Рада может декриминализировать кражи имущества стоимостью до 4,5 тыс. грн: Законопроект принят в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о декриминализации краж стоимостью до 4 552 гривен.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект в первом чтении поддержали 265 парламентариев.

Так, проект закона предлагает декриминализировать кражи стоимостью до 4552 гривен. В то же время, введут большие штрафы.

За мелкую кражу имущества на сумму от 757 грн до 4552 грн будут штрафовать на 850 - 5100 грн. За повторную - на 5100 - 8500грн.

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