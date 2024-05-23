Из-за пассивности Укрнафты и остановки Укрнафтобуріння в стране катастрофически не хватает газа, - нардеп Кучеренко
Грубые управленческие просчеты привели к потере добычи объемом до 1 миллиарда кубов и огромным убыткам для госбюджета
За год после так называемой национализации ПАО "Укрнафты" из-за пассивности нового менеджмента этого предприятия и чиновников Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Украина потеряла добычу газа до 1 миллиарда кубических метров и вынуждена теперь в больших объемах импортировать голубое топливо. Соответственно подконтрольная "Укрнафте" добывающая компания "Укрнафтобуріння" перестала наполнять госбюджет налоговыми отчислениями.
Об этом в среду, 22 мая, в своем выступлении в парламенте заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, выступая против принятия законопроекта №8316 о критической инфраструктуре.
"Год назад государство забрало у условных "негодяев" такое очень успешное предприятие, которое занималось нефте- и газодобычей, это - "Укрнафтобуріння". Оно добывало 0,6 миллиарда кубов газа - 600 миллионов, это очень мощный объем. Его забрали летом, остановили с 1 декабря прошлого года, забрав лицензию, прекратив бездарным решением соответственно Укргосгеонедра и пассивностью управляющей компании "Укрнафта". В результате нам (стране. - Ред.) сегодня не хватает катастрофически газа, мы будем вынуждены закупать его по импорту в огромных объемах. А мы потеряли реально до 1 миллиарда добычи, и предприятие сейчас стоит, и налоги не платятся. Вот конкретное следствие таких действий и таких решений", - заявил парламентарий.
Как сообщалось, ранее Алексей Кучеренко заявлял, что из-за непутевого менеджмента руководства Государственной службы геологии и недр Украины и "Укрнафты" государственный бюджет недополучил около 2 миллиардов гривен в виде налогов и направленных дивидендов.
Также "Телеграф" писал, что в конце ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд по обращению Госгеонедр аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения стало неотвратимым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В результаті нам
(країні. - Ред.)сьогодні не вистачає катастрофічно газу." Джерело: https://censor.net/ua/n3490929
Хоча працювала ота Укрнафта допоки туди не встромили свої пальці зелені
Це лайно Драконів...
Хто цим торгує?
Подумай!
Та відповідь мені-
В завтра.....
Для свого вмісту...
Роками, Павло Ттчина-
Шукав Свого змісту...
Кто назначил этих "недолугих"? Какие ставились задачи/показатели? Кто должен был контролировать выполнение задач? Какие санкции были предусмотрены при невыполнении задач/показателей? Механизм реализации санкций?
Неплохо было услышать мнение второй стороны - этого самого "менджмента". Мы же не удивимся, если вдруг окажется, что у менеджмента ноль полномочий, денег нет (т.к. весь доход забирает государство и ничего не оставляет на развитие), письма наверх они пишут с утра до вечера, но на них никто не реагирует и т.д. и т.п.
5 років тому, перед виборами у мери Києва була створена комісія, що до вирішення питання покинутих недобудов, до якої входив і цей Кучеренко, з ним зустрічалися багато потерпілих від різних ЖК. Кучеренко казав, що знає як випрішити питання, після виборів комісія нічого не вирішивши просто припинила роботу, а Кучеренко, який розповідав, що знає як вирішити питання недобудов, за 5 років не здійснив ніяких депутатських ініциатив у цьому напрямку,
Мабуть буде ще обіцяти перед наступними виборами.
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
Якщо воно спроможне пацювати, то може і зараз
что бы делали при таком правительстве, если бы запад не давал денег?
почему не сидят те, кто на протяжении 30 лет уничтожал украинскую армию?
а сейчас ловят всяких придурков, за дебильные посты в сетях, и лупят им по полной, как будто они довели Украину до такого......
Новий керівник цих двох компаній не новачок в нафтовому бізнесі. Сергій Корецький прийшов у групу «Континіум», засновану підприємцями Ігорем Єремеєвим ( ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) і Степаном Івахівим (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ), наприкінці 90-х. В 2013 році він очолив мережу заправок WOG. У жовтні 2018 року Корецький звільнився і почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee. В інтерв'ю Forbes бізнесмен заявляв, що у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році Корецький планував збільшити його вдвічі.
...