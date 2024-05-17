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Новини
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У Санкт-Петербурзі у військовій академії прогримів вибух, повідомляють про потерпілих. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух на території військової академії зв’язку. Місцева влада заявила про постраждалих.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Спершу низка російських Telegram-каналів припустили, що вибух стався через "теракт" або "удар безпілотника". Однак згодом з'явилася інформація, що у підвалі академії міг вибухнути навчальний боєприпас.

Пізніше російське пропагандистське агентство "ТАСС" заявило, що причиною вибуху в академії став боєприпас часів Другої світової війни.

На місце інциденту приїхали пожежники, поліція та Росгвардія. У Ленінградському військовому окрузі заявили, що під час вибуху на "господарській території" академії постраждали сім військових. 

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що "подія не має терористичного характеру". Він також заявив, що інцидент, який стався в академії, "перебуває у зоні відповідальності Міноборони РФ".

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі підпалили військомат

Автор: 

вибух (4439) росія (64946) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+20
сподіваюсь хтось таки здох
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17.05.2024 23:15
+9
трофейний унітаз! ))) презент від випускників )))
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17.05.2024 23:32
+5
Кинули карбід в унітаз.
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17.05.2024 23:18
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сподіваюсь хтось таки здох
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17.05.2024 23:15 Відповісти
Кинули карбід в унітаз.
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17.05.2024 23:18 Відповісти
трофейний унітаз! ))) презент від випускників )))
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17.05.2024 23:32 Відповісти
Тю, карбид в унитазе - то детская забава, для лишения девственности.
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18.05.2024 05:38 Відповісти
Причина вибуху ********* часів Другої світової війни. На кого ця вигадка розрахована?
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17.05.2024 23:38 Відповісти
карма
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17.05.2024 23:48 Відповісти
Вумні речі робили під час.... "Місяць війни... От би павтаріть!"
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17.05.2024 23:51 Відповісти
Кацап як не збреше,то не він він буде...
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18.05.2024 00:01 Відповісти
Там вся країна потерпілих …. а серед них багато дебілів з комплексом втраченої імперскості…
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18.05.2024 00:04 Відповісти
Нібито 7, або 2... Хто рашці гівно не пудами рахує?
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18.05.2024 00:11 Відповісти
на саперному факультеті ****** ********* часів дідів.
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18.05.2024 00:28 Відповісти
....👍 ..... 👍...академія зв"язку і снаряд ще часів війни .....де хоч якась логіка ? ... А Взагалі , приємна новина !..... 👍
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18.05.2024 01:03 Відповісти
Бг-ггг... робочий боеприпас у навчальному закладi, в якостi навчального посiбника, ще з часiв 2СВ. Карл, чуеш- це ж нарабсея...ХЕХ...
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18.05.2024 05:36 Відповісти
дебільна вигадка як усе у кацапів
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18.05.2024 10:26 Відповісти
Ярош розбушувався .
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18.05.2024 06:42 Відповісти
це Степан
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18.05.2024 09:15 Відповісти
🤣👍👍
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18.05.2024 10:47 Відповісти
На уроці самогоноваріння брага вибухнула.
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18.05.2024 09:32 Відповісти
Не проходит, кацапы на стадии брожения выжирают брагульку под ноль.
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18.05.2024 10:06 Відповісти
 
 