Рада призначила Різника новим суддею КС

Верховна Рада України призначила Сергія Різника новим суддею Конституційного Суду.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Різника підтримали 276 парламентарів.

Голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що це перший суддя КСУ, обраний за новою процедурою за участю Дорадчої групи експертів з міжнародниками у складі.

Сергій Різник є доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.

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