В течение суток больше всего боев шло на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ

Украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону - больше всего боев шло на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении, кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы.

Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары - на этот раз пострадали районы сел Избицкое и Покаляное.

На Харьковском направлении за сегодня потери врага составляют 35 российских оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых - танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка.

Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении российские захватчики предприняли попытки идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой возле Пивничного.

На Покровском направлении враг продолжает активные действия - количество боестолкновений возросло до 21. Наибольшее давление на наши позиции враг осуществляет в районе Новоалександровки. Также атаковал возле Уманского и Нетайлово. Ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении захватчики уже 16 раз пытались улучшить тактическое положение. Получают достойный отпор от наших воинов, количество вражеских потерь уточняется.

На Времовском направлении оккупанты нанесли два авиаудара в районе Старомайорского. В остальном - без изменений.

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Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Количество безуспешных вражеских атак неподалеку Крынок увеличилось до семи. Эффективно работают наши операторы fpv-дронов.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке в настоящее время не произошло.

"Наши воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения. Задачи группировкам войск определены и доведены", - отмечают в Генштабе.