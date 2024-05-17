У Санкт-Петербурзі у військовій академії прогримів вибух, повідомляють про потерпілих. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух на території військової академії зв’язку. Місцева влада заявила про постраждалих.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Спершу низка російських Telegram-каналів припустили, що вибух стався через "теракт" або "удар безпілотника". Однак згодом з'явилася інформація, що у підвалі академії міг вибухнути навчальний боєприпас.

Пізніше російське пропагандистське агентство "ТАСС" заявило, що причиною вибуху в академії став боєприпас часів Другої світової війни.

На місце інциденту приїхали пожежники, поліція та Росгвардія. У Ленінградському військовому окрузі заявили, що під час вибуху на "господарській території" академії постраждали сім військових.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що "подія не має терористичного характеру". Він також заявив, що інцидент, який стався в академії, "перебуває у зоні відповідальності Міноборони РФ".

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі підпалили військомат.