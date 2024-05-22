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Рада може декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4,5 тис. грн: Законопроєкт ухвалено в першому читанні

Рада може декриміналізувати певні види крадіжки

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію крадіжок вартістю до 4 552 гривень.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт у першому читання підтримали 265 парламентарів.

Так, проєкт закону пропонує декриміналізувати крадіжки вартістю до 4552 гривень. Водночас запровадять великі штрафи.

За дрібну крадіжку майна на суму від 757 грн до 4552 грн штрафуватимуть на 850 - 5100 грн. За повторну на 5100 - 8500грн.

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Автор: 

ВР (14949) крадіжка (655) декриміналізація (8) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+21
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22.05.2024 13:50
+7
Супер- і Гіпер- маркети - тримайтеся!
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22.05.2024 13:47
+7
оце діло!
піду за віскрем. давно хотів, але ж дорогий, ****.
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22.05.2024 13:49
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щоб не косили від мобілізації
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22.05.2024 13:45 Відповісти
Що сьогодні можна вкрасти на 4,5 тис? Крастимем більше!
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22.05.2024 13:47 Відповісти
Пенсію 3200
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22.05.2024 14:14 Відповісти
Супер- і Гіпер- маркети - тримайтеся!
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22.05.2024 13:47 Відповісти
Села теж.
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22.05.2024 13:54 Відповісти
ну в селі якщо, то це вже може бути як зі взломом, там інша вже стаття)))
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22.05.2024 13:59 Відповісти
оце діло!
піду за віскрем. давно хотів, але ж дорогий, ****.
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22.05.2024 13:49 Відповісти
Спёр на 4550- штраф МАКИМУМ 5100. Можно и рискнуть.
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22.05.2024 13:49 Відповісти
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22.05.2024 13:50 Відповісти
Не просто так це робиться
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22.05.2024 13:50 Відповісти
Ага... Прибічників мусульманства збільшиться в сотні разів - там просто вкрав будь що - відрубали руку...
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22.05.2024 14:52 Відповісти
Так. Каждый день пи@дить на 4,5 штуки, время от времени отдавая 5-6 (налог на прибыль) (а если повезёт, то и не отдавая). Открываются перспективы.
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22.05.2024 13:50 Відповісти
З якого біса? Чи 4 551 грн. це не гроші?
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22.05.2024 13:51 Відповісти
Пенсіонерам з бюджетними смартфонами приготуватись!
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22.05.2024 13:51 Відповісти
а мені здається що сума 4552, це про вагони
ну не може наша влада думати такими мізерними цифрами
бо тоді не можна пояснити слова:
мені б 200 лямів, і онукам вистачить...
я б втік в теплі країни і ніхто мене не знайде
і це в баксах...
і це казав депутат
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22.05.2024 13:54 Відповісти
Вкрав на 4500, - штрафонули на 850
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22.05.2024 14:09 Відповісти
Легалізація злодійства. Навіть я від зелених долбойобів такої дурості не очікував... Господи! Які вони дурні і безграмотні. Це як відкрити "Скриньку Пандори"... Тепер пенсіонерам ******* - мінімальна пенсія яку отримує більшість 2700. Можна відбирати прямо на вулицях. Якщо один з десяти убогих накатає заяву то відбудеться просто повернення віджатого. Але решта 9 грабежів то чистий прибуток... Крадіжки в магазинах взагалі будуть поставлені на поток... Тепер вже точно "Україна - рідна мати - не вкрадеш не будеш мати"...
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22.05.2024 14:14 Відповісти
"Навіть я від зелених долбойобів такої дурості не очікував...". А что от них ждать, если они землю продают во время войны, которую наши воины защищают.
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23.05.2024 11:12 Відповісти
Це вже давно потрібно було зробити, але штраф має бути кратний сумі вкраденого, перший раз вдвічі, другий - вчетверо, і так до 5 крадіжок. Додатково мають бути певні роботи, прибирання територій, під час війни копання окопів та інше, й починаючи з другою крадіжки засуджений мусить виконувати роботи із "табличкою", щоб вказувалася стаття засудження. І окремо потрібно приписати поняття завданої шкоди, бо крадіжка 1 м кабелю входить у цю статтю, але завдана шкода значно перевищує вартість 1 м кабелю, і в таких випадках це має також компенсувати злодій
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22.05.2024 14:38 Відповісти
Жах. Обікрали, попались, сплатили штраф, і далі на справу. А як потерпілим від цього? Мабуть в сльозах від розчулення.
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22.05.2024 14:43 Відповісти
Это под легализацию конопли принятр
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22.05.2024 22:05 Відповісти
У Каліфорнії декримілізовано крадіжку до 1000 доларів. Цим користуються злодії, відкрито приходять у магазин і нагрібають у пакет для сміття товар, спокійно виходять. Охоронця судитимуть, якщо щось зробить злодію.

Через це купа магазинів закриваються, деякі - повністю закривають вітрини на замок.

Думаєте, у нас буде краще?
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22.05.2024 14:45 Відповісти
У моєму розумінні декриміналізація - це значить, що після затримання злочинця, у випадку крадіжки на цю суму, його не садять у тюрму, а виписують штраф та призначають виправні роботи, частина штрафу покриває повну вартість вкраденого майна, а все інше йде на армію. І сюди варто додати відповідальність скупщиків краденого у вигляді штрафу для компенсації завданої шкоди.
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22.05.2024 15:53 Відповісти
А крадіжка до 737 гривень, схоже, взагалі, "норма життя". Тобто можна притиснути "лоха" до стінки, забрати з його гаманця 750 гривень, сказати дякую і полювати на іншого "лоха" - за це взагалі покарання не передбачено навіть в вигляді штрафу. Ну от треба ж якось "ухилянтам" на жізнь "заробляти"! Влаштуєшся на копійчану роботу - начальник тебе здасть в ТЦК. А тут і заробиш більше і тобі за це нічого не буде. Мрії криміналу здійснилися -злодійство як легальна гілка соціального забезпечення. ... Під час війни в усіх країнах за законами військового часу злодіїв і мародорів розстрілювали на місці без суду. Але у нас, на замовлення ***** єрмак з малюською і татаровим з повної згоди зелених долбойобів проторено "інший шлях". МИ країна унікальних кретинів з якої саме час тікати. Це не "державотворення". Це розтління за яким насттупить загнивання і повернення в "варавской руzкій мір"....
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22.05.2024 15:02 Відповісти
не путай кражу с грабежом.
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22.05.2024 16:33 Відповісти
Не здивуюсь якщо "зелені" введуть подптки на "дрібні крадіжки" і оегалізують "дрібне пограбування". Від цих почвар тепер можна очікувати лише найгіршого...
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22.05.2024 17:01 Відповісти
Ото ж бо. Це не дурість, як ви вище висловились
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22.05.2024 18:44 Відповісти
молодці. тепер і бідна людина зможе красти. ато лише чиновників штрафують
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22.05.2024 15:26 Відповісти
Бачите, як влада топить за рівність.
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22.05.2024 16:09 Відповісти
А ще кажуть про нарід не дбає
хоча звідки у наріду 4,5 мільйони
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22.05.2024 17:13 Відповісти
Чого шумите,якщо наприклад вкрав *курку* його посадять,звідти вийде вже *профі*,який буде красти цілі *курятники*
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22.05.2024 16:03 Відповісти
Совершенно верно!
В бурной молодости все делают разные глупости....
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22.05.2024 16:37 Відповісти
Красти це не "глупості" в спричинення зла іншій особі. Для того щоб виправдати себе у власних очах кожен крадій вигадує причину для ненависті до жертви, а крадійство проголошує "актом справедливості". Жертвами 99,9% злочинів стають найслабші і найнезахищеніші верстви населення. Для мене "буремна молодість" це подорожі, пригоди і жінки. Якщо для вас крадійство і грабунок то ... це одноманітно і сумно.
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22.05.2024 17:10 Відповісти
У колгоспи не крадуть, у колгоспи беруть! Ну спёр я как-то кусок сырого мяса в гастрономе, дык ненависти к СССР при этом я не испытывал, и социалистическое Отечество не шибко пострадало!
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22.05.2024 18:43 Відповісти
В ті часи, коли в середньому по країні отримували після всіх відрахувань 7 копійок з заробленого карбованця, поцупити щось у грабіжницької держави вважалося "повернути своє" бо все ніби-то "нічиє" тобто "народне". Зараз все має персоніфікованого власника...
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22.05.2024 19:23 Відповісти
Если за украденную бутылку водки в 100 грн собственник получит штраф в 1000 грн - он не очень пострадает!
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23.05.2024 10:51 Відповісти
До 757 гривень взагалі вважається що крадіжки не було. Максимум що загрожує то це заберуть пляшку взад і, можливо, охорона дасть пару разів по ниркам та печінці. Ну щоб як в анекдоті. "- Удар по печінці замінює плчшку пива. Пива хочеш?"
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23.05.2024 12:47 Відповісти
Все що потрібно знати про Верховну Раду! Крадьте якщо хочете, а якщо спвіймають, то поділитесь
Щось вони засиділися......
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22.05.2024 17:17 Відповісти
Типа - "Единый налог на кражу".)))
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22.05.2024 19:10 Відповісти
Це вони хотять вивільнити від дріб'язкових справ полісменів і відправити їх фронт ?
Півмільйона вгодованих тренованих кабанів з навиками поводження зі зброєю.
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22.05.2024 19:41 Відповісти
Країна дебілів. У всьому цивілізованому світі є такі закони. Не мусить сидіти дід, який вкрав мішок зерна, або велосипед у сусіда. Тюрми ТА виправні колонії переповнені. Треба ж готувати місця для тих, хто пошле нах.й Зеленського з його мобілізацією. А таких буде більшість.
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22.05.2024 21:58 Відповісти
Принятие этого закона приведёт к социальному напряжению. Воров будут больше убивать или сильно избивать и будут страдать порядочные граждане. Откуда эти люди возьмут деньги на штраф? пойдут воровать у других У кого получится. Я считаю воровство у меня, кроме нанесения материального ущерба ещё моральным оскорблением. В таком постановлении закона проекта не учитывается ущерб пострадавшей стороны в данном случае это граждане , а не государство и не штрафовать людей надо, а выплачивать моральный ущерб в виде материальной компенсации
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22.05.2024 22:39 Відповісти
 
 