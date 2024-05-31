Комитет Рады поддержал повышение акцизов на топливо до уровня европейских, – Гетманцев

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно приближения законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога".

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил в Telegram.

"Целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровней, предусмотренных Директивой №2003/96/ЕС", - написал Гетманцев.

Его заместитель, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк обнародовал предусмотренный законопроектом график повышения акцизов на топливо до уровня европейских, отметив, что больше всего вырастет акциз на автогаз.

"Очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает как так случилось, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там значительное повышение. В ходе поиска документов оказалось, что увеличение на газ предложила "Укрнафта". А точнее - Ростислав Шурма. Вместо акциза по детективу (70 евро) он будет 277 евро", - пояснил депутат в Telegram.

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Как сообщалось, законопроект предусматривает ежегодное повышение акцизов на топливо с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года (включительно).

С января 2028 года ставки акцизного налога должны вырасти до европейского уровня: