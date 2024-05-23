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Рада назначила Резника новым судьей КС

Рада призначила Різника суддею Конституційного Суду

Верховная Рада Украины назначила Сергея Резника новым судьей Конституционного Суда.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Резника поддержали 276 парламентариев.

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что это - первый судья КСУ, избранный по новой процедуре с участием Консультативной группы экспертов с международниками в составе.

Сергей Резник является доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, проректором по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского университета.

Также читайте: Реорганизация и ликвидация судов не будет лишать их судей статуса, - решение Конституционного Суда

Автор: 

ВР (29234) КС (2248) назначение (2170) судья (2645)


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Топ комментарии
+4
Якщо Слуги проголосували ЗА, це означає, що він за просроченного.
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23.05.2024 14:53
+4
Насторожує,що цей процес активізувався саме зараз,коли КВНівська просрочка почала комплексувати з приводу своєї легітимності,а якщо врахувати,що в парламенті депутатів мало,більшість-це "дворняшки" Єрмака і їх союзники з ОПЗЖ,то це виглядає,як підготовка до диктатури.
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23.05.2024 15:06
+3
щоб правильно
трактував владу
просроченного
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23.05.2024 14:43
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щоб правильно
трактував владу
просроченного
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23.05.2024 14:43 Ответить
це якщо незалежний
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23.05.2024 14:47 Ответить
Якщо Слуги проголосували ЗА, це означає, що він за просроченного.
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23.05.2024 14:53 Ответить
Теж мучать сумніви. І що, і самого єрмака зможе посадити? Дуже сумнівно.
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23.05.2024 15:03 Ответить
Неможливо бути за простроченого згідно Конституції.
Максимальний строк виконання повноважень складає 30 днів згідно ст. 104 КУ, але при обов'язковому обранні нового президента.
Ст. 108 КУ не надає попередньому президенту права виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України як ст. 112 КУ.
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23.05.2024 23:27 Ответить
Насторожує,що цей процес активізувався саме зараз,коли КВНівська просрочка почала комплексувати з приводу своєї легітимності,а якщо врахувати,що в парламенті депутатів мало,більшість-це "дворняшки" Єрмака і їх союзники з ОПЗЖ,то це виглядає,як підготовка до диктатури.
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23.05.2024 15:06 Ответить
Різник??! З "Шахтаря"?? Новий контракт??
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23.05.2024 15:07 Ответить
Рєзнік
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23.05.2024 15:11 Ответить
Шойхет

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23.05.2024 16:17 Ответить
О! Призначили "правильну" людину, так щоб клоун на все життя.
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23.05.2024 15:10 Ответить
Різник , підходяча для судді фамілія .
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23.05.2024 15:43 Ответить
Друзі, я вчився з Сергієм Різником в ЛНУ. Чудовий спеціаліст, хороша людина з правильними поглядами. От навіщо це виливання помиїв на голову людини, яку Ви в очі не бачили. Вітаю Сергія з новим призначенням, впевнений у його поміркованості і фаховості.
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23.05.2024 17:42 Ответить
а він
за Конституцію?

чи
за ВічноЗеленого Пєрєсідєнта?
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23.05.2024 19:47 Ответить
Зе ВЖЕ є узурпатором і порушником Статті 5 Конституції.

Якщо Різник голосуватиме за продовження простроченного Зе - він стане співучасником злочину узурпації влади Зеленським / Їрмаком.

І ось тоді Різнику - щіре та довічне 'вітання'.
Передайте йому, будь ласка.
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23.05.2024 19:57 Ответить
 
 