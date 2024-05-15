Бронирование лекарств онлайн под угрозой: пациентские организации призывают правительство не принимать соответствующее постановление

Кабмин может запретить в Украине бронирование лекарств в аптеках онлайн - на специальных маркетплейсах и прайсагрегаторах.

Это отмечает Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов после анализа проекта постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

Об этом сообщает 24 канал, информирует Цензор.НЕТ.

Организация обращает внимание на изменения, предусмотренные п. 159-1 Лицензионных условий, которыми предложение продавать лекарства должно поступать исключительно на веб-сайте лицензиата. По их данным, фактически это сделает невозможным использование субъектами хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

"Сейчас 30% покупок в аптеках осуществляются через маркетплейсы, аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых - 15%. Маркетплейсы (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium и другие) не продают лекарства, а лишь бронируют - потребитель приходит в выбранную аптеку, там оплачивает и получает товар. Но основная их ценность - это поиск ближайшей аптеки с нужными лекарствами по приемлемой цене. Поэтому для граждан потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств является откатом в прошлое, а не положительными изменениями, как указано в пояснительной записке к Постановлению", - говорится в заявлении Совета защиты прав и безопасности пациентов.

Отдельно, пациентская организация отмечает, что запрет аптечных маркетплейсов и прайсагрегаторов приведет к отсутствию конкуренции, монополизации рынка крупными сетями и, как следствие, росту цены для потребителя. Ведь сейчас через маркеплейсы можно бронировать лекарства в аптеке дешевле, чем они там продаются без бронирования.