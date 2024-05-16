Премьер-министр Дании Фредериксен встретится с президентом Франции Макроном, чтобы обсудить помощь Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен совершит визит в Париж, где у нее на 17 мая запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила пресс-служба датского правительства

"Этот визит предоставит возможность подтвердить решительную поддержку Украины", - отметили в правительстве Дании.

Кроме того, лидеры стран обсудят вопросы стратегической повестки дня ЕС, безопасности и обороны, европейской конкурентоспособности и "зеленого" перехода.

"Поддержка Украины стоит на первом месте, и она находится в центре всех дискуссий на международной арене. Украина срочно нуждается в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. Мы должны продолжать оказывать помощь", - сказала Фредериксен.

По ее словам, развязанная РФ война против Украины также влияет и на остальную Европу.

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"Международный порядок под угрозой. Мы не можем воспринимать мир и свободу на нашем континенте как должное. Это требует действий. Мы должны инвестировать в нашу оборону, укреплять нашу конкурентоспособность, чтобы обеспечить глобальное влияние Европы и стоять вместе с нашими близкими союзниками, такими как Франция. Будущее Европы поставлено на карту. Я с нетерпением жду разговора с президентом Макроном", - добавила премьер Дании.