260) Эстония (1420) военные преступления (1435)


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Уважение Эстонии
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09.05.2024 14:08 Ответить
Elagu Eesti!
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09.05.2024 14:16 Ответить
А ННР протів!
"Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію в місті, провисів близько тижня. Цього разу лише день." Джерело:
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09.05.2024 14:16 Ответить
Світу потрібно нагувадувати,чкщо ні то незабаром знову почнуть давати руку психопату з боліт.
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09.05.2024 14:34 Ответить
А за рекой на берегу в Ивангороде устроили грандиозное шоу в честь 9 мая, установили грандиозный экран и звуковые колонки направили в сторону Нарвы. Придурки, одним словом..
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09.05.2024 15:18 Ответить
Мне больно об этом говорить. Люди которых я знаю с детства неизлечимы( Нарва, Клога, везде где были советские гарнизоны везде вата и они все ждут ссср 2:0
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09.05.2024 16:10 Ответить
В Эстонии очень хорошо относятся к украинским беженцам.
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10.05.2024 21:21 Ответить
 
 