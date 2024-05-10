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Новости
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В Украину с визитом прибыла президент Словакии Чапутова

Зузанна Чапутова

10 мая в Киев прибыла с прощальным визитом президент Словакии Зузанна Чапутова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TASR, об этом заявил спикер президента Словакии Мартин Стризинец.

"Я прибыла сегодня в Киев с прощальным визитом. Это уже четвертый раз за время моего пребывания в должности, третий раз - во время войны. Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине", - цитирует издание президента Словакии.

Представитель Чапутовой отметил, что из соображений безопасности информация о дальнейшей программе главы Словакии будет предоставляться на постоянной основе.

Отмечается, что Чапутова осуществляет прощальные визиты в разные страны, поскольку срок ее полномочий подходит к концу.

Напомним, на днях в Киев с неанонсированным визитом прибыла министр развития ФРГ Свенья Шульце.

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Автор: 

визит (3071) Киев (25484) Чапутова Зузана (42)


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Хороша жінка.
Дає надію що в Словаччині не всі фіци...
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10.05.2024 13:53 Ответить
Вона вже не президент по суті. Там новий президент, однодумець фіцо
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10.05.2024 13:59 Ответить
 
 