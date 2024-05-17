В течение суток больше всего боев шло на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ
Украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону - больше всего боев шло на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Бои на Харьковщине
На Харьковском направлении, кроме района упомянутого ранее села Старица, враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы.
Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары - на этот раз пострадали районы сел Избицкое и Покаляное.
На Харьковском направлении за сегодня потери врага составляют 35 российских оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых - танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка.
Боевые действия на востоке
На Краматорском направлении российские захватчики предприняли попытки идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой возле Пивничного.
На Покровском направлении враг продолжает активные действия - количество боестолкновений возросло до 21. Наибольшее давление на наши позиции враг осуществляет в районе Новоалександровки. Также атаковал возле Уманского и Нетайлово. Ситуация контролируемая.
На Кураховском направлении захватчики уже 16 раз пытались улучшить тактическое положение. Получают достойный отпор от наших воинов, количество вражеских потерь уточняется.
На Времовском направлении оккупанты нанесли два авиаудара в районе Старомайорского. В остальном - без изменений.
Боевые действия на юге
На Приднепровском направлении артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Количество безуспешных вражеских атак неподалеку Крынок увеличилось до семи. Эффективно работают наши операторы fpv-дронов.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке в настоящее время не произошло.
"Наши воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения. Задачи группировкам войск определены и доведены", - отмечают в Генштабе.
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