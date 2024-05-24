Мінкульт утворив комісію для перевірки стану Почаївської лаври, якою користується УПЦ МП
Сьогодні, 24 травня, Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника (Тернопільська область).
Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стану збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.
До комісії включили начальницю відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольгу Рутковську (голова комісії), директора Кременецько-Почаївського заповідника Василя Ільчишина і його заступника Ігоря Деревінського, представника ДСНС із Тернопільщини Віталія Гмирю, працівницю заповідника Ольгу Деревінську, професора Західноукраїнського національного університету Оксану Дячок, головну спеціалістку відділу майна Мінкульту Тетяну Ромашко, працівницю департаменту культури Тернопільської ОВА Наталію Собкович.
Нагадаємо, у 2023 році у березні заповідник "Києво-Печерська лавра" на основі результатів перевірки комісією Мінкульту, яка виявила порушення, розірвав договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. У серпні Господарський суд м. Києва визнав законним рішення заповідника про розірвання цього договору. За період проведення перевірок, які робила комісія від Мінкульту, відбулися численні інциденти і сутички з прихильниками УМП (МП).
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Якщо є рішення громади Почаєва перейти до ПЦУ, то Лавра опечатуєтья, майно описується, а попи від ФСБ йдуть за рускім кораблем! (пішки і без будь-якого скарбу, як і прийшли)
Потім храм (за описом майна) приймають священники нашої церкви і Лавра продовжкє працювати...
Але ж це не з цією "владою", на жаль
Про що свідчать результати недавнього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього опитування, 83% опитаних стверджують, що держава тою чи іншою мірою має жорстко втрутитися в діяльність російської УПЦ (МП) А 63% українців вимагають негайну повну заборону УПЦ але (Московського патріархату) у країні. Це опитування також показало, що 12% українців видно колаборантів , сепаратистів, зрадників.. дотримуються думки, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати тільки окремі можливі випадки правопорушень, і таких виродків у травні 2023 р. було жалюгідних 6%.
Чогось і явно, що не зовсім проукраїнська влада: Рада, ОП.... вона зовсім не прислухається до думки Українського народу, і є питання чи вона взагалі його репрезентує.
https://hooks.pro/media/2024/05/24/bot1395875297/file-ZlCvIAZlk4.jpg «Отличная идея!
На крейсере "Москва" была подлинная частица Святого Креста - сработала безотказно»
Священник Иоанн Бурдин пишет про храм Константина и Елены, в котором торгуют «защитными амулетами для воинов».
Крест за 960 рублей усиливает защиту бронежилета.
Жетон «Архангел Михаил» за 210 рублей повышает меткость.
Сосуд со священной водой за 1370 рублей обеспечивает защиту от физического урона.
Ремень (с молитвой и греческим крестом) за 3050 рублей повышает защиту от дронов на поле боя.
Знамя с образом «Федора Ушакова» за 1500 рублей повышает боевой дух.
Дешево берут!
Но надо бы ещё дополнительные жизни продавать. И гробы за 500 тысяч, которые обеспечат проход в рай без очереди.
С музыкой.
Неначе люде подуріли.. (Т.Г.Шевченко)
- як так? - Тернопільщина, "бандерівський край", й досі радісно, з піснями-танцями-ходами, вилизує сраку кремлівським попам-фсбшникам?.. чи какая, в сраку, разніца?