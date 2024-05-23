Рада призначила Різника новим суддею КС
Верховна Рада України призначила Сергія Різника новим суддею Конституційного Суду.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Кандидатуру Різника підтримали 276 парламентарів.
Голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що це перший суддя КСУ, обраний за новою процедурою за участю Дорадчої групи експертів з міжнародниками у складі.
Сергій Різник є доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.
Топ коментарі
+4 Анатолий Черногуб
показати весь коментар23.05.2024 14:53
+4 Лис Микита #575773
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+3 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар23.05.2024 14:43
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трактував владу
просроченного
Максимальний строк виконання повноважень складає 30 днів згідно ст. 104 КУ, але при обов'язковому обранні нового президента.
Ст. 108 КУ не надає попередньому президенту права виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України як ст. 112 КУ.
за Конституцію?
чи
за ВічноЗеленого Пєрєсідєнта?
Якщо Різник голосуватиме за продовження простроченного Зе - він стане співучасником злочину узурпації влади Зеленським / Їрмаком.
І ось тоді Різнику - щіре та довічне 'вітання'.
Передайте йому, будь ласка.