Минобороны призывает Раду принять закон о создании Военной полиции

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечают в министерстве, ВСУ остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция. Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

Минобороны подчеркивает необходимость следственных полномочий для Военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

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