Мінкульт утворив комісію для перевірки стану Почаївської лаври, якою користується УПЦ МП

Сьогодні, 24 травня, Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника (Тернопільська область).

Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стану збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

До комісії включили начальницю відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольгу Рутковську (голова комісії), директора Кременецько-Почаївського заповідника Василя Ільчишина і його заступника Ігоря Деревінського, представника ДСНС із Тернопільщини Віталія Гмирю, працівницю заповідника Ольгу Деревінську, професора Західноукраїнського національного університету Оксану Дячок, головну спеціалістку відділу майна Мінкульту Тетяну Ромашко, працівницю департаменту культури Тернопільської ОВА Наталію Собкович.

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Нагадаємо, у 2023 році у березні заповідник "Києво-Печерська лавра" на основі результатів перевірки комісією Мінкульту, яка виявила порушення, розірвав договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. У серпні Господарський суд м. Києва визнав законним рішення заповідника про розірвання цього договору. За період проведення перевірок, які робила комісія від Мінкульту, відбулися численні інциденти і сутички з прихильниками УМП (МП).