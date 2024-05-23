Через пасивність Укрнафти і зупинку Укрнафтобуріння в країні катастрофічно не вистачає газу, — нардеп Кучеренко
Грубі управлінські прорахунки призвели до втрати видобутку обсягом до 1 мільярда кубів та величезних збитків для держбюджету
За рік після так званої націоналізації ПАТ "Укрнафти" через пасивність нового менеджменту цього підприємства і чиновників Державної служби геології та надр (Держгеонадра) Україна втратила видобуток газу до 1 мільярда кубічних метрів і змушена тепер у великих обсягах імпортувати блакитне паливо. Відповідно підконтрольна "Укрнафті" видобувна компанія "Укрнафтобуріння" перестала наповнювати держбюджет податковими відрахуваннями.
Про це у середу, 22 травня, в своєму виступі у парламенті заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, виступаючи проти прийняття законопроєкту №8316 про критичну інфраструктуру.
"Рік тому держава забрала в умовних "негідників" таке дуже успішне підприємство, яке займалося нафто- і газовидобутком, це - "Укрнафтобуріння". Воно видобувало 0,6 мільярда кубів газу – 600 мільйонів, це дуже потужний обсяг. Його забрали влітку, зупинили з 1 грудня минулого року, забравши ліцензію, припинивши бездарним рішенням відповідно Укрдержгеонадра і пасивністю керуючої компанії "Укрнафта". В результаті нам (країні. — Ред.) сьогодні не вистачає катастрофічно газу, ми будемо вимушені закуповувати його по імпорту в величезних обсягах. А ми втратили реально до 1 мільярда видобутку, і підприємство зараз стоїть, і податки не платяться. От конкретний наслідок таких дій і таких рішень", - заявив парламентар.
Як повідомлялось, раніше Олексій Кучеренко заявляв, що через недолугий менеджмент керівництва Державної служби геології та надр України і "Укрнафти" державний бюджет недоотримав близько 2 мільярдів гривень у вигляді податків та спрямованих дивідендів.
Також "Телеграф" писав, що в кінці листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд за зверненням Держгеонадр анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу стало невідворотним.
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"В результаті нам
(країні. - Ред.)сьогодні не вистачає катастрофічно газу." Джерело: https://censor.net/ua/n3490929
Хоча працювала ота Укрнафта допоки туди не встромили свої пальці зелені
Це лайно Драконів...
Хто цим торгує?
Подумай!
Та відповідь мені-
В завтра.....
Для свого вмісту...
Роками, Павло Ттчина-
Шукав Свого змісту...
Кто назначил этих "недолугих"? Какие ставились задачи/показатели? Кто должен был контролировать выполнение задач? Какие санкции были предусмотрены при невыполнении задач/показателей? Механизм реализации санкций?
Неплохо было услышать мнение второй стороны - этого самого "менджмента". Мы же не удивимся, если вдруг окажется, что у менеджмента ноль полномочий, денег нет (т.к. весь доход забирает государство и ничего не оставляет на развитие), письма наверх они пишут с утра до вечера, но на них никто не реагирует и т.д. и т.п.
5 років тому, перед виборами у мери Києва була створена комісія, що до вирішення питання покинутих недобудов, до якої входив і цей Кучеренко, з ним зустрічалися багато потерпілих від різних ЖК. Кучеренко казав, що знає як випрішити питання, після виборів комісія нічого не вирішивши просто припинила роботу, а Кучеренко, який розповідав, що знає як вирішити питання недобудов, за 5 років не здійснив ніяких депутатських ініциатив у цьому напрямку,
Мабуть буде ще обіцяти перед наступними виборами.
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
Якщо воно спроможне пацювати, то може і зараз
что бы делали при таком правительстве, если бы запад не давал денег?
почему не сидят те, кто на протяжении 30 лет уничтожал украинскую армию?
а сейчас ловят всяких придурков, за дебильные посты в сетях, и лупят им по полной, как будто они довели Украину до такого......
Новий керівник цих двох компаній не новачок в нафтовому бізнесі. Сергій Корецький прийшов у групу «Континіум», засновану підприємцями Ігорем Єремеєвим ( ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) і Степаном Івахівим (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ), наприкінці 90-х. В 2013 році він очолив мережу заправок WOG. У жовтні 2018 року Корецький звільнився і почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee. В інтерв'ю Forbes бізнесмен заявляв, що у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році Корецький планував збільшити його вдвічі.
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