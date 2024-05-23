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Новости
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Из-за пассивности Укрнафты и остановки Укрнафтобуріння в стране катастрофически не хватает газа, - нардеп Кучеренко

кучеренко,алексей

Грубые управленческие просчеты привели к потере добычи объемом до 1 миллиарда кубов и огромным убыткам для госбюджета

За год после так называемой национализации ПАО "Укрнафты" из-за пассивности нового менеджмента этого предприятия и чиновников Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Украина потеряла добычу газа до 1 миллиарда кубических метров и вынуждена теперь в больших объемах импортировать голубое топливо. Соответственно подконтрольная "Укрнафте" добывающая компания "Укрнафтобуріння" перестала наполнять госбюджет налоговыми отчислениями.

Об этом в среду, 22 мая, в своем выступлении в парламенте заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, выступая против принятия законопроекта №8316 о критической инфраструктуре.

"Год назад государство забрало у условных "негодяев" такое очень успешное предприятие, которое занималось нефте- и газодобычей, это - "Укрнафтобуріння". Оно добывало 0,6 миллиарда кубов газа - 600 миллионов, это очень мощный объем. Его забрали летом, остановили с 1 декабря прошлого года, забрав лицензию, прекратив бездарным решением соответственно Укргосгеонедра и пассивностью управляющей компании "Укрнафта". В результате нам (стране. - Ред.) сегодня не хватает катастрофически газа, мы будем вынуждены закупать его по импорту в огромных объемах. А мы потеряли реально до 1 миллиарда добычи, и предприятие сейчас стоит, и налоги не платятся. Вот конкретное следствие таких действий и таких решений", - заявил парламентарий.

Как сообщалось, ранее Алексей Кучеренко заявлял, что из-за непутевого менеджмента руководства Государственной службы геологии и недр Украины и "Укрнафты" государственный бюджет недополучил около 2 миллиардов гривен в виде налогов и направленных дивидендов.

Также "Телеграф" писал, что в конце ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд по обращению Госгеонедр аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения стало неотвратимым.

Автор: 

Газ (10223) Кучеренко (112) Укрнафта (198) Укрнефтебурение (6)


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Топ комментарии
+15
Це повна і остаточна диверсія проти Народу України!
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23.05.2024 12:11
+13
"Управлінські прорахунки", кажете? Ну-ну...
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23.05.2024 12:08
+6
О, нещодавно писали що знайшли нове родовище газу.
Хоча працювала ота Укрнафта допоки туди не встромили свої пальці зелені
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23.05.2024 12:16
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Правила форума Совет форумчан
"Управлінські прорахунки", кажете? Ну-ну...
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23.05.2024 12:08 Ответить
Це повна і остаточна диверсія проти Народу України!
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23.05.2024 12:11 Ответить
Як і з енергетикою, як і з побудовою фортифікацій. Зелені зі шкури пнуться, щоб привести країну до повного краху, що б держава була поставлена на межу виживання і єдиним виходом були "мирні перемовини" з ******. Не можна було залишати при владі зрадників, які намагалися в лютому 22 здати країну ворогові. Джонсон більше не приїде.
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23.05.2024 13:20 Ответить
Так він так і каже, влада не дає газ видобувати
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23.05.2024 12:26 Ответить
невже готуються й на газ вдвічі підняти ціну? правда, до чого тут старий маразматик кучеренко?
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23.05.2024 12:13 Ответить
Звізда і пісець...зима 2024-25 Холодомор і Голодомор.....
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23.05.2024 12:14 Ответить
Редакційна приміїтка - зайва.
"В результаті нам (країні. - Ред.) сьогодні не вистачає катастрофічно газу." Джерело: https://censor.net/ua/n3490929
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23.05.2024 12:15 Ответить
О, нещодавно писали що знайшли нове родовище газу.
Хоча працювала ота Укрнафта допоки туди не встромили свої пальці зелені
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23.05.2024 12:16 Ответить
Буба-Єрмак вас нагодують та зігріють шо ви й не поймете шо в потойбічномі світі і така держава як Україна розчинеться в буревії світової політики....
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23.05.2024 12:18 Ответить
Нафта...

Це лайно Драконів...

Хто цим торгує?

Подумай!

Та відповідь мені-

В завтра.....
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23.05.2024 12:19 Ответить
Ти ******?
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23.05.2024 13:04 Ответить
Назви хоч одну причину...

Для свого вмісту...

Роками, Павло Ттчина-

Шукав Свого змісту...
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23.05.2024 13:59 Ответить
Очередные "сопли по асфальту". "недолугий менеджмент керівництва" - это лозунг никого ни к чему не обязывающий. Это называется Олексій Кучеренко - высказал озабоченность и не более того.

Кто назначил этих "недолугих"? Какие ставились задачи/показатели? Кто должен был контролировать выполнение задач? Какие санкции были предусмотрены при невыполнении задач/показателей? Механизм реализации санкций?
Неплохо было услышать мнение второй стороны - этого самого "менджмента". Мы же не удивимся, если вдруг окажется, что у менеджмента ноль полномочий, денег нет (т.к. весь доход забирает государство и ничего не оставляет на развитие), письма наверх они пишут с утра до вечера, но на них никто не реагирует и т.д. и т.п.
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23.05.2024 12:19 Ответить
Нашим керманичам критично не вистачає розуму і розуміння Все інше то похїдне їхньої діяльності
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23.05.2024 12:20 Ответить
Це шо за Шапокляк?
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23.05.2024 12:22 Ответить
Це Кучеренко, від партіїї Батьківщина,
5 років тому, перед виборами у мери Києва була створена комісія, що до вирішення питання покинутих недобудов, до якої входив і цей Кучеренко, з ним зустрічалися багато потерпілих від різних ЖК. Кучеренко казав, що знає як випрішити питання, після виборів комісія нічого не вирішивши просто припинила роботу, а Кучеренко, який розповідав, що знає як вирішити питання недобудов, за 5 років не здійснив ніяких депутатських ініциатив у цьому напрямку,
Мабуть буде ще обіцяти перед наступними виборами.
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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23.05.2024 12:56 Ответить
Знаю! - любителі загинати пальці - ніякоі довіри
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23.05.2024 13:01 Ответить
Терпіть терпіли одвічні, жидівське шоу про знищення України триває...
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23.05.2024 12:28 Ответить
Газ не телемарафон і навіть не ФСБ МП,на ньому "просроченому" рейтинг не піднімеш
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23.05.2024 12:33 Ответить
Пусть господин Кучеренко спросит А ПАЧЕМУ НЕ УТЕПЛЕНЫ ПЯТИЭТАЖКИ СОВЕТСКИЕ??? а Я ЕМУ ОТВЕЧУ А ПАТАМУ ЧТО ГОСУДАРСВТО ЗАПРЕЩАЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ, за утепленную и неутепленную квартиру платишь одинаково. А пачему запрещены индивидуальные системы отопления в многоквартирных домах, ведь там потребление газа и энергии падает от 3 до 10 раз. А ЭТО ТОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО ГАСУДАРСТВОМ. и общий вывод. Государством Украина правит уголовная банда, КОТОРАЯ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ БУДЕТ ГРАБИТЬ СВОЙ НАРОД, жечь МИЛЛИАРДЫ КУБОВ ГАЗА и зарабатывать с этого.
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23.05.2024 12:37 Ответить
Мозгов в країні не мае .
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23.05.2024 12:41 Ответить
Розвалюють підприємство, щоб потім хтось викупив забезцінь та нас "врятував".
Якщо воно спроможне пацювати, то може і зараз
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23.05.2024 12:42 Ответить
Світло по графіку . Газ по годинах
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23.05.2024 12:43 Ответить
Чому цей матьківщинівський козляра ще не у а'язниці?
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23.05.2024 12:46 Ответить
дайтє єму єсчьо 100 днєй он научіца
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23.05.2024 12:54 Ответить
да у нас вся власть пассивная, активность проявляют при деребане бабла.
что бы делали при таком правительстве, если бы запад не давал денег?

почему не сидят те, кто на протяжении 30 лет уничтожал украинскую армию?
а сейчас ловят всяких придурков, за дебильные посты в сетях, и лупят им по полной, как будто они довели Украину до такого......
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23.05.2024 13:03 Ответить
"Недолугий менеджмент" це саботаж. Розстріляти з конфіскацією. Ну хоча б посадити років на 15.
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23.05.2024 13:16 Ответить
Зєля добиває країну. Вибори
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23.05.2024 13:35 Ответить
Це свідоме знищення України внутрішнім ворогом ,а де влада вона за щось відпорвідає ?
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23.05.2024 14:50 Ответить
Непотрібні ні ракети , а ні шахеди.... Одно -двойко падлюк з правом підпису і всьо... прильот... Так обідно!
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23.05.2024 15:00 Ответить
Гумористи показали, що вони можуть тільки смішити росіян і весь світ, а реально ніхера не знають і не вміють!
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23.05.2024 15:56 Ответить
То є звичайнісінький саботаж
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23.05.2024 17:16 Ответить
1 листопада 2022 року стало відомо, що https://forbes.ua/news/kolishniy-topmenedzher-wog-koretskiy-ocholiv-ukrnaftu-i-ukrtatnaftu-10112022-9656 Сергій Корецький очолив «Укрнафту» і «Укртатнафту» . Буквально за пʼять днів до цього декілька великих промислових https://forbes.ua/company/velike-vidchuzhennya-chomu-derzhava-zabrala-aktivi-kolomoyskogo-zhevago-boguslaeva-ta-grigorishina-ta-chiy-biznes-nastupniy-07112022-9574 підприємств примусово перевели у державну власність . Міноборони перебрало на себе контроль над ними на час воєнного стану. Серед них і «Укрнафта» з «Укртатнафтою».
Новий керівник цих двох компаній не новачок в нафтовому бізнесі. Сергій Корецький прийшов у групу «Континіум», засновану підприємцями Ігорем Єремеєвим ( ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) і Степаном Івахівим (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ), наприкінці 90-х. В 2013 році він очолив мережу заправок WOG. У жовтні 2018 року Корецький звільнився і почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee. В інтерв'ю Forbes бізнесмен заявляв, що у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році Корецький планував збільшити його вдвічі.
...
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23.05.2024 19:27 Ответить
Чиновники Держгеонадра є звичайними канцелярськими щурами, які нічого там не вирішуюють. Кучеренко хіба не знає до кого треба звертатися за спецдозволом? До смотрящєго арахамії, який поїде до Відня просити погодження у представника с цєнтра фірташа. А оскільки в України з цєнтром війна, спецдозволу не буде.
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23.05.2024 23:53 Ответить
 
 