Рада назначила Резника новым судьей КС

Верховная Рада Украины назначила Сергея Резника новым судьей Конституционного Суда.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Резника поддержали 276 парламентариев.

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что это - первый судья КСУ, избранный по новой процедуре с участием Консультативной группы экспертов с международниками в составе.

Сергей Резник является доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, проректором по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского университета.

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