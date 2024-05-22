Рада може декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4,5 тис. грн: Законопроєкт ухвалено в першому читанні
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію крадіжок вартістю до 4 552 гривень.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт у першому читання підтримали 265 парламентарів.
Так, проєкт закону пропонує декриміналізувати крадіжки вартістю до 4552 гривень. Водночас запровадять великі штрафи.
За дрібну крадіжку майна на суму від 757 грн до 4552 грн штрафуватимуть на 850 - 5100 грн. За повторну на 5100 - 8500грн.
Топ коментарі
+21 ZoV KobZona
показати весь коментар22.05.2024 13:50
+7 Тонка червона лінія #590838
показати весь коментар22.05.2024 13:47
+7 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар22.05.2024 13:49
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піду за віскрем. давно хотів, але ж дорогий, ****.
ну не може наша влада думати такими мізерними цифрами
бо тоді не можна пояснити слова:
мені б 200 лямів, і онукам вистачить...
я б втік в теплі країни і ніхто мене не знайде
і це в баксах...
і це казав депутат
Через це купа магазинів закриваються, деякі - повністю закривають вітрини на замок.
Думаєте, у нас буде краще?
хоча звідки у наріду 4,5 мільйони
В бурной молодости все делают разные глупости....
Щось вони засиділися......
Півмільйона вгодованих тренованих кабанів з навиками поводження зі зброєю.