Бронювання ліків онлайн під загрозою: пацієнтські організації закликають уряд не ухвалювати відповідну постанову

Кабмін може заборонити в Україні бронювання ліків в аптеках онлайн – на спеціальних маркетплейсах та прайсагрегаторах.

На цьому наголошує Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів після аналізу проєкту постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

Про це повідомляє 24 канал, інформує Цензор.НЕТ.

Організація звертає увагу на зміни, передбачені п. 159-1 Ліцензійних умов, якими пропозиція продавати ліки має надходити виключно на веб-сайті ліцензіата. За їх даними, фактично це унеможливить використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

"Зараз 30% покупок в аптеках здійснюються через маркетплейси, аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких — 15%. Маркетплейси (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium та інші) не продають ліки, а лише бронюють – споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує і отримує товар. Але основна їх цінність - це пошук найближчої аптеки з потрібними ліками по прийнятній ціні. Тому для громадян втрата майданчиків, на яких можна порівняти ціни та перевірити наявність потрібних лікарських засобів є відкатом в минуле, а не позитивними змінами, як вказано в пояснювальній записці до Постанови", — йдеться у заяві Ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

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Окремо, пацієнтська організація наголошує, що заборона аптечних маркетплейсів та прайсагрегаторів призведе до відсутності конкуренції, монополізації ринку великими мережами і, як наслідок, зростання ціни для споживача. Адже зараз через маркеплейси можна бронювати ліки в аптеці дешевше, ніж вони там продаються без бронювання.