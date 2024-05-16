На кордоні з Польщею спостерігається збільшення транспортного потоку, - ДПСУ
Прикордонники фіксують збільшення транспортного потоку на українсько-польському кордоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Там зазначили, що збільшення руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею спостерігається протягом останніх днів. Тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток
На яких пунктах пропуску найбільше транспорту
У ДПСУ розповіли, що найбільше накопичення транспорту спостерігається у "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській", що на Львівщині, та "Устилузі" на Волині.
Найменший пасажиропотік - у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові". Ці пункти пропуску рекомендують обирати громадянам для перетину кордону.
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А ні, це наші рукожопи. Черга тупо стояла.
Дуже схоже на знущання та відбивання бажання їздити