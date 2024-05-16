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На границе с Польшей наблюдается увеличение транспортного потока, - ГПСУ

На кордоні з Польщею збільшилась кількість транспорту

Пограничники фиксируют увеличение транспортного потока на украинско-польской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Там отметили, что увеличение движения лиц и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей наблюдается в течение последних дней. Тенденция сохраняется ежегодно после окончания Пасхальных праздников и частично связана с началом периода отпусков

На каких пунктах пропуска больше всего транспорта

В ГПСУ рассказали, что самое большое скопление транспорта наблюдается в "Шегинях", "Краковце", "Раве-Русской", что на Львовщине, и "Устилуге" на Волыни.

Наименьший пассажиропоток - в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове". Эти пункты пропуска рекомендуют выбирать гражданам для пересечения границы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6370) Польша (8395) пункт пропуска (675)


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В неділю перетинав кордон в Угринові. Пішло 6 годин при 30 машинах в черзі. Думав, поляки в неділю працюють повільно.
А ні, це наші рукожопи. Черга тупо стояла.
Дуже схоже на знущання та відбивання бажання їздити
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16.05.2024 12:44 Ответить
 
 