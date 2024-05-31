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Комитет Рады поддержал повышение акцизов на топливо до уровня европейских, – Гетманцев

азс,пальне

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно приближения законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога".

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил в Telegram.

"Целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровней, предусмотренных Директивой №2003/96/ЕС", - написал Гетманцев.

Его заместитель, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк обнародовал предусмотренный законопроектом график повышения акцизов на топливо до уровня европейских, отметив, что больше всего вырастет акциз на автогаз.

Графік підвищення акцизів на пальне у 2024-2028 роках.

"Очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает как так случилось, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там значительное повышение. В ходе поиска документов оказалось, что увеличение на газ предложила "Укрнафта". А точнее - Ростислав Шурма. Вместо акциза по детективу (70 евро) он будет 277 евро", - пояснил депутат в Telegram.

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Как сообщалось, законопроект предусматривает ежегодное повышение акцизов на топливо с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года (включительно).

С января 2028 года ставки акцизного налога должны вырасти до европейского уровня:

  • на бензины - 359 евро за 1000 л;
  • на газойле (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 л;
  • на сжиженный газ - 277 евро за 1000 литров.

Автор: 

акциз (385) бензин (294) налоги (3238) дизтопливо (66) Гетманцев Даниил (409)


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ждемс повышение цен, особо радуются пенсионеры, теперь на свои 3 тыс пенсии он смогут больше голодать
браво зебилу и его команде, сокращаем народ Украины не только на фронте, но и в тылу!
надо освободить украинскую землю от граждан, а то землицу продали, а они вошкаются по ней, мешают жить панам.....
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31.05.2024 15:56 Ответить
А как насчет европейских зарплат ???
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31.05.2024 15:58 Ответить
Гуси-гуси... Это уже общипуют?
Моцкали обстрелами тонко намекают освобождать территорию, а тут еврейцы внутренней политикой прорежают населенение не хуже.
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31.05.2024 16:08 Ответить
 
 