Минобороны призывает Раду принять закон о создании Военной полиции
Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечают в министерстве, ВСУ остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция. Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.
Минобороны подчеркивает необходимость следственных полномочий для Военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.
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+27 Пересічний українець #452786
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В Україні до 2020 року з'явиться військова поліція. Це передбачає стратегічний оборонний бюлетень, який своїм указом затвердив президент України Петро Порошенко.
Згідно з документом, до кінця 2016 року має бути розроблено, узгоджено і ухвалено закон про військову поліцію, передають Українські Новини.
Військова поліція отримає право здійснювати досудове розслідування злочинів, які вчиняють військовослужбовці, в тому числі і в зоні бойових дій. Крім того, новий орган отримає право ведення оперативно-розшукової діяльності.
А військову поліцію - ще одну шайку здоровенних нероб-ухилянтів - то давайте.
Я про те - що вони повинні відробляти важкою працею. Не будувати - значить завали розбирати..чи на уранові копальні.
Бо тільки жеруть й серуть. А на одну тварину 15 000 грн з бюджету на утримання. Ніфігово так влаштувались!
У НАТО хочемо, отже, і їхні стандарти потрібні. А кому не подобається, нічого вам робити і тут і в НАТО.
Чемодан, вокзал и за тем самым кораблем)
віримо
Військо́ва слу́жба правопоря́дку у Збро́йних Си́лах Украї́ни (ВСП) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України.
Основні завдання
Виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби).
Запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України.
Участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях.
Забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні.Сприяння у межах своєї компетенції іншим органам дізнання, органам попереднього (досудового) слідства та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків.
Не вірте?
Скільки органів створено заборони корупцію? СБУ, БЕБ, ДБР, НАБУ, САП
Заборони? Де зараз Рєзніков? Де Баканов?де Наумов? Скільки посаджено і скільки майна і активів повернено в бюджет?
Військова поліція буде ще один орган впливу на незручних громадян. Назва може бути і американська, але працювати вона буде по-українськи.
Боюся я що в авторитаризмі Україна перевершить навіть Росію.
У військових і так прав немає то тепер їх тероризувати потрібно...?!
А не командирів які не несуть жодної відповідальності...?!!
Им разобраться в политике и госуправлении сложна будет