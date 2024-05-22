Рада може декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4,5 тис. грн: Законопроєкт ухвалено в першому читанні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію крадіжок вартістю до 4 552 гривень.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт у першому читання підтримали 265 парламентарів.

Так, проєкт закону пропонує декриміналізувати крадіжки вартістю до 4552 гривень. Водночас запровадять великі штрафи.

За дрібну крадіжку майна на суму від 757 грн до 4552 грн штрафуватимуть на 850 - 5100 грн. За повторну на 5100 - 8500грн.

Читайте: Водій ритуальної служби в Тернополі знімав із померлих золото. Його посадили на 5 років