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Коллектив научно-медицинского учреждения, ставящего на ноги военных и гражданских, борется против своей ликвидации Минздравом

донецьк,інститут,травматології

"Мы будем бороться за свои конституционные права и права наших пациентов!" Такое заявление сделал Роман Климовицкий, директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, который неожиданно решил ликвидировать министр здравоохранения Виктор Ляшко. А исполняющая обязанности ректора Института Майя Ермолаева безоговорочно поддержала министра в этом, отказавшись бороться за медучреждение.

Ликвидация таких учреждений, как НИИ ТО, по словам руководителя учреждения, возможна только приказом Минздрава. И. о. ректора Ермолаева издала свой "приказ", которым ликвидирует уникальный украинский институт, что является грубейшим нарушением законодательства Украины, и может быть обжаловано в суде.

Как объяснил Климовицкий, речь идет об уникальном коллективе единственного медицинского учреждения, которое после начала войны 2014 года эвакуировалось из Донецка в Лиман, а затем - в Кропивницкий:

"Врачи и медицинские сестры стали вынужденными переселенцами, переезжая в Лиман, смогли взять с собой только одну сумку с личными вещами и документами…"

климовицький

После непростых лет на новом месте на подконтрольной территории Донетчины институт весной 2022 года был переброшен в Кропивницкий.

"Указ министр издал, но нам пришлось самим искать место для размещения клиники на 90 коек, транспорта, которым нужно было перевезти оборудование, мебель, медикаменты, – рассказал Роман Климовицкий. – Никто помещение нам не предоставил. Я чудом нашел частную клинику, которая согласилась предоставить в мое распоряжение в аренду 1000 квадратных метров, где я разместил 60 коек, поскольку больше просто не было".

Несмотря на высокие показатели деятельности и присвоенную в 2022 году Минздравом высшую аккредитационную категорию, в 2023 году в Институт приехала проверка Министерства здравоохранения, которая признала его работу неудовлетворительной. А в апреле 2024 года появляется решение "прекратить деятельность института травматологии и уволить 122 сотрудника". Уволить практически всех вынужденных переселенцев, оставшихся без дома людей, подчеркивает Роман Климовицкий.

"У нас очень профессиональные врачи, у нас авторитетная клиника, в конце концов, у нас бренд – ДОНЕЦКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ, у нас есть опыт оперирования шахтеров и металлургов, а теперь - еще и военных, мы хотим и умеем работать, просто помогите нам не словами, а делом!", – подчеркивает директор Института.

В то же время Минздрав не предложил абсолютно ничего.

"Врачи-травматологи всегда нужны, а особенно - в военное время, - продолжает Роман Климовицкий. - Мы ездим по госпиталям, отбираем больных, которых можем прооперировать. Но есть один маленький нюанс: у меня нет помещений, где я мог бы развернуть так называемый гнойный блок, где можно лечить инфицированные раны. А все минно-взрывные ранения - инфицированые. В частную клинику, которую я арендую, я не могу привезти таких больных, потому что вся клиника будет инфицирована. Для этого нужен отдельный блок, но для этого у меня нет помещения. Так бы мы могли, конечно, принимать гораздо больше людей - и военных, и гражданских. Мы - украинцы, мы - врачи, мы - медики, и мы должны быть верны клятве Гиппократа - сохранять здоровье и спасать жизнь своих пациентов".

Коллектив медицинского учреждения уже обратился в Офис Президента, Верховную Раду, Министерство временно оккупированных территорий, Министерство здравоохранения, НСЗУ, привлек к усилиям по сохранению Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии общественные организации, юристов, волонтеров, народных депутатов Украины.

Автор: 

медицина (2518) Минздрав (4899)


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Топ комментарии
+9
А для чого зе-погані якась там клініка з її показниками? Вони ж в євпопах лікуються. Чхати вони хотіли на військових з їх болячками, переселців.
Один вихід - громадський розголос, може щось дійде навіть ляшку.
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17.05.2024 11:52
+8
Це той ******, який крав вакцину від ковіду? То чому дивуватись? Ци зеленим покидькам місце на нарах разом з "найвеличнішим"!
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17.05.2024 11:45
+8
Зелене дно покращується щоденно
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17.05.2024 11:45
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Правила форума Совет форумчан
а когось дивує поведінка ляшка?
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17.05.2024 11:40 Ответить
Ну, МОЗ з Радуцьким рулить. Вже ліквідували нашу 9 дитчу м Київ,то зараз понесеттся. А потім вмнас недрстатньо кадрів. В моз їх достатньо, бо це вже не перга ліквідована лікарня і ніяки простести, листи ні..хуя не дрпомагає.
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17.05.2024 11:41 Ответить
Всех на фронт. Воюваты будут уси
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17.05.2024 11:43 Ответить
Це той ******, який крав вакцину від ковіду? То чому дивуватись? Ци зеленим покидькам місце на нарах разом з "найвеличнішим"!
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17.05.2024 11:45 Ответить
Зелене дно покращується щоденно
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17.05.2024 11:45 Ответить
А для чого зе-погані якась там клініка з її показниками? Вони ж в євпопах лікуються. Чхати вони хотіли на військових з їх болячками, переселців.
Один вихід - громадський розголос, може щось дійде навіть ляшку.
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17.05.2024 11:52 Ответить
Дійде, як з фіцо.
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17.05.2024 21:20 Ответить
В ОПу не звертатися потрібно, туди хабаря занести треба-зразу всі проблеми розв'яжуться.
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17.05.2024 12:00 Ответить
Хіба що так...
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17.05.2024 15:13 Ответить
"...Колектив медичної установи вже звернувся до Офісу Президента..."

Міністри в Україні навіть пукнути не можуть без дозволу Офісу Єрмака.
Звертатися туди - це *** проти вітру. Тапочки лусьнуть від сміху.
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17.05.2024 15:03 Ответить
можна ще на коліна стати.
у лаптєногіх таке всюди.
боярє плохіє, царь хароший.
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17.05.2024 15:07 Ответить
Дайте вгадаю... Це, мабуть, ще Зєлєнській не знає, він інших розбійників ганяє?
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17.05.2024 15:07 Ответить
ну, як ганяє?
відосики знімає, що ганяє.
фоткі з різних ракурсів.

а ще, в нього ставка і розіслати всім запрошення на формулу миру.
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17.05.2024 15:10 Ответить
Чекаємо на пояснення МОЗУ!
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17.05.2024 15:33 Ответить
Поки цей інститут був у Лимані - до нього було дуже багато запитань. А саме через, місцями, скотське поводження лікарів до місцевих, неякісні операції, грабіжницькі рахунки до хворих.
Доходило до того, що краще було виїхати у Слов'янськ на прийом до травматологів та за меньше гроші тобі якісніше все зроблять.
Так що з одного боку так, ситуація жахливо виглядає, але нутро деяких "лікарів" ще те.
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17.05.2024 16:07 Ответить
Удивляет одно! В Украине идёт полномасштабная война!!! Где в этом всём место культуре, образованию, науке - в том числе, спорту. Ну переименуют его в какой-нибудь госпиталь, и то будет больше пользы! Ну давайте же наконец реально оценивать ситуацию! Денег нету на самое необходимое - на боеприпасы. Если придут орки - никакой науки, образования, спорта, культуры уже будет не нужно!!! У них свои мерила "культуры", - к стенке и точка! Кто из бедных Украинцев пережил оккупацию, тот знает и помнит те подвалы.
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17.05.2024 16:20 Ответить
Воровать меньше надо. Всего то.
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17.05.2024 21:22 Ответить
Країною керують ЗРАДНИКИ !
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17.05.2024 17:11 Ответить
Научный институт, который "переехал" и не имеет ни помещения, ни оборудования - какая нахрен наука? Одно бюджетное финансирование!
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18.05.2024 10:05 Ответить
Лікування зубів під наркозом є важливою послугою для пацієнтів, які відчувають сильний страх перед стоматологічними процедурами. Такий метод дозволяє провести складні втручання без болю та дискомфорту. У клініці ID Dent пропонують лікування зубів під наркозом за ********* стандартами безпеки. Це особливо корисно для дітей та людей з високою чутливістю до болю. Більше інформації про послугу лікування зубів під наркозом можна знайти на сторінці https://iddent.com/uk/services/likuvannya-zubiv-pid-narkozom-uvi-sni/
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30.05.2024 18:01 Ответить
 
 