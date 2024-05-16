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На кордоні з Польщею спостерігається збільшення транспортного потоку, - ДПСУ

На кордоні з Польщею збільшилась кількість транспорту

Прикордонники фіксують збільшення транспортного потоку на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Там зазначили, що збільшення руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею спостерігається протягом останніх днів. Тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток

На яких пунктах пропуску найбільше транспорту

У ДПСУ розповіли, що найбільше накопичення транспорту спостерігається у "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській", що на Львівщині, та "Устилузі" на Волині.

Найменший пасажиропотік - у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові". Ці пункти пропуску рекомендують обирати громадянам для перетину кордону.

Також читайте: "єЧергу" для автобусів запустили на 10 пунктах пропуску з Молдовою

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) Польща (8474) пункт пропуску (798)


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В неділю перетинав кордон в Угринові. Пішло 6 годин при 30 машинах в черзі. Думав, поляки в неділю працюють повільно.
А ні, це наші рукожопи. Черга тупо стояла.
Дуже схоже на знущання та відбивання бажання їздити
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16.05.2024 12:44 Відповісти
 
 