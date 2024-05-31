Сообщено о подозрении российскому генералу Баранову, отвечающему за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-майора Роберта Баранова - руководителя главного вычислительного центра генштаба вооруженных сил РФ, подразделение которого отвечает за точность ударов российских ракет по Украине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подчиненные Баранова занимаются программированием траекторий движения крылатых и баллистических ракет, чтобы избежать зоны действия украинской ПВО, а также отмечают конкретные цели, которые должны быть поражены ракетным вооружением. Прежде всего речь идет о наведении крылатых ракет "Калибр", Х-101/555 и баллистических ракет "Искандер".

Согласно материалам дела, враг четко понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины. Во время подготовки воздушных ударов по Украине подразделение Баранова сопоставляет координаты целей, полученных от командования генштаба РФ, с локациями гражданских объектов на картах местности. Таким образом, рашисты сознательно бьют по украинским мирным объектам.

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В СБУ отмечают, что с начала полномасштабной агрессии РФ, в том числе от ракет, запрограммированных на поражение гражданской инфраструктуры, погибло как минимум 520 детей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Баранову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством).

Кроме того, СБУ установила личности 30 его подчиненных, которые прямо причастны к совершению преступлений против Украины.

Сообщается, что собранные Службой безопасности материалы будут использованы в расследовании российских военных преступлений прокурорами Международного уголовного суда. Также СБУ проводит комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать каждого из военных преступников.

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