Минкульт создал комиссию для проверки состояния Почаевской лавры, которой пользуется УПЦ МП

Сегодня, 24 мая, Министерство культуры и информационной политики издало приказ о создании комиссии по проверке состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника (Тернопольская область).

ВрИО министра культуры Ростислав Карандеев поручил комиссии с 3 по 29 июня проверить состояние сохранности недвижимого имущества заповедника, которое в декабре 2003 года передали в безвозмездное пользование УПЦ МП. Речь идет о комплексе сооружений Почаевской лавры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

В комиссию включили начальника отдела координации деятельности учреждений культуры департамента культурного наследия МКИП Ольгу Рутковскую (председатель комиссии), директора Кременецко-Почаевского заповедника Василия Ильчишина и его заместителя Игоря Деревинского, представителя ГСЧС с Тернопольщины Виталия Гмырю, работницу заповедника Ольгу Деревинскую, профессора Западноукраинского национального университета Оксану Дячок, главного специалиста отдела имущества Минкульта Татьяну Ромашко, работницу департамента культуры Тернопольской ОВА Наталью Собкович.

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Напомним, в 2023 году в марте заповедник "Киево-Печерская лавра" на основе результатов проверки комиссией Минкульта, которая выявила нарушения, расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. В августе Хозяйственный суд г. Киева признал законным решение заповедника о расторжении этого договора. За период проведения проверок, которые делала комиссия от Минкульта, произошли многочисленные инциденты и столкновения со сторонниками УМП (МП).