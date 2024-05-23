Рада назначила Резника новым судьей КС
Верховная Рада Украины назначила Сергея Резника новым судьей Конституционного Суда.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Кандидатуру Резника поддержали 276 парламентариев.
Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что это - первый судья КСУ, избранный по новой процедуре с участием Консультативной группы экспертов с международниками в составе.
Сергей Резник является доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, проректором по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского университета.
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+4 Анатолий Черногуб
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+3 евгений коноваленко #556652
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трактував владу
просроченного
Максимальний строк виконання повноважень складає 30 днів згідно ст. 104 КУ, але при обов'язковому обранні нового президента.
Ст. 108 КУ не надає попередньому президенту права виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України як ст. 112 КУ.
за Конституцію?
чи
за ВічноЗеленого Пєрєсідєнта?
Якщо Різник голосуватиме за продовження простроченного Зе - він стане співучасником злочину узурпації влади Зеленським / Їрмаком.
І ось тоді Різнику - щіре та довічне 'вітання'.
Передайте йому, будь ласка.