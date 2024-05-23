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Новини
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У компанії Ахметова повідомили, що він спрямував на допомогу військовим і цивільним 9 мільярдів

Новини компаній

ахметов

Загальна сума, яку бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям збільшилася до 9 млрд грн (понад $258 млн) за 27 місяців повномасштабного вторгнення.

Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя. Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Силові підрозділи з усієї країни систематично отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття та протимінні трали нашого власного виробництва та розробки, дрони, тепловізори, засоби РЕБ, приціли, рації, камери, одяг та взуття, бронежилети із нашої сталі, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн.) Рінат Ахметов виділив на проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі". Захисникам та їхнім родинам надається допомога за сімома програмами. Зокрема у листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групи інвалідності отримають власне житло. Протягом 2024 року заплановано придбати 100 квартир. Системна гуманітарна допомога від бізнесів та проєктів Ріната Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Люди отримують продукти, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проекти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу у облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро. ФК "Шахтар" надає допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни.

Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова. Взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу. 22 млн грн доходу від товариського матчу з "Тоттенхемом" клуб спрямує на проєкти підтримки та допомоги українцям, що постраждали внаслідок війни. Крім того, загалом з початку року на допомогу військовим, мирним жителям та дітям клуб спрямував понад 9 млн грн.

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) компанія (119)


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Топ коментарі
+16
Здер з людей сотні міліардів а кинув обгризок...на подавіться паньским шматком
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23.05.2024 15:29
+9
Привів війну в Україну, а питань до нього нема!!!
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23.05.2024 15:40
+7
То мені блд подякувати цьому підару рудому,який один із тих,хто привів сюди *****,до трусів блд обідрати і ***** на паРашу, потвора кацапська
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23.05.2024 15:45
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Здер з людей сотні міліардів а кинув обгризок...на подавіться паньским шматком
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23.05.2024 15:29 Відповісти
такі вони - олігархи 😉
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23.05.2024 18:30 Відповісти
Привів війну в Україну, а питань до нього нема!!!
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23.05.2024 15:40 Відповісти
а я отправил 12 миллиардов на підтримку військових і цивільних
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23.05.2024 15:41 Відповісти
а, я, 23 млрд!
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23.05.2024 15:58 Відповісти
ви праві в своєму сарказмі.
Як футбольний уболівальник зі стажем підтверджую: рінах і кроти завжди завищують цінники на свої товари.
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23.05.2024 19:35 Відповісти
горе на мою сиву бороду.
я чомусь подумав, що ви жіночка. типу, ганна, а, мур, то від кішки.
а, ви дядько. мабуть анатолій муринський.
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23.05.2024 19:41 Відповісти
То мені блд подякувати цьому підару рудому,який один із тих,хто привів сюди *****,до трусів блд обідрати і ***** на паРашу, потвора кацапська
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23.05.2024 15:45 Відповісти
в наступному, місяці нам піднімуть ціни, і ми швидко компенсуємо це "благодійництво".
а, хто перестане платити, тому відключать гарячу воду і ліфт, на перший раз.
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23.05.2024 16:00 Відповісти
Спрямував то він спрямував... так спочатку ж з них і взяв.
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23.05.2024 16:11 Відповісти
І ще гудок...
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23.05.2024 16:18 Відповісти
Нема ніякої азметовської допомоги, як і самого ахметова. Він давно вже працює з путіним. Про яку допомогу армії може йти мова?
Подивіться, як для нас українців ахметовський бізнес зазнав крах і він мав вже бути десь під містом з бомжами, але ж ні, Ахметов тільки багатіє і входить в топ мільярдерів світу
Багатіє, бо є домовленості з Росією.
Тому хто це пише, хай засуне свої слова у с...у.
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23.05.2024 16:21 Відповісти
Той писун отримує зарплату від ахметова.
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23.05.2024 21:31 Відповісти
До того воно гудело .......
А зараз гучно пиариться
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23.05.2024 16:27 Відповісти
А скільки воно в свій час перерахувало на батальйон васток, на підтримку днри, на фінансування проросійських партій не хоче відзвітувати?
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23.05.2024 16:33 Відповісти
Допомога була,але як правило своїм донецьким Це гуманітарка. А от військам --майже нічого Бо треба підкормувати своїх баранів,бо така домовленість з путіним А ще мовчить і мовчать як ві він підтримував своїх сеператистів І найголовніше--ці кошти він відбирає в усієї України і майже нічого не вкладаючи в ті виробництва,які задарма забрав ( вкрав) в держави
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23.05.2024 18:03 Відповісти
То що, тепер цьому рудому 3,14дарасу медальку треба дати?
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23.05.2024 21:29 Відповісти
Ага, 9 грам на груди, курва!
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23.05.2024 21:43 Відповісти
В ті давні часи, коли я проходив строкову службу, у нас був такий жарт:
Медаль йому! Велику! Із закруткою на спині!
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23.05.2024 23:01 Відповісти
Можна і так !!!
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24.05.2024 02:22 Відповісти
якби він не загравав з пуйлом, то б нічого не втратив і не прийшлось би донатить на ЗСУ, тобто - Ахметову пох№й на Україну, онлі бізнес
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23.05.2024 23:19 Відповісти
 
 