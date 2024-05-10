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До України з візитом і "добрими новинами про допомогу" прибула президентка Словаччини Чапутова

Зузанна Чапутова

10 травня до Києва прибула із прощальним візитом президентка Словаччини Зузанна Чапутова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TASR, про це заявив речник президента Словаччини Мартін Стрізінец.

"Я прибула сьогодні до Києва з прощальним візитом. Це вже четвертий раз за час мого перебування на посаді, третій раз - під час війни. Я тут також тому, що привезла добрі новини про допомогу Словаччини Україні", - цитує видання президентку Словаччини.

Речник Чапутової зазначив, що з міркувань безпеки інформація про  подальшу програму глави Словаччини буде надаватися на постійній основі.

Зазначається, що Чапутова здійснює прощальні візити до різних країн, оскільки термін її повноважень добігає кінця.

Нагадаємо, днями до Києва з неанонсованим візитом прибула міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце.

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Автор: 

візит (1575) Київ (19424) Чапутова Зузана (47)


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Хороша жінка.
Дає надію що в Словаччині не всі фіци...
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10.05.2024 13:53 Відповісти
Вона вже не президент по суті. Там новий президент, однодумець фіцо
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10.05.2024 13:59 Відповісти
 
 