РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11603 посетителя онлайн
Новости
5 396 20

Президент Словакии прокомментировала антиукраинскую позицию правительства Фицо: Предшественники выступали за справедливую позицию, но у нынешнего правительства есть другая точка зрения

чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что нынешнее правительство страны имеет другую точку зрения по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Многие страны Европы решили поддержать Украину, чтобы за стол переговоров она села сильнее, чтобы завоевала более легитимную позицию – что абсолютно справедливо и правильно. На этом основывалась и позиция предыдущих правительств Словакии. Но, кажется, текущая власть имеет другую точку зрения", - сказала Чапутова.

По ее словам, вероятно, Чехия решила приостановить межправительственные консультации со Словакией именно из-за недавних заявлений членов словацкого правительства.

Также читайте: Премьер Чехии Фиала изменил речь о снарядах для Украины из-за присутствия премьера Словакии Фицо, - СМИ

Автор: 

Словакия (992) Фицо Роберт (195) Чапутова Зузана (42)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Він не з Місяця впав. Ці сили існували і раніше, та здобули більшість голосів виборців.
Так що иобу дали саме словаки, які привели до влади ось цих.
А допомогла їм иобу дати - русня.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:15 Ответить
+9
Все просто - словаки проголосували за прокацапську сволоту та популістів (зазвичай популісти і є прокацапською сволотою, але 'мудрому наріду' в багатьох країнах хочеться обіцяної дешевої ковбаси)
показать весь комментарий
19.03.2024 09:22 Ответить
+5
Нинішніи уряд дався иобу!
показать весь комментарий
19.03.2024 09:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нинішніи уряд дався иобу!
показать весь комментарий
19.03.2024 09:10 Ответить
Він не з Місяця впав. Ці сили існували і раніше, та здобули більшість голосів виборців.
Так що иобу дали саме словаки, які привели до влади ось цих.
А допомогла їм иобу дати - русня.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:15 Ответить
І що із цим тепер робить?
показать весь комментарий
19.03.2024 09:27 Ответить
Нам - нічого. Інструментів відповідних немає. Це русня може міняти уряди інших країн.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:28 Ответить
фіцоуйобки
показать весь комментарий
19.03.2024 09:14 Ответить
фіцойоббіки 🇸🇰 +🇭🇺≠🇪🇺
показать весь комментарий
19.03.2024 11:33 Ответить
Це така схемка - демократичний президент, який озвучує правильні і справедливі речі, і премьєр (ріал-політік) як Орбан, Фіцо... Типу добрий і злий полісмени
показать весь комментарий
19.03.2024 09:14 Ответить
Так це ж не нове. Як німці, побачивши шо можуть програти першу світову, змінили навіть царя в імперії. Найняли чЛєніна який мав мотивацію і кровну і грошову і через його так званих однопартійців популістів вдули у вуха пролєтаріату ідею "Земля селянам - ХВабрики рабочім". Пролєтаріат прийняв це, покидав зброю, виліз з окопів і гайда землю та заводи ділити. Так пройшов жовтневий переворот у далекому 1917-му.
показать весь комментарий
19.03.2024 10:22 Ответить
Зузана! Відправ цей про кацапський уряд у відставку.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:16 Ответить
В наслідок обмежень часів коронавірусу, до влади вибирали когось іншого. В Чехії, замість проросійського Земана, нормальний Павел, а в Словаччині нате Фіцо.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:19 Ответить
Все просто - словаки проголосували за прокацапську сволоту та популістів (зазвичай популісти і є прокацапською сволотою, але 'мудрому наріду' в багатьох країнах хочеться обіцяної дешевої ковбаси)
показать весь комментарий
19.03.2024 09:22 Ответить
Думаю - якщо випадково кацапська ракета попаде по нафтопроводу по якому тече кацапська нафта і на якому "сидять" Угорщина та Словаччина - риторика Фіцо може зміниться (та й Орбана - теж!)
показать весь комментарий
19.03.2024 09:25 Ответить
Інша точка зору? Бабло ! Денежкі (рулят). Москальское бабло.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:37 Ответить
Президент Словакии такое же безпринцыпное говно как и фицо.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:54 Ответить
Шо ти несеш? Вона віддала всі літаки і арту Україні...🤬
показать весь комментарий
19.03.2024 11:36 Ответить
Отдала старое советское дерьмо, а потом как выбрали этого гондона фицо сразу заткнулась и стала ему подмахивать.
показать весь комментарий
19.03.2024 11:57 Ответить
Ні, просто в них прем'єр вище за статусом, так само як в Угорщині. Вона нічого не може зробити і про це говорить.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:00 Ответить
віддавав те безціне "старое советское дерьмо" (тому що іншого попросту Україні не було де взяти) тодішній прем'єр Словаччини Едуард Гегер, який в 2022р. очолював дружній до України уряд
показать весь комментарий
19.03.2024 14:47 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2024 11:29 Ответить
 
 