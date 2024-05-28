Умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко
Сегодня, 28 мая, умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.
Как передает Цензор.НЕТ, о смерти Александра Мартыненко сообщили в агентстве.
Отмечается, что он умер в Киеве во вторник.
Редакция "Цензор.НЕТ" выражает искренние соболезнования родным и близким.
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В якості коментатора-політолога за життя зарекомендував себе абсолютним адекватом.
Важка втрата для українського суспільства...
"В июне 1998 года Кушнарёв, тогда руководитель https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Администрации президента Украины , пригласил Мартыненко стать его заместителем. В качестве зама Мартыненко оставался вплоть до отставки Кушнарёва в ноябре того же года. В ноябре 1998 года стал пресс-секретарём https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента Украины https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонида Кучмы . Спустя три года, перешёл на должность секретаря Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины"