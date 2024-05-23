Через пасивність Укрнафти і зупинку Укрнафтобуріння в країні катастрофічно не вистачає газу, — нардеп Кучеренко

Грубі управлінські прорахунки призвели до втрати видобутку обсягом до 1 мільярда кубів та величезних збитків для держбюджету

За рік після так званої націоналізації ПАТ "Укрнафти" через пасивність нового менеджменту цього підприємства і чиновників Державної служби геології та надр (Держгеонадра) Україна втратила видобуток газу до 1 мільярда кубічних метрів і змушена тепер у великих обсягах імпортувати блакитне паливо. Відповідно підконтрольна "Укрнафті" видобувна компанія "Укрнафтобуріння" перестала наповнювати держбюджет податковими відрахуваннями.

Про це у середу, 22 травня, в своєму виступі у парламенті заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, виступаючи проти прийняття законопроєкту №8316 про критичну інфраструктуру.

"Рік тому держава забрала в умовних "негідників" таке дуже успішне підприємство, яке займалося нафто- і газовидобутком, це - "Укрнафтобуріння". Воно видобувало 0,6 мільярда кубів газу – 600 мільйонів, це дуже потужний обсяг. Його забрали влітку, зупинили з 1 грудня минулого року, забравши ліцензію, припинивши бездарним рішенням відповідно Укрдержгеонадра і пасивністю керуючої компанії "Укрнафта". В результаті нам (країні. — Ред.) сьогодні не вистачає катастрофічно газу, ми будемо вимушені закуповувати його по імпорту в величезних обсягах. А ми втратили реально до 1 мільярда видобутку, і підприємство зараз стоїть, і податки не платяться. От конкретний наслідок таких дій і таких рішень", - заявив парламентар.

Як повідомлялось, раніше Олексій Кучеренко заявляв, що через недолугий менеджмент керівництва Державної служби геології та надр України і "Укрнафти" державний бюджет недоотримав близько 2 мільярдів гривень у вигляді податків та спрямованих дивідендів.

Також "Телеграф" писав, що в кінці листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд за зверненням Держгеонадр анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу стало невідворотним.