В Украину с визитом прибыла президент Словакии Чапутова
10 мая в Киев прибыла с прощальным визитом президент Словакии Зузанна Чапутова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TASR, об этом заявил спикер президента Словакии Мартин Стризинец.
"Я прибыла сегодня в Киев с прощальным визитом. Это уже четвертый раз за время моего пребывания в должности, третий раз - во время войны. Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине", - цитирует издание президента Словакии.
Представитель Чапутовой отметил, что из соображений безопасности информация о дальнейшей программе главы Словакии будет предоставляться на постоянной основе.
Отмечается, что Чапутова осуществляет прощальные визиты в разные страны, поскольку срок ее полномочий подходит к концу.
Напомним, на днях в Киев с неанонсированным визитом прибыла министр развития ФРГ Свенья Шульце.
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