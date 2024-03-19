Президентка Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо: Попередники виступали за справедливу позицію, але нинішній уряд має іншу точку зору
Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що нинішній уряд країни має іншу точку зору щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Багато країн Європи вирішили підтримати Україну, щоб за стіл перемовин вона сіла сильнішою, щоб виборола легітимнішу позицію – що є абсолютно справедливим і правильним. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, поточна влада має іншу точку зору", - сказала Чапутова.
За її словами, ймовірно, Чехія вирішила призупинити міжурядові консультації із Словаччиною саме через нещодавні заяви членів словацького уряду.
Топ коментарі
+15 Деніс Войцеховський
показати весь коментар19.03.2024 09:15 Відповісти Посилання
+9 Александр Алекс #466493
показати весь коментар19.03.2024 09:22 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.03.2024 09:10 Відповісти Посилання
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Так що иобу дали саме словаки, які привели до влади ось цих.
А допомогла їм иобу дати - русня.