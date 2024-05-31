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Новости Агрессия России против Украины
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Сообщено о подозрении российскому генералу Баранову, отвечающему за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-майора Роберта Баранова - руководителя главного вычислительного центра генштаба вооруженных сил РФ, подразделение которого отвечает за точность ударов российских ракет по Украине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подчиненные Баранова занимаются программированием траекторий движения крылатых и баллистических ракет, чтобы избежать зоны действия украинской ПВО, а также отмечают конкретные цели, которые должны быть поражены ракетным вооружением. Прежде всего речь идет о наведении крылатых ракет "Калибр", Х-101/555 и баллистических ракет "Искандер".

Роберт Баранов

Согласно материалам дела, враг четко понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины. Во время подготовки воздушных ударов по Украине подразделение Баранова сопоставляет координаты целей, полученных от командования генштаба РФ, с локациями гражданских объектов на картах местности. Таким образом, рашисты сознательно бьют по украинским мирным объектам.

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В СБУ отмечают, что с начала полномасштабной агрессии РФ, в том числе от ракет, запрограммированных на поражение гражданской инфраструктуры, погибло как минимум 520 детей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Баранову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством).

Кроме того, СБУ установила личности 30 его подчиненных, которые прямо причастны к совершению преступлений против Украины.

Сообщается, что собранные Службой безопасности материалы будут использованы в расследовании российских военных преступлений прокурорами Международного уголовного суда. Также СБУ проводит комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать каждого из военных преступников.

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крылатые ракеты (881) СБУ (19890) подозрение (490) баллистические ракеты (378)


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Круто. Сьогодні замість лопуха баранов буде підтиратися повідомленням про підозру. Не зупиняйтеся.
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31.05.2024 15:38 Ответить
В Інтерпол. І ордер суду в Гаазі.
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31.05.2024 15:38 Ответить
найкраща підозра - це статуетка, як татарському.
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31.05.2024 15:44 Ответить
ржу як коняка.. в голос.....Роберт Баранов)))))))))
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31.05.2024 15:46 Ответить
Стадо Баранов.
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31.05.2024 16:11 Ответить
Незабаром здохне у страшних муках. Це ібло зараз проклянуть мільйони.
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31.05.2024 15:59 Ответить
як що, нема можливості доставити баранова в україну, то як мінімум баранова, повинні жерти опариши в сральніку!
таким, повинне бути правосуддя від сбу!!!
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31.05.2024 16:10 Ответить
коли буде повідомлено про підозру Баканову?
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31.05.2024 16:10 Ответить
Сама краща підозра - це забаранити його і його родину...
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31.05.2024 16:24 Ответить
 
 