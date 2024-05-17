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В Санкт-Петербурге в военной академии прогремел взрыв, сообщают о пострадавших. ВИДЕО

В российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв на территории военной академии связи. Местные власти заявили о пострадавших.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала ряд российских Telegram-каналов предположили, что взрыв произошел из-за "теракта" или "удара беспилотника". Однако впоследствии появилась информация, что в подвале академии мог взорваться учебный боеприпас.

Позже российское пропагандистское агентство "ТАСС" заявило, что причиной взрыва в академии стал боеприпас времен Второй мировой войны.

На место инцидента приехали пожарные, полиция и Росгвардия. В Ленинградском военном округе заявили, что во время взрыва на "хозяйственной территории" академии пострадали семь военных.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что "происшествие не имеет террористического характера". Он также заявил, что инцидент, который произошел в академии, "находится в зоне ответственности Минобороны РФ".

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подожгли военкомат.

Автор: 

взрыв (6727) россия (95381) Санкт-Петербург (486)


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Топ комментарии
+20
сподіваюсь хтось таки здох
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17.05.2024 23:15
+9
трофейний унітаз! ))) презент від випускників )))
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17.05.2024 23:32
+5
Кинули карбід в унітаз.
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17.05.2024 23:18
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сподіваюсь хтось таки здох
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17.05.2024 23:15 Ответить
Кинули карбід в унітаз.
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17.05.2024 23:18 Ответить
трофейний унітаз! ))) презент від випускників )))
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17.05.2024 23:32 Ответить
Тю, карбид в унитазе - то детская забава, для лишения девственности.
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18.05.2024 05:38 Ответить
Причина вибуху ********* часів Другої світової війни. На кого ця вигадка розрахована?
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17.05.2024 23:38 Ответить
карма
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17.05.2024 23:48 Ответить
Вумні речі робили під час.... "Місяць війни... От би павтаріть!"
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17.05.2024 23:51 Ответить
Кацап як не збреше,то не він він буде...
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18.05.2024 00:01 Ответить
Там вся країна потерпілих …. а серед них багато дебілів з комплексом втраченої імперскості…
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18.05.2024 00:04 Ответить
Нібито 7, або 2... Хто рашці гівно не пудами рахує?
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18.05.2024 00:11 Ответить
на саперному факультеті ****** ********* часів дідів.
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18.05.2024 00:28 Ответить
....👍 ..... 👍...академія зв"язку і снаряд ще часів війни .....де хоч якась логіка ? ... А Взагалі , приємна новина !..... 👍
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18.05.2024 01:03 Ответить
Бг-ггг... робочий боеприпас у навчальному закладi, в якостi навчального посiбника, ще з часiв 2СВ. Карл, чуеш- це ж нарабсея...ХЕХ...
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18.05.2024 05:36 Ответить
дебільна вигадка як усе у кацапів
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18.05.2024 10:26 Ответить
Ярош розбушувався .
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18.05.2024 06:42 Ответить
це Степан
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18.05.2024 09:15 Ответить
🤣👍👍
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18.05.2024 10:47 Ответить
На уроці самогоноваріння брага вибухнула.
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18.05.2024 09:32 Ответить
Не проходит, кацапы на стадии брожения выжирают брагульку под ноль.
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18.05.2024 10:06 Ответить
 
 