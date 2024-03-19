УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9443 відвідувача онлайн
Новини
5 396 20

Президентка Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо: Попередники виступали за справедливу позицію, але нинішній уряд має іншу точку зору

чапутова

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що нинішній уряд країни має іншу точку зору щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Багато країн Європи вирішили підтримати Україну, щоб за стіл перемовин вона сіла сильнішою, щоб виборола легітимнішу позицію – що є абсолютно справедливим і правильним. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, поточна влада має іншу точку зору", - сказала Чапутова.

За її словами, ймовірно, Чехія вирішила призупинити міжурядові консультації із Словаччиною саме через нещодавні заяви членів словацького уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Чехії Фіала змінив промову щодо снарядів для України через присутність прем’єра Словаччини Фіцо, - ЗМІ

Автор: 

Словаччина (1116) Фіцо Роберт (218) Чапутова Зузана (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Він не з Місяця впав. Ці сили існували і раніше, та здобули більшість голосів виборців.
Так що иобу дали саме словаки, які привели до влади ось цих.
А допомогла їм иобу дати - русня.
показати весь коментар
19.03.2024 09:15 Відповісти
+9
Все просто - словаки проголосували за прокацапську сволоту та популістів (зазвичай популісти і є прокацапською сволотою, але 'мудрому наріду' в багатьох країнах хочеться обіцяної дешевої ковбаси)
показати весь коментар
19.03.2024 09:22 Відповісти
+5
Нинішніи уряд дався иобу!
показати весь коментар
19.03.2024 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нинішніи уряд дався иобу!
показати весь коментар
19.03.2024 09:10 Відповісти
Він не з Місяця впав. Ці сили існували і раніше, та здобули більшість голосів виборців.
Так що иобу дали саме словаки, які привели до влади ось цих.
А допомогла їм иобу дати - русня.
показати весь коментар
19.03.2024 09:15 Відповісти
І що із цим тепер робить?
показати весь коментар
19.03.2024 09:27 Відповісти
Нам - нічого. Інструментів відповідних немає. Це русня може міняти уряди інших країн.
показати весь коментар
19.03.2024 09:28 Відповісти
фіцоуйобки
показати весь коментар
19.03.2024 09:14 Відповісти
фіцойоббіки 🇸🇰 +🇭🇺≠🇪🇺
показати весь коментар
19.03.2024 11:33 Відповісти
Це така схемка - демократичний президент, який озвучує правильні і справедливі речі, і премьєр (ріал-політік) як Орбан, Фіцо... Типу добрий і злий полісмени
показати весь коментар
19.03.2024 09:14 Відповісти
Так це ж не нове. Як німці, побачивши шо можуть програти першу світову, змінили навіть царя в імперії. Найняли чЛєніна який мав мотивацію і кровну і грошову і через його так званих однопартійців популістів вдули у вуха пролєтаріату ідею "Земля селянам - ХВабрики рабочім". Пролєтаріат прийняв це, покидав зброю, виліз з окопів і гайда землю та заводи ділити. Так пройшов жовтневий переворот у далекому 1917-му.
показати весь коментар
19.03.2024 10:22 Відповісти
Зузана! Відправ цей про кацапський уряд у відставку.
показати весь коментар
19.03.2024 09:16 Відповісти
В наслідок обмежень часів коронавірусу, до влади вибирали когось іншого. В Чехії, замість проросійського Земана, нормальний Павел, а в Словаччині нате Фіцо.
показати весь коментар
19.03.2024 09:19 Відповісти
Все просто - словаки проголосували за прокацапську сволоту та популістів (зазвичай популісти і є прокацапською сволотою, але 'мудрому наріду' в багатьох країнах хочеться обіцяної дешевої ковбаси)
показати весь коментар
19.03.2024 09:22 Відповісти
Думаю - якщо випадково кацапська ракета попаде по нафтопроводу по якому тече кацапська нафта і на якому "сидять" Угорщина та Словаччина - риторика Фіцо може зміниться (та й Орбана - теж!)
показати весь коментар
19.03.2024 09:25 Відповісти
Інша точка зору? Бабло ! Денежкі (рулят). Москальское бабло.
показати весь коментар
19.03.2024 09:37 Відповісти
Президент Словакии такое же безпринцыпное говно как и фицо.
показати весь коментар
19.03.2024 09:54 Відповісти
Шо ти несеш? Вона віддала всі літаки і арту Україні...🤬
показати весь коментар
19.03.2024 11:36 Відповісти
Отдала старое советское дерьмо, а потом как выбрали этого гондона фицо сразу заткнулась и стала ему подмахивать.
показати весь коментар
19.03.2024 11:57 Відповісти
Ні, просто в них прем'єр вище за статусом, так само як в Угорщині. Вона нічого не може зробити і про це говорить.
показати весь коментар
19.03.2024 12:00 Відповісти
віддавав те безціне "старое советское дерьмо" (тому що іншого попросту Україні не було де взяти) тодішній прем'єр Словаччини Едуард Гегер, який в 2022р. очолював дружній до України уряд
показати весь коментар
19.03.2024 14:47 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 11:29 Відповісти
 
 