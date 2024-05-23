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Новини
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Через пасивність Укрнафти і зупинку Укрнафтобуріння в країні катастрофічно не вистачає газу, — нардеп Кучеренко

кучеренко,алексей

Грубі управлінські прорахунки призвели до втрати видобутку обсягом до 1 мільярда кубів та величезних збитків для держбюджету

За рік після так званої націоналізації ПАТ "Укрнафти" через пасивність нового менеджменту цього підприємства і чиновників Державної служби геології та надр (Держгеонадра) Україна втратила видобуток газу до 1 мільярда кубічних метрів і змушена тепер у великих обсягах імпортувати блакитне паливо. Відповідно підконтрольна "Укрнафті" видобувна компанія "Укрнафтобуріння" перестала наповнювати держбюджет податковими відрахуваннями.

Про це у середу, 22 травня, в своєму виступі у парламенті заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, виступаючи проти прийняття законопроєкту №8316 про критичну інфраструктуру.

"Рік тому держава забрала в умовних "негідників" таке дуже успішне підприємство, яке займалося нафто- і газовидобутком, це - "Укрнафтобуріння". Воно видобувало 0,6 мільярда кубів газу – 600 мільйонів, це дуже потужний обсяг. Його забрали влітку, зупинили з 1 грудня минулого року, забравши ліцензію, припинивши бездарним рішенням відповідно Укрдержгеонадра і пасивністю керуючої компанії "Укрнафта". В результаті нам (країні. — Ред.) сьогодні не вистачає катастрофічно газу, ми будемо вимушені закуповувати його по імпорту в величезних обсягах. А ми втратили реально до 1 мільярда видобутку, і підприємство зараз стоїть, і податки не платяться. От конкретний наслідок таких дій і таких рішень", - заявив парламентар.

Як повідомлялось, раніше Олексій Кучеренко заявляв, що через недолугий менеджмент керівництва Державної служби геології та надр України і "Укрнафти" державний бюджет недоотримав близько 2 мільярдів гривень у вигляді податків та спрямованих дивідендів.

Також "Телеграф" писав, що в кінці листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд за зверненням Держгеонадр анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу стало невідворотним.

Автор: 

газ (10415) Кучеренко Олексій (79) Укрнафта (929) Укрнафтобуріння (50)


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Топ коментарі
+15
Це повна і остаточна диверсія проти Народу України!
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23.05.2024 12:11
+13
"Управлінські прорахунки", кажете? Ну-ну...
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23.05.2024 12:08
+6
О, нещодавно писали що знайшли нове родовище газу.
Хоча працювала ота Укрнафта допоки туди не встромили свої пальці зелені
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23.05.2024 12:16
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"Управлінські прорахунки", кажете? Ну-ну...
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23.05.2024 12:08 Відповісти
Це повна і остаточна диверсія проти Народу України!
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23.05.2024 12:11 Відповісти
Як і з енергетикою, як і з побудовою фортифікацій. Зелені зі шкури пнуться, щоб привести країну до повного краху, що б держава була поставлена на межу виживання і єдиним виходом були "мирні перемовини" з ******. Не можна було залишати при владі зрадників, які намагалися в лютому 22 здати країну ворогові. Джонсон більше не приїде.
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23.05.2024 13:20 Відповісти
Так він так і каже, влада не дає газ видобувати
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23.05.2024 12:26 Відповісти
невже готуються й на газ вдвічі підняти ціну? правда, до чого тут старий маразматик кучеренко?
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23.05.2024 12:13 Відповісти
Звізда і пісець...зима 2024-25 Холодомор і Голодомор.....
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23.05.2024 12:14 Відповісти
Редакційна приміїтка - зайва.
"В результаті нам (країні. - Ред.) сьогодні не вистачає катастрофічно газу." Джерело: https://censor.net/ua/n3490929
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23.05.2024 12:15 Відповісти
О, нещодавно писали що знайшли нове родовище газу.
Хоча працювала ота Укрнафта допоки туди не встромили свої пальці зелені
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23.05.2024 12:16 Відповісти
Буба-Єрмак вас нагодують та зігріють шо ви й не поймете шо в потойбічномі світі і така держава як Україна розчинеться в буревії світової політики....
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23.05.2024 12:18 Відповісти
Нафта...

Це лайно Драконів...

Хто цим торгує?

Подумай!

Та відповідь мені-

В завтра.....
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23.05.2024 12:19 Відповісти
Ти ******?
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23.05.2024 13:04 Відповісти
Назви хоч одну причину...

Для свого вмісту...

Роками, Павло Ттчина-

Шукав Свого змісту...
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23.05.2024 13:59 Відповісти
Очередные "сопли по асфальту". "недолугий менеджмент керівництва" - это лозунг никого ни к чему не обязывающий. Это называется Олексій Кучеренко - высказал озабоченность и не более того.

Кто назначил этих "недолугих"? Какие ставились задачи/показатели? Кто должен был контролировать выполнение задач? Какие санкции были предусмотрены при невыполнении задач/показателей? Механизм реализации санкций?
Неплохо было услышать мнение второй стороны - этого самого "менджмента". Мы же не удивимся, если вдруг окажется, что у менеджмента ноль полномочий, денег нет (т.к. весь доход забирает государство и ничего не оставляет на развитие), письма наверх они пишут с утра до вечера, но на них никто не реагирует и т.д. и т.п.
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23.05.2024 12:19 Відповісти
Нашим керманичам критично не вистачає розуму і розуміння Все інше то похїдне їхньої діяльності
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23.05.2024 12:20 Відповісти
Це шо за Шапокляк?
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23.05.2024 12:22 Відповісти
Це Кучеренко, від партіїї Батьківщина,
5 років тому, перед виборами у мери Києва була створена комісія, що до вирішення питання покинутих недобудов, до якої входив і цей Кучеренко, з ним зустрічалися багато потерпілих від різних ЖК. Кучеренко казав, що знає як випрішити питання, після виборів комісія нічого не вирішивши просто припинила роботу, а Кучеренко, який розповідав, що знає як вирішити питання недобудов, за 5 років не здійснив ніяких депутатських ініциатив у цьому напрямку,
Мабуть буде ще обіцяти перед наступними виборами.
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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23.05.2024 12:56 Відповісти
Знаю! - любителі загинати пальці - ніякоі довіри
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23.05.2024 13:01 Відповісти
Терпіть терпіли одвічні, жидівське шоу про знищення України триває...
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23.05.2024 12:28 Відповісти
Газ не телемарафон і навіть не ФСБ МП,на ньому "просроченому" рейтинг не піднімеш
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23.05.2024 12:33 Відповісти
Пусть господин Кучеренко спросит А ПАЧЕМУ НЕ УТЕПЛЕНЫ ПЯТИЭТАЖКИ СОВЕТСКИЕ??? а Я ЕМУ ОТВЕЧУ А ПАТАМУ ЧТО ГОСУДАРСВТО ЗАПРЕЩАЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ, за утепленную и неутепленную квартиру платишь одинаково. А пачему запрещены индивидуальные системы отопления в многоквартирных домах, ведь там потребление газа и энергии падает от 3 до 10 раз. А ЭТО ТОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО ГАСУДАРСТВОМ. и общий вывод. Государством Украина правит уголовная банда, КОТОРАЯ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ БУДЕТ ГРАБИТЬ СВОЙ НАРОД, жечь МИЛЛИАРДЫ КУБОВ ГАЗА и зарабатывать с этого.
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23.05.2024 12:37 Відповісти
Мозгов в країні не мае .
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23.05.2024 12:41 Відповісти
Розвалюють підприємство, щоб потім хтось викупив забезцінь та нас "врятував".
Якщо воно спроможне пацювати, то може і зараз
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23.05.2024 12:42 Відповісти
Світло по графіку . Газ по годинах
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23.05.2024 12:43 Відповісти
Чому цей матьківщинівський козляра ще не у а'язниці?
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23.05.2024 12:46 Відповісти
дайтє єму єсчьо 100 днєй он научіца
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23.05.2024 12:54 Відповісти
да у нас вся власть пассивная, активность проявляют при деребане бабла.
что бы делали при таком правительстве, если бы запад не давал денег?

почему не сидят те, кто на протяжении 30 лет уничтожал украинскую армию?
а сейчас ловят всяких придурков, за дебильные посты в сетях, и лупят им по полной, как будто они довели Украину до такого......
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23.05.2024 13:03 Відповісти
"Недолугий менеджмент" це саботаж. Розстріляти з конфіскацією. Ну хоча б посадити років на 15.
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23.05.2024 13:16 Відповісти
Зєля добиває країну. Вибори
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23.05.2024 13:35 Відповісти
Це свідоме знищення України внутрішнім ворогом ,а де влада вона за щось відпорвідає ?
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23.05.2024 14:50 Відповісти
Непотрібні ні ракети , а ні шахеди.... Одно -двойко падлюк з правом підпису і всьо... прильот... Так обідно!
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23.05.2024 15:00 Відповісти
Гумористи показали, що вони можуть тільки смішити росіян і весь світ, а реально ніхера не знають і не вміють!
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23.05.2024 15:56 Відповісти
То є звичайнісінький саботаж
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23.05.2024 17:16 Відповісти
1 листопада 2022 року стало відомо, що https://forbes.ua/news/kolishniy-topmenedzher-wog-koretskiy-ocholiv-ukrnaftu-i-ukrtatnaftu-10112022-9656 Сергій Корецький очолив «Укрнафту» і «Укртатнафту» . Буквально за пʼять днів до цього декілька великих промислових https://forbes.ua/company/velike-vidchuzhennya-chomu-derzhava-zabrala-aktivi-kolomoyskogo-zhevago-boguslaeva-ta-grigorishina-ta-chiy-biznes-nastupniy-07112022-9574 підприємств примусово перевели у державну власність . Міноборони перебрало на себе контроль над ними на час воєнного стану. Серед них і «Укрнафта» з «Укртатнафтою».
Новий керівник цих двох компаній не новачок в нафтовому бізнесі. Сергій Корецький прийшов у групу «Континіум», засновану підприємцями Ігорем Єремеєвим ( ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) і Степаном Івахівим (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ), наприкінці 90-х. В 2013 році він очолив мережу заправок WOG. У жовтні 2018 року Корецький звільнився і почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee. В інтерв'ю Forbes бізнесмен заявляв, що у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році Корецький планував збільшити його вдвічі.
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23.05.2024 19:27 Відповісти
Чиновники Держгеонадра є звичайними канцелярськими щурами, які нічого там не вирішуюють. Кучеренко хіба не знає до кого треба звертатися за спецдозволом? До смотрящєго арахамії, який поїде до Відня просити погодження у представника с цєнтра фірташа. А оскільки в України з цєнтром війна, спецдозволу не буде.
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23.05.2024 23:53 Відповісти
 
 