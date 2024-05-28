Случайно снятый на камеру бой: На фестивале в Чехии покажут новый фильм Сенцова "Реал"

На 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах покажут ленту Олега Сенцова "Реал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Фильм покажут в рамках программы Специальные показы.

В основе ленты "Реал" - случайно снятый на тактическую камеру один из боев, в котором Олег Сенцов принял участие, когда его БТР был поражен врагом.

Тогда Сенцов укрылся в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием Реал.

"Реал - это не кино в классическом его понимании. Это кусок жизни на войне, который был снят случайно, но который показывает его истинное лицо без прикрас и фальши", - сказал Сенцов.

Фестиваль пройдет с 28 июня по 6 июля.

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