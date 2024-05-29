Враг ударил по Черниговщине, погиб мужчина (обновлено). ФОТОрепортаж

Вечером 28 мая 2024 года войска РФ обстреляли из минометов приграничье Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрел попала Семеновская громада.

"В результате минометного обстрела в собственном доме получил ранения, несовместимые с жизнью, житель Семеновской громады", - говорится в сообщении.

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"В результате российского минометного обстрела 48-летний местный житель получил тяжелые травмы - обломок боеприпаса пробил стену дома и попал ему в голову. От полученных травм мужчина умер в больнице", - позже уточнили в МВД.







