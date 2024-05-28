Сегодня, 28 мая, умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти Александра Мартыненко сообщили в агентстве.

Отмечается, что он умер в Киеве во вторник.

Редакция "Цензор.НЕТ" выражает искренние соболезнования родным и близким.

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