На кордоні з Польщею спостерігається збільшення транспортного потоку, - ДПСУ

Прикордонники фіксують збільшення транспортного потоку на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Там зазначили, що збільшення руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею спостерігається протягом останніх днів. Тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток

На яких пунктах пропуску найбільше транспорту

У ДПСУ розповіли, що найбільше накопичення транспорту спостерігається у "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській", що на Львівщині, та "Устилузі" на Волині.

Найменший пасажиропотік - у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові". Ці пункти пропуску рекомендують обирати громадянам для перетину кордону.

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