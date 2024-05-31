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Не всех, кто обновил данные, обязательно отправят на фронт, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ход мобилизации в Украине. По словам главы государства, не всех, кто обновил военно-учетные данные, отправят на фронт.

Об этом он сказал на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация обязательна, она не заканчивается и продолжается. Закон, который проголосовал парламент, позволял некоторые изменения в тот старый закон о мобилизации, о военном положении и тому подобное. Сегодня регистрация мужчин мобилизационного возраста должна быть обязательной. ... Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не означает, что этот человек обязательно идет на фронт. Это обязанность каждого из нас, кто мобилизационного возраста - быть зарегистрированным", - отметил он.

Президент напомнил, что более 1 млн человек обновили свои данные.

"Это не означает, что эти люди будут мобилизованы. Мобилизация как шла, так и идет. Скажу вам, она после этого закона увеличилась", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мукачевский ТЦК задержал 23-летнего водителя, который вез критические лекарства: парня заставили пройти ВВК и вручили повестку

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+37
а чотири повістки оновив дані ?
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31.05.2024 14:50
+30
Володимире Олександровичу, я не сумніваюсь, що особисто Ви зареєструвались у перший же день.
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31.05.2024 14:50
+22
верховний зе!ухилянт, щось там булькає про фронт?
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31.05.2024 14:51
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а чотири повістки оновив дані ?
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31.05.2024 14:50 Ответить
Володимире Олександровичу, я не сумніваюсь, що особисто Ви зареєструвались у перший же день.
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31.05.2024 14:50 Ответить
ага. тиждень стояв в черзі. оплатив та здав всі аналізи. показував пісюн і дупу на влк.
був визнаний придатним, тепер чекає на учбовий полігон.
але, особисті п'ять років, ще не закінчились, тому отаке.....
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31.05.2024 14:54 Ответить
Якщо Головнокомандувач пройшов комісію і був визнаний непридатним, то Верховний Головнокомандувач просто зобов'язаний пройти ще більш прискіпливу медкомісію і якщо щось знайдуть...
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31.05.2024 15:22 Ответить
верховний зе!ухилянт, щось там булькає про фронт?
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31.05.2024 14:51 Ответить
Ну і навіщо воно меле про те, про що не має ані найменшого поняття?
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31.05.2024 14:52 Ответить
То з Аргентини гуманітарку йому привезли, походу..весь день маячню несе..
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31.05.2024 14:58 Ответить
цинічне паталогічне брехло-херпіду має взагалі мовчати
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31.05.2024 14:53 Ответить
и это мне рассказывает уклонист у которого жена была в списке Миротворца, т.к. предлагала в инете 15 000 за передвижение Украинских Войск.
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31.05.2024 14:54 Ответить
А його самого вже можна мобілізовувати чи офіційно розумово непридатний?
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31.05.2024 14:55 Ответить
розумово відсталих беруть в тцк.
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31.05.2024 15:47 Ответить
Чотирикратний "оновлювач даних" казки розповідає.
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31.05.2024 14:55 Ответить
а які підстави відсрочки у Єрмака? не держслужбовець же..
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31.05.2024 14:57 Ответить
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31.05.2024 14:58 Ответить
Це шо і є ота гумова кукла.
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31.05.2024 17:30 Ответить
Дехто сповзне - хто за гроші хто по болячках
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31.05.2024 15:00 Ответить
Та знаємо! Кошевого не відправлять, Подоляка, Татарова з Єрмаком, і звичайно самого Найвеличнішого, навіть попри те, що чотири власні повістки він проігнорував
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31.05.2024 15:01 Ответить
Не все смогут уйти на фронт.Вернее смогут уйти не только лишь все.Мало кто сможет это сделать.(с)
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31.05.2024 15:13 Ответить
Шановний, прізвищя зрадницьких підорів пишуться з маленької літери.
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31.05.2024 15:46 Ответить
Чія б корова про це мичала а твоя б ......, гівно ти неголене.
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31.05.2024 15:01 Ответить
Просто таки безумно цікаво, в особистих даних Потужного, яка саме ВОС стоїть? На обліку він, чи все ще в розшуку? Коли була остання ВЛК?......
Та і стосовно всього Офісу Президента було б цікаво дізнатись.
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31.05.2024 15:02 Ответить
звичайно не відправлять. 99% це броньовики та відстрочковики
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31.05.2024 15:04 Ответить
Оновлюй дані, отримуй 5-ту повістку в бусику, проходь влк без "обмежено придатних" і ****** на фронт, в ту катастрофу яку ти влаштував в Україні і забезпечив.
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31.05.2024 15:08 Ответить
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31.05.2024 15:10 Ответить
Правильно, якщо є гроші або зв'язки, то на фронт не підеш. Ну, або якщо ти вже на фронті
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31.05.2024 15:15 Ответить
Іліта мобілізована не буде. це ми й без тебе знаємо.
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31.05.2024 15:19 Ответить
Ця влада ніколи не брехала, тому, звичайно, всі заразпідуть і оновлять дані. А як же.
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31.05.2024 15:30 Ответить
добре він коксу нюхнув,до речі того гнусавого і не беруть
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31.05.2024 15:32 Ответить
Тоді Єрмак і Татаров нехай пройдуть ВЛК.
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31.05.2024 15:34 Ответить
Пора б уже чесно сказати: "Тим хто оновив дані потрібно бути готовими що їх відправлять на фронт".
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31.05.2024 15:40 Ответить
Не всіх звісно, там і свої є.
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31.05.2024 15:46 Ответить
Це все побрехеньки! Для того, щоб затягнути чоловіків на мобілізацію!
А там вже тебе ніхто не питатиме,чи хворий ти,чи старий!
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31.05.2024 15:53 Ответить
ухілянт яке не служило щось коментує..пішов дл баканова...на х...
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31.05.2024 16:08 Ответить
Не всіх? 4 з 5 - це теж "не всіх".
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31.05.2024 16:09 Ответить
Презик ухилянт шось мені каже.. сурово...
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31.05.2024 16:18 Ответить
Але всіх, хто порушує закон рано, чи пізно, візьмут за сраку! Україна для Світу, не більш значуща, чім іньши! Нетяньяху «трохи» кутише за Зеленського, але ******** його! Порушення Женевської конвенції не мають строку! Тім, хто не знає! Там прописані порушення військових, проти цивільних обох сторін конфлікту! Навчить своїх речників! Перед тім як бовкнуть Закон вивчи!
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31.05.2024 16:21 Ответить
лихі парфуми української мовної підлоги із вивернутою клавою комп'ютера.
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31.05.2024 16:32 Ответить
Так у тебя перевод! Не очень умелым "переводчиком! " любезный!
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31.05.2024 16:35 Ответить
Все власним прикладом, оновив, перевдягнувся, бо та, що на тобі вже давно спріла, доли трьохлінійку і в окопи та укриття збудовані тобою, самозванцем, на кордон під Харків.
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31.05.2024 19:00 Ответить
 
 