Генштаб: Войска РФ за сутки совершили более трех тысяч обстрелов позиций ВСУ, продолжают попытки прорвать оборону на Харьковщине

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские защитники дают отпор натиску российских оккупантов, усиливают нашу оборону и при благоприятных условиях - контратакуют.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 23.00 18.05.2024, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

С начала суток российские оккупанты нанесли три ракетных и 38 авиационных ударов (в том числе с применением 56 КАБов), применили 404 дрона-камикадзе, осуществили более трех тысяч обстрелов позиций наших войск.

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Наступление войск РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Нашими воинами отражено шесть атак южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, не оставляет попыток захватить Волчанск. Российские оккупанты применяют авиацию для авиаударов: в течение суток две управляемые авиабомбы по Харькову, пять КАБов по Веселому и четыре - по району населенного пункта Липцы.

Силы обороны пытаются вытеснить противника в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска.

Предварительно, общие потери врага в течение суток составили 125 человек. Также противник потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них три танка, шесть пушек и минометов. Кроме того, поражено 15 укрытий противника. Информация уточняется.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до 11. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник совершил шесть безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Новосадово, Торское и Григорьевка.

На Краматорском направлении противник 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. В направлениях населенных пунктов Калиновка, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка успеха не имел, понес потери и отошел. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Ивановское Донецкой области. Ситуация контролируемая.

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На Покровском направлении ситуация остается сложной. Российский агрессор совершил 23 атаки. Боевые действия продолжаются. Противник нарастил значительные усилия по огневому воздействию и штурмовым действиям в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой области. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Предварительные потери противника на этом направлении составили: 235 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен один танк, склад боеприпасов, пушка, автомобиль и два БпЛА. Кроме того, повреждены три танка, три гаубицы, боевая машина пехоты и автомобиль. Информация уточняется.

На Кураховском направлении количество боев возросло до 11. Захватчики пытаются нарастить усилия в районе Парасковиевки Донецкой области. Боевые действия продолжаются в районах Красногоровки и Константиновки. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении противник совершил три безуспешные попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении Силы обороны отбили штурмовые действия противника северо-западнее Вербового. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. В ходе боев российские оккупанты успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.

Следует отметить самоотверженность и профессионализм действий наших воинов, которые на отдельных направлениях провели активные штурмовые действия и улучшили тактическое положение, раскрытие деталей которых в настоящее время нецелесообразно.