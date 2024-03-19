Президент Словакии прокомментировала антиукраинскую позицию правительства Фицо: Предшественники выступали за справедливую позицию, но у нынешнего правительства есть другая точка зрения

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что нынешнее правительство страны имеет другую точку зрения по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Многие страны Европы решили поддержать Украину, чтобы за стол переговоров она села сильнее, чтобы завоевала более легитимную позицию – что абсолютно справедливо и правильно. На этом основывалась и позиция предыдущих правительств Словакии. Но, кажется, текущая власть имеет другую точку зрения", - сказала Чапутова.

По ее словам, вероятно, Чехия решила приостановить межправительственные консультации со Словакией именно из-за недавних заявлений членов словацкого правительства.

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