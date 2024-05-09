На границе Эстонии и РФ снова появился плакат "Путин - военный преступник". ФОТО

На стене Нарвского замка, который стоит на границе Эстонии и России, утром 9 мая появился плакат с надписью "Putin is the war criminal" ("Путин - военный преступник").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает вещатель ERR.

Накануне 9 мая на стене Нарвского замка, которая смотрит в сторону соседней России, были вывешены флаги Европейского Союза, Эстонии и Украины. Кроме этого планируют вывесить большой плакат со словами - "Европа начинается с нас".

Инициатором инсталляции является Министерство культуры Эстонии. По его оценке, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "сокрушительной работе", которую "российский режим" проводит на территории Украины.

Впервые плакат"Путин - военный преступник" появился в мае 2023 года. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел около недели. На этот раз только день.

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