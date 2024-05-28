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Случайно снятый на камеру бой: На фестивале в Чехии покажут новый фильм Сенцова "Реал"

Новий фільм Сенцова

На 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах покажут ленту Олега Сенцова "Реал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Фильм покажут в рамках программы Специальные показы.

В основе ленты "Реал" - случайно снятый на тактическую камеру один из боев, в котором Олег Сенцов принял участие, когда его БТР был поражен врагом.

Тогда Сенцов укрылся в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием Реал.

"Реал - это не кино в классическом его понимании. Это кусок жизни на войне, который был снят случайно, но который показывает его истинное лицо без прикрас и фальши", - сказал Сенцов.

Фестиваль пройдет с 28 июня по 6 июля.

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отим європейським пластиліновим рожевим поні, треба постійно показувати такі фільми!
про бучу, про харківську та херсонську область.
бо, вже забули, що ці потвори роблять на окупованих територіях?
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28.05.2024 15:50 Ответить
українцям, в першу чергу, потрібно постійно показувати Бучу, про харківську, херсонську обл., про Маріуполь..
бо вже забувають..

а то все про Тису.., та про Тису..
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28.05.2024 15:59 Ответить
З мого оточення. Жінка(чоловік на фронті) - "Та мені байдуже, хай хоч прийдуть рузге, аби мій Саша повернувся живий додому." Я їй кажу, ти що, не бачила Бучі і всього решта, якщо твій чоловік виживе в цьому пеклі, о вони і його, і твого сина поженуть завойовувати Європу, що буде з тобою та дочкою.....!
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28.05.2024 16:29 Ответить
АБСОЛЮТНО вірно !!!!
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28.05.2024 21:13 Ответить
Сєнцов молоток, респект.
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28.05.2024 15:54 Ответить
Цим показом Сєнцов робить в рази більше ніж весь МЗС і найвеличніший своїми істеричними випадами проти союзників
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28.05.2024 22:56 Ответить
 
 