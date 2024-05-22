Рада может декриминализировать кражи имущества стоимостью до 4,5 тыс. грн: Законопроект принят в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о декриминализации краж стоимостью до 4 552 гривен.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект в первом чтении поддержали 265 парламентариев.
Так, проект закона предлагает декриминализировать кражи стоимостью до 4552 гривен. В то же время, введут большие штрафы.
За мелкую кражу имущества на сумму от 757 грн до 4552 грн будут штрафовать на 850 - 5100 грн. За повторную - на 5100 - 8500грн.
Топ комментарии
+21 ZoV KobZona
показать весь комментарий22.05.2024 13:50
+7 Тонка червона лінія #590838
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+7 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий22.05.2024 13:49
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піду за віскрем. давно хотів, але ж дорогий, ****.
ну не може наша влада думати такими мізерними цифрами
бо тоді не можна пояснити слова:
мені б 200 лямів, і онукам вистачить...
я б втік в теплі країни і ніхто мене не знайде
і це в баксах...
і це казав депутат
Через це купа магазинів закриваються, деякі - повністю закривають вітрини на замок.
Думаєте, у нас буде краще?
хоча звідки у наріду 4,5 мільйони
В бурной молодости все делают разные глупости....
Щось вони засиділися......
Півмільйона вгодованих тренованих кабанів з навиками поводження зі зброєю.