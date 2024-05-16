На границе с Польшей наблюдается увеличение транспортного потока, - ГПСУ
Пограничники фиксируют увеличение транспортного потока на украинско-польской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Там отметили, что увеличение движения лиц и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей наблюдается в течение последних дней. Тенденция сохраняется ежегодно после окончания Пасхальных праздников и частично связана с началом периода отпусков
На каких пунктах пропуска больше всего транспорта
В ГПСУ рассказали, что самое большое скопление транспорта наблюдается в "Шегинях", "Краковце", "Раве-Русской", что на Львовщине, и "Устилуге" на Волыни.
Наименьший пассажиропоток - в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове". Эти пункты пропуска рекомендуют выбирать гражданам для пересечения границы.
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А ні, це наші рукожопи. Черга тупо стояла.
Дуже схоже на знущання та відбивання бажання їздити