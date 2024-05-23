РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11660 посетителей онлайн
Новости
1 211 22

В компании Ахметова сообщили, что он направил на помощь военным и гражданским 9 миллиардов

Новости компаний

ахметов

Общая сумма, которую бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям увеличилась до 9 млрд грн (более $258 млн) за 27 месяцев полномасштабного вторжения.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, громад и защитников Мариуполя. Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Силовые подразделения со всей страны систематически получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, подземные укрытия и противоминные тралы нашего собственного производства и разработки, дроны, тепловизоры, средства РЭБ, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, бронежилеты из нашей стали, аптечки и турникеты, топливо и другие необходимые вещи.

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали". Защитникам и их семьям оказывается помощь по семи программам. В частности, в ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города с I и II группы инвалидности получат собственное жилье. В течение 2024 года запланировано приобрести 100 квартир. Системная гуманитарная помощь от бизнесов и проектов Рината Ахметова предоставляется мирным украинцам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Люди получают продукты, бытовые вещи, лекарства, средства гигиены и т.д. Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты по помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов. Предоставляет обогреватели, помощь в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр. ФК "Шахтер" оказывает помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны.

Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле, помогает с реабилитацией брату своего игрока - бойцу ВСУ Богдану Кушу. 22 млн грн дохода от товарищеского матча с "Тоттенхэмом" клуб направит на проекты поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате войны. Кроме того, всего с начала года на помощь военным, мирным жителям и детям клуб направил более 9 млн грн.

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) компания (137)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Здер з людей сотні міліардів а кинув обгризок...на подавіться паньским шматком
показать весь комментарий
23.05.2024 15:29
+9
Привів війну в Україну, а питань до нього нема!!!
показать весь комментарий
23.05.2024 15:40
+7
То мені блд подякувати цьому підару рудому,який один із тих,хто привів сюди *****,до трусів блд обідрати і ***** на паРашу, потвора кацапська
показать весь комментарий
23.05.2024 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здер з людей сотні міліардів а кинув обгризок...на подавіться паньским шматком
показать весь комментарий
23.05.2024 15:29 Ответить
такі вони - олігархи 😉
показать весь комментарий
23.05.2024 18:30 Ответить
Привів війну в Україну, а питань до нього нема!!!
показать весь комментарий
23.05.2024 15:40 Ответить
а я отправил 12 миллиардов на підтримку військових і цивільних
показать весь комментарий
23.05.2024 15:41 Ответить
а, я, 23 млрд!
показать весь комментарий
23.05.2024 15:58 Ответить
ви праві в своєму сарказмі.
Як футбольний уболівальник зі стажем підтверджую: рінах і кроти завжди завищують цінники на свої товари.
показать весь комментарий
23.05.2024 19:35 Ответить
горе на мою сиву бороду.
я чомусь подумав, що ви жіночка. типу, ганна, а, мур, то від кішки.
а, ви дядько. мабуть анатолій муринський.
показать весь комментарий
23.05.2024 19:41 Ответить
То мені блд подякувати цьому підару рудому,який один із тих,хто привів сюди *****,до трусів блд обідрати і ***** на паРашу, потвора кацапська
показать весь комментарий
23.05.2024 15:45 Ответить
в наступному, місяці нам піднімуть ціни, і ми швидко компенсуємо це "благодійництво".
а, хто перестане платити, тому відключать гарячу воду і ліфт, на перший раз.
показать весь комментарий
23.05.2024 16:00 Ответить
Спрямував то він спрямував... так спочатку ж з них і взяв.
показать весь комментарий
23.05.2024 16:11 Ответить
І ще гудок...
показать весь комментарий
23.05.2024 16:18 Ответить
Нема ніякої азметовської допомоги, як і самого ахметова. Він давно вже працює з путіним. Про яку допомогу армії може йти мова?
Подивіться, як для нас українців ахметовський бізнес зазнав крах і він мав вже бути десь під містом з бомжами, але ж ні, Ахметов тільки багатіє і входить в топ мільярдерів світу
Багатіє, бо є домовленості з Росією.
Тому хто це пише, хай засуне свої слова у с...у.
показать весь комментарий
23.05.2024 16:21 Ответить
Той писун отримує зарплату від ахметова.
показать весь комментарий
23.05.2024 21:31 Ответить
До того воно гудело .......
А зараз гучно пиариться
показать весь комментарий
23.05.2024 16:27 Ответить
А скільки воно в свій час перерахувало на батальйон васток, на підтримку днри, на фінансування проросійських партій не хоче відзвітувати?
показать весь комментарий
23.05.2024 16:33 Ответить
Допомога була,але як правило своїм донецьким Це гуманітарка. А от військам --майже нічого Бо треба підкормувати своїх баранів,бо така домовленість з путіним А ще мовчить і мовчать як ві він підтримував своїх сеператистів І найголовніше--ці кошти він відбирає в усієї України і майже нічого не вкладаючи в ті виробництва,які задарма забрав ( вкрав) в держави
показать весь комментарий
23.05.2024 18:03 Ответить
То що, тепер цьому рудому 3,14дарасу медальку треба дати?
показать весь комментарий
23.05.2024 21:29 Ответить
Ага, 9 грам на груди, курва!
показать весь комментарий
23.05.2024 21:43 Ответить
В ті давні часи, коли я проходив строкову службу, у нас був такий жарт:
Медаль йому! Велику! Із закруткою на спині!
показать весь комментарий
23.05.2024 23:01 Ответить
Можна і так !!!
показать весь комментарий
24.05.2024 02:22 Ответить
якби він не загравав з пуйлом, то б нічого не втратив і не прийшлось би донатить на ЗСУ, тобто - Ахметову пох№й на Україну, онлі бізнес
показать весь комментарий
23.05.2024 23:19 Ответить
 
 