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Мінкульт утворив комісію для перевірки стану Почаївської лаври, якою користується УПЦ МП

Почаївська лавра

Сьогодні, 24 травня, Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника (Тернопільська область).

Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стану збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

До комісії включили начальницю відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольгу Рутковську (голова комісії), директора Кременецько-Почаївського заповідника Василя Ільчишина і його заступника Ігоря Деревінського, представника ДСНС із Тернопільщини Віталія Гмирю, працівницю заповідника Ольгу Деревінську, професора Західноукраїнського національного університету Оксану Дячок, головну спеціалістку відділу майна Мінкульту Тетяну Ромашко, працівницю департаменту культури Тернопільської ОВА Наталію Собкович.

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Нагадаємо, у 2023 році у березні заповідник "Києво-Печерська лавра" на основі результатів перевірки комісією Мінкульту, яка виявила порушення, розірвав договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. У серпні Господарський суд м. Києва визнав законним рішення заповідника про розірвання цього договору. За період проведення перевірок, які робила комісія від Мінкульту, відбулися численні інциденти і сутички з прихильниками УМП (МП).

Автор: 

Міністерство культури (756) Почаїв (48) перевірка (1231) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+14
А нащо?
Якщо є рішення громади Почаєва перейти до ПЦУ, то Лавра опечатуєтья, майно описується, а попи від ФСБ йдуть за рускім кораблем! (пішки і без будь-якого скарбу, як і прийшли)
Потім храм (за описом майна) приймають священники нашої церкви і Лавра продовжкє працювати...
Але ж це не з цією "владою", на жаль
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24.05.2024 23:42
+13
ЯКОГО ХРЄНА ФІЛІАЛ ФСБ РОБИТЬ В УКРАЇНІ ?
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24.05.2024 23:57
+12
Російська церква захопила чуже майно і перетворила Почаївську лавру в осередок московської пропаганди
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25.05.2024 00:06
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А нащо?
Якщо є рішення громади Почаєва перейти до ПЦУ, то Лавра опечатуєтья, майно описується, а попи від ФСБ йдуть за рускім кораблем! (пішки і без будь-якого скарбу, як і прийшли)
Потім храм (за описом майна) приймають священники нашої церкви і Лавра продовжкє працювати...
Але ж це не з цією "владою", на жаль
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24.05.2024 23:42 Відповісти
А население готово ? Прежде чем делать существенный шаг, нужно понимать сколько там прихожан мпц/огпу/нквд и степень упоротости основного ядра и влияния клира рпц.
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25.05.2024 01:02 Відповісти
сху@лє?
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25.05.2024 06:31 Відповісти
усім хто хоте ходити до цього сатанинського, сталінського паханату - чемодан, кордон, мацковія !!!
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25.05.2024 08:28 Відповісти
Як?! Як таке можливо, що досі їснує ця кдбістська падаль під виглядом ,,мп"?!
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24.05.2024 23:45 Відповісти
а опзж як у ВР а татаров як біля Зеленського а єрмак син офіцера фсб кругом руский мір який 73 баранів вибрало - не Тягнибока чи подібного українського.
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25.05.2024 06:06 Відповісти
Комісія для перевірки форми Землі
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24.05.2024 23:49 Відповісти
ЯКОГО ХРЄНА ФІЛІАЛ ФСБ РОБИТЬ В УКРАЇНІ ?
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24.05.2024 23:57 Відповісти

Про що свідчать результати недавнього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього опитування, 83% опитаних стверджують, що держава тою чи іншою мірою має жорстко втрутитися в діяльність російської УПЦ (МП) А 63% українців вимагають негайну повну заборону УПЦ але (Московського патріархату) у країні. Це опитування також показало, що 12% українців видно колаборантів , сепаратистів, зрадників.. дотримуються думки, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати тільки окремі можливі випадки правопорушень, і таких виродків у травні 2023 р. було жалюгідних 6%.
Чогось і явно, що не зовсім проукраїнська влада: Рада, ОП.... вона зовсім не прислухається до думки Українського народу, і є питання чи вона взагалі його репрезентує.
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25.05.2024 05:56 Відповісти
Російська церква захопила чуже майно і перетворила Почаївську лавру в осередок московської пропаганди
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25.05.2024 00:06 Відповісти
В хату рейдер-грабіжник забрався, а комісія перевіряє, чи змиває він за собою в туалеті.
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25.05.2024 00:50 Відповісти
Дуже цікаво чому в Україні на майже 8 мільйонів етнічних росіян (москалів) немає для них навіть однієї парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх виродків аж кишить. А все досить просто - повне МП ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква". Але "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить. А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" свої молебні як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому. Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить вона окупаційна закордонна російська, де їй і місце в проклятій паРаші.
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25.05.2024 04:24 Відповісти
https://t.me/veraafanasyeva Город Глуповъ

https://hooks.pro/media/2024/05/24/bot1395875297/file-ZlCvIAZlk4.jpg ​ «Отличная идея!


На крейсере "Москва" была подлинная частица Святого Креста - сработала безотказно»

Священник Иоанн Бурдин пишет про храм Константина и Елены, в котором торгуют «защитными амулетами для воинов».

Крест за 960 рублей усиливает защиту бронежилета.

Жетон «Архангел Михаил» за 210 рублей повышает меткость.

Сосуд со священной водой за 1370 рублей обеспечивает защиту от физического урона.

Ремень (с молитвой и греческим крестом) за 3050 рублей повышает защиту от дронов на поле боя.

Знамя с образом «Федора Ушакова» за 1500 рублей повышает боевой дух.

Дешево берут!

Но надо бы ещё дополнительные жизни продавать. И гробы за 500 тысяч, которые обеспечат проход в рай без очереди.

С музыкой.
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25.05.2024 05:16 Відповісти
когда эта х... с мацковским патриархатом в стране закончиться...
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25.05.2024 07:39 Відповісти
..Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли.. (Т.Г.Шевченко)

- як так? - Тернопільщина, "бандерівський край", й досі радісно, з піснями-танцями-ходами, вилизує сраку кремлівським попам-фсбшникам?.. чи какая, в сраку, разніца?
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25.05.2024 08:06 Відповісти
 
 