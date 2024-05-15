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Бронирование лекарств онлайн под угрозой: пациентские организации призывают правительство не принимать соответствующее постановление

аптека

Кабмин может запретить в Украине бронирование лекарств в аптеках онлайн - на специальных маркетплейсах и прайсагрегаторах.

Это отмечает Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов после анализа проекта постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

Об этом сообщает 24 канал, информирует Цензор.НЕТ.

Организация обращает внимание на изменения, предусмотренные п. 159-1 Лицензионных условий, которыми предложение продавать лекарства должно поступать исключительно на веб-сайте лицензиата. По их данным, фактически это сделает невозможным использование субъектами хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

"Сейчас 30% покупок в аптеках осуществляются через маркетплейсы, аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых - 15%. Маркетплейсы (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium и другие) не продают лекарства, а лишь бронируют - потребитель приходит в выбранную аптеку, там оплачивает и получает товар. Но основная их ценность - это поиск ближайшей аптеки с нужными лекарствами по приемлемой цене. Поэтому для граждан потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств является откатом в прошлое, а не положительными изменениями, как указано в пояснительной записке к Постановлению", - говорится в заявлении Совета защиты прав и безопасности пациентов.

Отдельно, пациентская организация отмечает, что запрет аптечных маркетплейсов и прайсагрегаторов приведет к отсутствию конкуренции, монополизации рынка крупными сетями и, как следствие, росту цены для потребителя. Ведь сейчас через маркеплейсы можно бронировать лекарства в аптеке дешевле, чем они там продаются без бронирования.

Автор: 

Кабмин (14024) лекарства (1222) аптека (128)


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Топ комментарии
+31
Під час війни як ніколи потрібно ускладнити простим людям життєво необхідні речі, особливо до яких звикли в мирний час
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15.05.2024 21:05
+27
от уроди..ну шо ви сунете своє рило суди собака свій куй не суне
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15.05.2024 20:56
+22
Могут только ломать и разрушать,твари.
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15.05.2024 21:03
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15.05.2024 20:53 Ответить
Всё для людей
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15.05.2024 20:56 Ответить
"Жить стало лучше, жить стало ЗЕ-леней !

руки геть від таблетки .уа - пенси піднімуться стіною на захист
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15.05.2024 21:40 Ответить
Сук, як я ненавиджу тих ублюдків, які обрали зевиродків
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16.05.2024 08:07 Ответить
Не, ну ты именно нормальный. А то было из чего выбирать. Лишь бы дерьмом кинуть в кого-то. "за життя" не выбери, "зеленых" -- тоже мудак будешь (если кто забыл, они на выборах шли как диаметрально противоположные), "бют" - даже вспоминать не буду, "ЕС" -- послушные голосовалы Пороха, чей гений управления мы насмотрелись, и на время выборов он звёзд с неба не срывал -- видимо неспроста, "Свобода" -- непроходная, да и стремная с такими фашистами как Тягнибок. Кого, ***, должны были люди выбирать? Может, ты свою неприязнь развенешь от избирателей к депутатам? Потому что независимо от партии на них клейма негде ставить, при любой власти. Когда было нормально? Назови хоть одну каденцию, хоть чью-то.
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16.05.2024 13:50 Ответить
Якщо тобі подобаються довбойоби і повні проросійські мразоти у владі, то язнаю хто ти, таке ж ******* як і вони
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17.05.2024 16:01 Ответить
от уроди..ну шо ви сунете своє рило суди собака свій куй не суне
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15.05.2024 20:56 Ответить
Основні уроди це ті, що своїми тупими голосами в 2019 р. привели до влади цю крадійкувату безвідповідальну шантропу!
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15.05.2024 22:22 Ответить
я вам відкрию таємницю- у нас за всі 30 років влада була безвідповідальна .. і за те що зараз коїться в державі відповідальні всі .
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15.05.2024 23:41 Ответить
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15.05.2024 21:02 Ответить
Могут только ломать и разрушать,твари.
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15.05.2024 21:03 Ответить
зелені швалі,подонки і злодії
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15.05.2024 21:08 Ответить
Під час війни як ніколи потрібно ускладнити простим людям життєво необхідні речі, особливо до яких звикли в мирний час
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15.05.2024 21:05 Ответить
Діджиталізація від зелених покручів.
Чим гірше людям, тим їм краще.
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15.05.2024 21:12 Ответить
В маркетплейсах основна перевага - навіть не ціна. Кому терміново треба було колись купити якісь не дуже популярні ліки, той зрозуміє про що я.
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15.05.2024 21:15 Ответить
+ 100 !

в маркетплейси це продут вільного фарм ринка, який хоче хапнути якась ЗЄльона гніда !
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15.05.2024 21:43 Ответить
З іншого боку, знижки бувають до 30 %. То по якій ціні аптеки купують ?? Це ж які там навари ??
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15.05.2024 23:32 Ответить
І якесь падло це рішення "для удобства насєлєнія" пролобіювало $$$.
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15.05.2024 21:15 Ответить
цей? вже і пальченята розтопиріл для хапка !!!

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15.05.2024 21:45 Ответить
Головна задача Зелені - зробити життя пересічних громадян тяжчим - як поза Україною, так і всередині Держави.

73-відсоткові - Ви дійсно за це голосували?
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15.05.2024 21:21 Ответить
Ви що ******** !?
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15.05.2024 21:22 Ответить
Фарма, оружие, наркотики, проституция. Все по плану, ребята. Пестец пенсионерам, которые могли экономить при покупке лекарств. Все не нажрутся, наши уроды-депутатики.
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15.05.2024 21:32 Ответить
3,14рюги працюють!
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15.05.2024 21:35 Ответить
Ссуки зелені, вже й сюди рило своє ненажерливе сунуть!
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15.05.2024 21:47 Ответить
Грьоб...й уряд і його "піклування"...як вони спритно роблять проблеми людям і благо собі...рідкісні ск...и...
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15.05.2024 21:50 Ответить
Падли ні як не заспокоються. Кожен день треба насрати людям. Покидьки зелені.
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15.05.2024 22:38 Ответить
Какой ***** до такого додумался, кто знает ?
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15.05.2024 22:51 Ответить
Походу этим утыркам заняться нечем, развели бурную деятельность... Окопы рыть? не? Лучше паратизировыать! Дыбилы б... Только фамилии меняются и содержание остается преждним.
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15.05.2024 22:52 Ответить
З іншого боку, знижки бувають до 30 %. То по якій ціні аптеки купують ?? Це ж які там навари ??
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15.05.2024 23:16 Ответить
Зелені кончені потвори.
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16.05.2024 00:21 Ответить
Це не кабмін а якісь вороги народу блд...
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16.05.2024 04:41 Ответить
Совкова влада. Все що вона робить- ускладнення життя для українців
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16.05.2024 04:44 Ответить
за що не возьмуться там напакостять
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16.05.2024 07:03 Ответить
задолбали уже клоуны своими тупыми выходками.....
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16.05.2024 07:43 Ответить
Покидьок шмигаль зі своїм Кабміном зара намагається наступити на права та фін. можливості самої незахищеної категорії населенння: літніх людей та хворих. Сам постійно користуюся ресурсом tabletki.ua; дуже зручно та заощаджує час. Але щоби там було дешевше аж на 15%, то, гадаю, вони перебільшили.
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16.05.2024 09:05 Ответить
Цены на лекарства растут 20% В МЕСЯЦ.....
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16.05.2024 09:52 Ответить
А нахіба? Я не догоняю, как они хотя бы мотивируют этот моцион. Кто-нибудь в курсе?
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16.05.2024 13:54 Ответить
 
 