Минкульт создал комиссию для проверки состояния Почаевской лавры, которой пользуется УПЦ МП
Сегодня, 24 мая, Министерство культуры и информационной политики издало приказ о создании комиссии по проверке состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника (Тернопольская область).
ВрИО министра культуры Ростислав Карандеев поручил комиссии с 3 по 29 июня проверить состояние сохранности недвижимого имущества заповедника, которое в декабре 2003 года передали в безвозмездное пользование УПЦ МП. Речь идет о комплексе сооружений Почаевской лавры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.
В комиссию включили начальника отдела координации деятельности учреждений культуры департамента культурного наследия МКИП Ольгу Рутковскую (председатель комиссии), директора Кременецко-Почаевского заповедника Василия Ильчишина и его заместителя Игоря Деревинского, представителя ГСЧС с Тернопольщины Виталия Гмырю, работницу заповедника Ольгу Деревинскую, профессора Западноукраинского национального университета Оксану Дячок, главного специалиста отдела имущества Минкульта Татьяну Ромашко, работницу департамента культуры Тернопольской ОВА Наталью Собкович.
Напомним, в 2023 году в марте заповедник "Киево-Печерская лавра" на основе результатов проверки комиссией Минкульта, которая выявила нарушения, расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. В августе Хозяйственный суд г. Киева признал законным решение заповедника о расторжении этого договора. За период проведения проверок, которые делала комиссия от Минкульта, произошли многочисленные инциденты и столкновения со сторонниками УМП (МП).
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Якщо є рішення громади Почаєва перейти до ПЦУ, то Лавра опечатуєтья, майно описується, а попи від ФСБ йдуть за рускім кораблем! (пішки і без будь-якого скарбу, як і прийшли)
Потім храм (за описом майна) приймають священники нашої церкви і Лавра продовжкє працювати...
Але ж це не з цією "владою", на жаль
Про що свідчать результати недавнього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього опитування, 83% опитаних стверджують, що держава тою чи іншою мірою має жорстко втрутитися в діяльність російської УПЦ (МП) А 63% українців вимагають негайну повну заборону УПЦ але (Московського патріархату) у країні. Це опитування також показало, що 12% українців видно колаборантів , сепаратистів, зрадників.. дотримуються думки, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати тільки окремі можливі випадки правопорушень, і таких виродків у травні 2023 р. було жалюгідних 6%.
Чогось і явно, що не зовсім проукраїнська влада: Рада, ОП.... вона зовсім не прислухається до думки Українського народу, і є питання чи вона взагалі його репрезентує.
https://hooks.pro/media/2024/05/24/bot1395875297/file-ZlCvIAZlk4.jpg «Отличная идея!
На крейсере "Москва" была подлинная частица Святого Креста - сработала безотказно»
Священник Иоанн Бурдин пишет про храм Константина и Елены, в котором торгуют «защитными амулетами для воинов».
Крест за 960 рублей усиливает защиту бронежилета.
Жетон «Архангел Михаил» за 210 рублей повышает меткость.
Сосуд со священной водой за 1370 рублей обеспечивает защиту от физического урона.
Ремень (с молитвой и греческим крестом) за 3050 рублей повышает защиту от дронов на поле боя.
Знамя с образом «Федора Ушакова» за 1500 рублей повышает боевой дух.
Дешево берут!
Но надо бы ещё дополнительные жизни продавать. И гробы за 500 тысяч, которые обеспечат проход в рай без очереди.
С музыкой.
Неначе люде подуріли.. (Т.Г.Шевченко)
- як так? - Тернопільщина, "бандерівський край", й досі радісно, з піснями-танцями-ходами, вилизує сраку кремлівським попам-фсбшникам?.. чи какая, в сраку, разніца?