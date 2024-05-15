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Бронювання ліків онлайн під загрозою: пацієнтські організації закликають уряд не ухвалювати відповідну постанову

аптека

Кабмін може заборонити в Україні бронювання ліків в аптеках онлайн – на спеціальних маркетплейсах та прайсагрегаторах.

На цьому наголошує Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів після аналізу проєкту постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

Про це повідомляє 24 канал, інформує Цензор.НЕТ.

Організація звертає увагу на зміни, передбачені п. 159-1 Ліцензійних умов, якими пропозиція продавати ліки має надходити виключно на веб-сайті ліцензіата. За їх даними, фактично це унеможливить використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

"Зараз 30% покупок в аптеках здійснюються через маркетплейси, аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких — 15%. Маркетплейси (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium та інші) не продають ліки, а лише бронюють – споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує і отримує товар. Але основна їх цінність - це пошук найближчої аптеки з потрібними ліками по прийнятній ціні. Тому для громадян втрата майданчиків, на яких можна порівняти ціни та перевірити наявність потрібних лікарських засобів є відкатом в минуле, а не позитивними змінами, як вказано в пояснювальній записці до Постанови", — йдеться у заяві Ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

Також читайте: Ціни на ліки в Україні зросли за рік на 28%

Окремо, пацієнтська організація наголошує, що заборона аптечних маркетплейсів та прайсагрегаторів призведе до відсутності конкуренції, монополізації ринку великими мережами і, як наслідок, зростання ціни для споживача. Адже зараз через маркеплейси можна бронювати ліки в аптеці дешевше, ніж вони там продаються без бронювання.

Автор: 

Кабмін (14061) ліки (1311) аптека (186)


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Топ коментарі
+31
Під час війни як ніколи потрібно ускладнити простим людям життєво необхідні речі, особливо до яких звикли в мирний час
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15.05.2024 21:05
+27
от уроди..ну шо ви сунете своє рило суди собака свій куй не суне
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15.05.2024 20:56
+22
Могут только ломать и разрушать,твари.
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15.05.2024 21:03
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15.05.2024 20:53 Відповісти
Всё для людей
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15.05.2024 20:56 Відповісти
"Жить стало лучше, жить стало ЗЕ-леней !

руки геть від таблетки .уа - пенси піднімуться стіною на захист
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15.05.2024 21:40 Відповісти
Сук, як я ненавиджу тих ублюдків, які обрали зевиродків
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16.05.2024 08:07 Відповісти
Не, ну ты именно нормальный. А то было из чего выбирать. Лишь бы дерьмом кинуть в кого-то. "за життя" не выбери, "зеленых" -- тоже мудак будешь (если кто забыл, они на выборах шли как диаметрально противоположные), "бют" - даже вспоминать не буду, "ЕС" -- послушные голосовалы Пороха, чей гений управления мы насмотрелись, и на время выборов он звёзд с неба не срывал -- видимо неспроста, "Свобода" -- непроходная, да и стремная с такими фашистами как Тягнибок. Кого, ***, должны были люди выбирать? Может, ты свою неприязнь развенешь от избирателей к депутатам? Потому что независимо от партии на них клейма негде ставить, при любой власти. Когда было нормально? Назови хоть одну каденцию, хоть чью-то.
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16.05.2024 13:50 Відповісти
Якщо тобі подобаються довбойоби і повні проросійські мразоти у владі, то язнаю хто ти, таке ж ******* як і вони
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17.05.2024 16:01 Відповісти
от уроди..ну шо ви сунете своє рило суди собака свій куй не суне
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15.05.2024 20:56 Відповісти
Основні уроди це ті, що своїми тупими голосами в 2019 р. привели до влади цю крадійкувату безвідповідальну шантропу!
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15.05.2024 22:22 Відповісти
я вам відкрию таємницю- у нас за всі 30 років влада була безвідповідальна .. і за те що зараз коїться в державі відповідальні всі .
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15.05.2024 23:41 Відповісти
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15.05.2024 21:02 Відповісти
Могут только ломать и разрушать,твари.
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15.05.2024 21:03 Відповісти
зелені швалі,подонки і злодії
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15.05.2024 21:08 Відповісти
Під час війни як ніколи потрібно ускладнити простим людям життєво необхідні речі, особливо до яких звикли в мирний час
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15.05.2024 21:05 Відповісти
Діджиталізація від зелених покручів.
Чим гірше людям, тим їм краще.
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15.05.2024 21:12 Відповісти
В маркетплейсах основна перевага - навіть не ціна. Кому терміново треба було колись купити якісь не дуже популярні ліки, той зрозуміє про що я.
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15.05.2024 21:15 Відповісти
+ 100 !

в маркетплейси це продут вільного фарм ринка, який хоче хапнути якась ЗЄльона гніда !
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15.05.2024 21:43 Відповісти
З іншого боку, знижки бувають до 30 %. То по якій ціні аптеки купують ?? Це ж які там навари ??
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15.05.2024 23:32 Відповісти
І якесь падло це рішення "для удобства насєлєнія" пролобіювало $$$.
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15.05.2024 21:15 Відповісти
цей? вже і пальченята розтопиріл для хапка !!!

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15.05.2024 21:45 Відповісти
Головна задача Зелені - зробити життя пересічних громадян тяжчим - як поза Україною, так і всередині Держави.

73-відсоткові - Ви дійсно за це голосували?
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15.05.2024 21:21 Відповісти
Ви що ******** !?
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15.05.2024 21:22 Відповісти
Фарма, оружие, наркотики, проституция. Все по плану, ребята. Пестец пенсионерам, которые могли экономить при покупке лекарств. Все не нажрутся, наши уроды-депутатики.
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15.05.2024 21:32 Відповісти
3,14рюги працюють!
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15.05.2024 21:35 Відповісти
Ссуки зелені, вже й сюди рило своє ненажерливе сунуть!
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15.05.2024 21:47 Відповісти
Грьоб...й уряд і його "піклування"...як вони спритно роблять проблеми людям і благо собі...рідкісні ск...и...
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15.05.2024 21:50 Відповісти
Падли ні як не заспокоються. Кожен день треба насрати людям. Покидьки зелені.
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15.05.2024 22:38 Відповісти
Какой ***** до такого додумался, кто знает ?
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15.05.2024 22:51 Відповісти
Походу этим утыркам заняться нечем, развели бурную деятельность... Окопы рыть? не? Лучше паратизировыать! Дыбилы б... Только фамилии меняются и содержание остается преждним.
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15.05.2024 22:52 Відповісти
З іншого боку, знижки бувають до 30 %. То по якій ціні аптеки купують ?? Це ж які там навари ??
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15.05.2024 23:16 Відповісти
Зелені кончені потвори.
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16.05.2024 00:21 Відповісти
Це не кабмін а якісь вороги народу блд...
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16.05.2024 04:41 Відповісти
Совкова влада. Все що вона робить- ускладнення життя для українців
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16.05.2024 04:44 Відповісти
за що не возьмуться там напакостять
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16.05.2024 07:03 Відповісти
задолбали уже клоуны своими тупыми выходками.....
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16.05.2024 07:43 Відповісти
Покидьок шмигаль зі своїм Кабміном зара намагається наступити на права та фін. можливості самої незахищеної категорії населенння: літніх людей та хворих. Сам постійно користуюся ресурсом tabletki.ua; дуже зручно та заощаджує час. Але щоби там було дешевше аж на 15%, то, гадаю, вони перебільшили.
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16.05.2024 09:05 Відповісти
Цены на лекарства растут 20% В МЕСЯЦ.....
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16.05.2024 09:52 Відповісти
А нахіба? Я не догоняю, как они хотя бы мотивируют этот моцион. Кто-нибудь в курсе?
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16.05.2024 13:54 Відповісти
 
 