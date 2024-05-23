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Рада призначила Різника новим суддею КС

Рада призначила Різника суддею Конституційного Суду

Верховна Рада України призначила Сергія Різника новим суддею Конституційного Суду.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Різника підтримали 276 парламентарів.

Голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що це перший суддя КСУ, обраний за новою процедурою за участю Дорадчої групи експертів з міжнародниками у складі. 

Сергій Різник є доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.

Також читайте: Реорганізація та ліквідація судів не позбавлятиме їхніх суддів статусу, - рішення Конституційного Суду

Автор: 

ВР (14949) КС (1427) призначення (2280) суддя (1582)


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Топ коментарі
+4
Якщо Слуги проголосували ЗА, це означає, що він за просроченного.
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23.05.2024 14:53
+4
Насторожує,що цей процес активізувався саме зараз,коли КВНівська просрочка почала комплексувати з приводу своєї легітимності,а якщо врахувати,що в парламенті депутатів мало,більшість-це "дворняшки" Єрмака і їх союзники з ОПЗЖ,то це виглядає,як підготовка до диктатури.
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23.05.2024 15:06
+3
щоб правильно
трактував владу
просроченного
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23.05.2024 14:43
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щоб правильно
трактував владу
просроченного
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23.05.2024 14:43 Відповісти
це якщо незалежний
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23.05.2024 14:47 Відповісти
Якщо Слуги проголосували ЗА, це означає, що він за просроченного.
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23.05.2024 14:53 Відповісти
Теж мучать сумніви. І що, і самого єрмака зможе посадити? Дуже сумнівно.
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23.05.2024 15:03 Відповісти
Неможливо бути за простроченого згідно Конституції.
Максимальний строк виконання повноважень складає 30 днів згідно ст. 104 КУ, але при обов'язковому обранні нового президента.
Ст. 108 КУ не надає попередньому президенту права виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України як ст. 112 КУ.
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23.05.2024 23:27 Відповісти
Насторожує,що цей процес активізувався саме зараз,коли КВНівська просрочка почала комплексувати з приводу своєї легітимності,а якщо врахувати,що в парламенті депутатів мало,більшість-це "дворняшки" Єрмака і їх союзники з ОПЗЖ,то це виглядає,як підготовка до диктатури.
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23.05.2024 15:06 Відповісти
Різник??! З "Шахтаря"?? Новий контракт??
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23.05.2024 15:07 Відповісти
Рєзнік
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23.05.2024 15:11 Відповісти
Шойхет

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23.05.2024 16:17 Відповісти
О! Призначили "правильну" людину, так щоб клоун на все життя.
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23.05.2024 15:10 Відповісти
Різник , підходяча для судді фамілія .
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23.05.2024 15:43 Відповісти
Друзі, я вчився з Сергієм Різником в ЛНУ. Чудовий спеціаліст, хороша людина з правильними поглядами. От навіщо це виливання помиїв на голову людини, яку Ви в очі не бачили. Вітаю Сергія з новим призначенням, впевнений у його поміркованості і фаховості.
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23.05.2024 17:42 Відповісти
а він
за Конституцію?

чи
за ВічноЗеленого Пєрєсідєнта?
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23.05.2024 19:47 Відповісти
Зе ВЖЕ є узурпатором і порушником Статті 5 Конституції.

Якщо Різник голосуватиме за продовження простроченного Зе - він стане співучасником злочину узурпації влади Зеленським / Їрмаком.

І ось тоді Різнику - щіре та довічне 'вітання'.
Передайте йому, будь ласка.
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23.05.2024 19:57 Відповісти
 
 