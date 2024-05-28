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Випадково знятий на камеру бій: На фестивалі у Чехії покажуть новий фільм Сенцова "Реал"

Новий фільм Сенцова

На 59-му Міжнародному кінофестивалю в Карлових Варах покажуть стрічку Олега Сенцова "Реал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Фільм покажуть у межах програми Спеціальні покази.

В основі стрічки "Реал" - випадково знятий на тактичну камеру один з боїв, в якому Олег Сенцов взяв участь, коли його БТР був уражений ворогом.

Тоді Сенцов укрився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою Реал.

"Реал - це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші" - сказав Сенцов.

Фестиваль пройде з 28 червня до 6 липня.

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отим європейським пластиліновим рожевим поні, треба постійно показувати такі фільми!
про бучу, про харківську та херсонську область.
бо, вже забули, що ці потвори роблять на окупованих територіях?
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28.05.2024 15:50 Відповісти
українцям, в першу чергу, потрібно постійно показувати Бучу, про харківську, херсонську обл., про Маріуполь..
бо вже забувають..

а то все про Тису.., та про Тису..
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28.05.2024 15:59 Відповісти
З мого оточення. Жінка(чоловік на фронті) - "Та мені байдуже, хай хоч прийдуть рузге, аби мій Саша повернувся живий додому." Я їй кажу, ти що, не бачила Бучі і всього решта, якщо твій чоловік виживе в цьому пеклі, о вони і його, і твого сина поженуть завойовувати Європу, що буде з тобою та дочкою.....!
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28.05.2024 16:29 Відповісти
АБСОЛЮТНО вірно !!!!
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28.05.2024 21:13 Відповісти
Сєнцов молоток, респект.
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28.05.2024 15:54 Відповісти
Цим показом Сєнцов робить в рази більше ніж весь МЗС і найвеличніший своїми істеричними випадами проти союзників
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28.05.2024 22:56 Відповісти
 
 