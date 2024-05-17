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Новини
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Колектив науково-медичного закладу, який ставить на ноги військових і цивільних, бореться проти своєї ліквідації Міністерством охорони здоров’я

донецьк,інститут,травматології

"Ми боротимемося за свої Конституційні права та права наших пацієнтів!"

Таку заяву зробив Роман Климовицький, директор Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, який зненацька вирішив ліквідувати міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. А виконувач обовʼязків ректора Інституту Майя Єрмолаєва беззаперечно підтримала міністра у цьому, відмовившись боротися за медзаклад.

Ліквідація таких установ, як НДІ ТО, за словами очільника установи, можлива лише наказом МОЗ, а в. о. ректора Єрмолаєва видала свій "наказ", яким ліквідує унікальний український інститут, що є найгрубішим порушенням законодавства України, і може бути оскаржено у суді. Як пояснив Климовицький, ідеться про унікальний колектив єдиного медичного закладу, який після початку війни 2014 року евакуювався із Донецька в Лиман, а потім в Кропивницький: "Лікарі та медичні сестри стали вимушеними переселенцями, переїжджаючи до Лимана, змогли взяти з собою лише одну сумку з особистими речами та документами…". Після непростих років на новому місці на підконтрольній території Донеччини інститут навесні 2022 року був перекинутий до Кропивницького.

"Указ міністр видав, але нам довелося самим шукати місце для розміщення клініки на 90 ліжок, транспорту, яким потрібно було перевозити обладнання, меблі, медикаменти, - розповів Роман Климовицький. - Ніхто приміщення нам не надав. Я дивом знайшов приватну клініку, яка погодилася надати в моє розпорядження в оренду 1000 метрів квадратних, де я розмістив 60 ліжок, оскільки більше просто не було".

Незважаючи на високі показники діяльності та присвоєну у 2022 році МОЗ найвищу акредитаційну категорію, у 2023 році до інституту приїхала перевірка Міністерства охорони здоров'я, яка визнала його роботу незадовільною.

А у квітні 2024 з’являється рішення "припинити діяльність інституту травматології та звільнити 122 співробітники". Звільнити практично всіх вимушених переселенців, людей, що залишилися без дому, рідних та близьких, підкреслює Роман Климовицький.

"У нас дуже професійні лікарі, у нас авторитетна клініка, зрештою, у нас бренд – ДОНЕЦЬКА ТРАВМАТОЛОГІЯ, ми маємо досвід оперувати шахтарів та металургів, а тепер ще й військових, ми хочемо і вміємо працювати, просто допоможіть нам не словами, а ділом!" - підкреслює директор Інституту. Натомість МОЗ не запропонував абсолютно нічого.

климовицький

"Лікарі-травматологи завжди потрібні, а особливо у воєнний час, - продовжує Роман Климовицький. - Ми їздимо госпіталями, відбираємо хворих, яких ми можемо прооперувати. Але є один маленький нюанс: я не маю приміщень, де я міг би розгорнути так званий гнійний блок, інфіковані рани. А всі мінно-вибухові поранення є інфікованими. До приватної клініки, де я орендую, я не можу привезти таких хворих, бо вся клініка буде інфікована. Для цього потрібен окремий блок, але для цього я не маю приміщення. Так би ми могли, звичайно, приймати набагато більше людей, і військових, і цивільних. Ми українці, ми лікарі, ми медики, і ми повинні бути вірними Клятві Гіппократа – зберігати здоров'я та рятувати життя своїх пацієнтів".

Колектив медичної установи вже звернувся до Офісу Президента, Верховної Ради, Міністерства тимчасово окупованих територій, Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, залучив до зусиль щодо збереження Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії громадські організації, юристів, волонтерів, народних депутатів України.

Автор: 

медицина (2115) МОЗ (5390)


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Топ коментарі
+9
А для чого зе-погані якась там клініка з її показниками? Вони ж в євпопах лікуються. Чхати вони хотіли на військових з їх болячками, переселців.
Один вихід - громадський розголос, може щось дійде навіть ляшку.
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17.05.2024 11:52
+8
Це той ******, який крав вакцину від ковіду? То чому дивуватись? Ци зеленим покидькам місце на нарах разом з "найвеличнішим"!
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17.05.2024 11:45
+8
Зелене дно покращується щоденно
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17.05.2024 11:45
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а когось дивує поведінка ляшка?
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17.05.2024 11:40 Відповісти
Ну, МОЗ з Радуцьким рулить. Вже ліквідували нашу 9 дитчу м Київ,то зараз понесеттся. А потім вмнас недрстатньо кадрів. В моз їх достатньо, бо це вже не перга ліквідована лікарня і ніяки простести, листи ні..хуя не дрпомагає.
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17.05.2024 11:41 Відповісти
Всех на фронт. Воюваты будут уси
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17.05.2024 11:43 Відповісти
Це той ******, який крав вакцину від ковіду? То чому дивуватись? Ци зеленим покидькам місце на нарах разом з "найвеличнішим"!
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17.05.2024 11:45 Відповісти
Зелене дно покращується щоденно
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17.05.2024 11:45 Відповісти
А для чого зе-погані якась там клініка з її показниками? Вони ж в євпопах лікуються. Чхати вони хотіли на військових з їх болячками, переселців.
Один вихід - громадський розголос, може щось дійде навіть ляшку.
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17.05.2024 11:52 Відповісти
Дійде, як з фіцо.
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17.05.2024 21:20 Відповісти
В ОПу не звертатися потрібно, туди хабаря занести треба-зразу всі проблеми розв'яжуться.
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17.05.2024 12:00 Відповісти
Хіба що так...
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17.05.2024 15:13 Відповісти
"...Колектив медичної установи вже звернувся до Офісу Президента..."

Міністри в Україні навіть пукнути не можуть без дозволу Офісу Єрмака.
Звертатися туди - це *** проти вітру. Тапочки лусьнуть від сміху.
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17.05.2024 15:03 Відповісти
можна ще на коліна стати.
у лаптєногіх таке всюди.
боярє плохіє, царь хароший.
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17.05.2024 15:07 Відповісти
Дайте вгадаю... Це, мабуть, ще Зєлєнській не знає, він інших розбійників ганяє?
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17.05.2024 15:07 Відповісти
ну, як ганяє?
відосики знімає, що ганяє.
фоткі з різних ракурсів.

а ще, в нього ставка і розіслати всім запрошення на формулу миру.
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17.05.2024 15:10 Відповісти
Чекаємо на пояснення МОЗУ!
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17.05.2024 15:33 Відповісти
Поки цей інститут був у Лимані - до нього було дуже багато запитань. А саме через, місцями, скотське поводження лікарів до місцевих, неякісні операції, грабіжницькі рахунки до хворих.
Доходило до того, що краще було виїхати у Слов'янськ на прийом до травматологів та за меньше гроші тобі якісніше все зроблять.
Так що з одного боку так, ситуація жахливо виглядає, але нутро деяких "лікарів" ще те.
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17.05.2024 16:07 Відповісти
Удивляет одно! В Украине идёт полномасштабная война!!! Где в этом всём место культуре, образованию, науке - в том числе, спорту. Ну переименуют его в какой-нибудь госпиталь, и то будет больше пользы! Ну давайте же наконец реально оценивать ситуацию! Денег нету на самое необходимое - на боеприпасы. Если придут орки - никакой науки, образования, спорта, культуры уже будет не нужно!!! У них свои мерила "культуры", - к стенке и точка! Кто из бедных Украинцев пережил оккупацию, тот знает и помнит те подвалы.
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17.05.2024 16:20 Відповісти
Воровать меньше надо. Всего то.
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17.05.2024 21:22 Відповісти
Країною керують ЗРАДНИКИ !
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17.05.2024 17:11 Відповісти
Научный институт, который "переехал" и не имеет ни помещения, ни оборудования - какая нахрен наука? Одно бюджетное финансирование!
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18.05.2024 10:05 Відповісти
Лікування зубів під наркозом є важливою послугою для пацієнтів, які відчувають сильний страх перед стоматологічними процедурами. Такий метод дозволяє провести складні втручання без болю та дискомфорту. У клініці ID Dent пропонують лікування зубів під наркозом за ********* стандартами безпеки. Це особливо корисно для дітей та людей з високою чутливістю до болю. Більше інформації про послугу лікування зубів під наркозом можна знайти на сторінці https://iddent.com/uk/services/likuvannya-zubiv-pid-narkozom-uvi-sni/
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30.05.2024 18:01 Відповісти
 
 