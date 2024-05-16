На границе с Польшей наблюдается увеличение транспортного потока, - ГПСУ

Пограничники фиксируют увеличение транспортного потока на украинско-польской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Там отметили, что увеличение движения лиц и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей наблюдается в течение последних дней. Тенденция сохраняется ежегодно после окончания Пасхальных праздников и частично связана с началом периода отпусков

На каких пунктах пропуска больше всего транспорта

В ГПСУ рассказали, что самое большое скопление транспорта наблюдается в "Шегинях", "Краковце", "Раве-Русской", что на Львовщине, и "Устилуге" на Волыни.

Наименьший пассажиропоток - в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове". Эти пункты пропуска рекомендуют выбирать гражданам для пересечения границы.

Также читайте: "еЧергу" для автобусов запустили на 10 пунктах пропуска с Молдовой