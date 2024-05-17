В Санкт-Петербурге в военной академии прогремел взрыв, сообщают о пострадавших. ВИДЕО

В российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв на территории военной академии связи. Местные власти заявили о пострадавших.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала ряд российских Telegram-каналов предположили, что взрыв произошел из-за "теракта" или "удара беспилотника". Однако впоследствии появилась информация, что в подвале академии мог взорваться учебный боеприпас.

Позже российское пропагандистское агентство "ТАСС" заявило, что причиной взрыва в академии стал боеприпас времен Второй мировой войны.

На место инцидента приехали пожарные, полиция и Росгвардия. В Ленинградском военном округе заявили, что во время взрыва на "хозяйственной территории" академии пострадали семь военных.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что "происшествие не имеет террористического характера". Он также заявил, что инцидент, который произошел в академии, "находится в зоне ответственности Минобороны РФ".

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подожгли военкомат.