Президентка Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо: Попередники виступали за справедливу позицію, але нинішній уряд має іншу точку зору

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що нинішній уряд країни має іншу точку зору щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Багато країн Європи вирішили підтримати Україну, щоб за стіл перемовин вона сіла сильнішою, щоб виборола легітимнішу позицію – що є абсолютно справедливим і правильним. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, поточна влада має іншу точку зору", - сказала Чапутова.

За її словами, ймовірно, Чехія вирішила призупинити міжурядові консультації із Словаччиною саме через нещодавні заяви членів словацького уряду.

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