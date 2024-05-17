Коллектив научно-медицинского учреждения, ставящего на ноги военных и гражданских, борется против своей ликвидации Минздравом

"Мы будем бороться за свои конституционные права и права наших пациентов!" Такое заявление сделал Роман Климовицкий, директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, который неожиданно решил ликвидировать министр здравоохранения Виктор Ляшко. А исполняющая обязанности ректора Института Майя Ермолаева безоговорочно поддержала министра в этом, отказавшись бороться за медучреждение.

Ликвидация таких учреждений, как НИИ ТО, по словам руководителя учреждения, возможна только приказом Минздрава. И. о. ректора Ермолаева издала свой "приказ", которым ликвидирует уникальный украинский институт, что является грубейшим нарушением законодательства Украины, и может быть обжаловано в суде.

Как объяснил Климовицкий, речь идет об уникальном коллективе единственного медицинского учреждения, которое после начала войны 2014 года эвакуировалось из Донецка в Лиман, а затем - в Кропивницкий:

"Врачи и медицинские сестры стали вынужденными переселенцами, переезжая в Лиман, смогли взять с собой только одну сумку с личными вещами и документами…"

После непростых лет на новом месте на подконтрольной территории Донетчины институт весной 2022 года был переброшен в Кропивницкий.

"Указ министр издал, но нам пришлось самим искать место для размещения клиники на 90 коек, транспорта, которым нужно было перевезти оборудование, мебель, медикаменты, – рассказал Роман Климовицкий. – Никто помещение нам не предоставил. Я чудом нашел частную клинику, которая согласилась предоставить в мое распоряжение в аренду 1000 квадратных метров, где я разместил 60 коек, поскольку больше просто не было".

Несмотря на высокие показатели деятельности и присвоенную в 2022 году Минздравом высшую аккредитационную категорию, в 2023 году в Институт приехала проверка Министерства здравоохранения, которая признала его работу неудовлетворительной. А в апреле 2024 года появляется решение "прекратить деятельность института травматологии и уволить 122 сотрудника". Уволить практически всех вынужденных переселенцев, оставшихся без дома людей, подчеркивает Роман Климовицкий.

"У нас очень профессиональные врачи, у нас авторитетная клиника, в конце концов, у нас бренд – ДОНЕЦКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ, у нас есть опыт оперирования шахтеров и металлургов, а теперь - еще и военных, мы хотим и умеем работать, просто помогите нам не словами, а делом!", – подчеркивает директор Института.

В то же время Минздрав не предложил абсолютно ничего.

"Врачи-травматологи всегда нужны, а особенно - в военное время, - продолжает Роман Климовицкий. - Мы ездим по госпиталям, отбираем больных, которых можем прооперировать. Но есть один маленький нюанс: у меня нет помещений, где я мог бы развернуть так называемый гнойный блок, где можно лечить инфицированные раны. А все минно-взрывные ранения - инфицированые. В частную клинику, которую я арендую, я не могу привезти таких больных, потому что вся клиника будет инфицирована. Для этого нужен отдельный блок, но для этого у меня нет помещения. Так бы мы могли, конечно, принимать гораздо больше людей - и военных, и гражданских. Мы - украинцы, мы - врачи, мы - медики, и мы должны быть верны клятве Гиппократа - сохранять здоровье и спасать жизнь своих пациентов".

Коллектив медицинского учреждения уже обратился в Офис Президента, Верховную Раду, Министерство временно оккупированных территорий, Министерство здравоохранения, НСЗУ, привлек к усилиям по сохранению Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии общественные организации, юристов, волонтеров, народных депутатов Украины.