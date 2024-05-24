В Киеве открыли пешеходный мост-волну на Оболонский остров. ФОТОрепортаж
В Киеве открыли пешеходный мост, который объединяет Оболонскую набережную и Оболонский остров.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
"Уже можно идти гулять по новой, большой рекреационной зоне столицы - на остров Оболонский. Объединяет остров с набережной Оболони и парком "Наталка" очень красивый, уникальный с инженерной точки зрения, пешеходный мост", - написал он в Telegram.
По словам мэра, строительство моста происходило за счет украинских и иностранных меценатов.
Конструкции были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь". Их успели привезти в Киев за несколько недель до начала полномасштабной войны в 2022 году.
Основная конструкция моста оснащена подсветкой, но пока в условиях отключений света ее не будут включать - только LED-освещение перил моста.
Строительство объекта началось в 2021 году, но в начале полномасштабной войны приостановили. Работы возобновили весной прошлого года. Тогда же начали обустройство рекреационной зоны отдыха.
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