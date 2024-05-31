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Новости Война
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Минобороны призывает Раду принять закон о создании Военной полиции

всп

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечают в министерстве, ВСУ остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция. Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

Минобороны подчеркивает необходимость следственных полномочий для Военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

Читайте также: В Украине разрабатывают законопроект о военной полиции, - Минобороны

Автор: 

ВР (29244) Минобороны (9322) ВСУ (6584) военная полиция (17)


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Топ комментарии
+27
Інженерні війська - щоб фортифікації будувати і гроші не комуніздити - хрін вам.
А військову поліцію - ще одну шайку здоровенних нероб-ухилянтів - то давайте.
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31.05.2024 23:07
+9
БІльше жесті, ще більше жесті, ще більше....я знаю вам болить що українці ще живі і ще мають свою країну. Вам треба виконати план РФ - давайте
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31.05.2024 23:11
+9
Вакантні місця всі вже зайняті. А служити десь треба.
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31.05.2024 23:18
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привіт срср.
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31.05.2024 23:06 Ответить
До чого тут срср?? У всіх країнах вона існує.
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31.05.2024 23:11 Ответить
Вона мала з'явитись ще в 2020 році.

В Україні до 2020 року з'явиться військова поліція. Це передбачає стратегічний оборонний бюлетень, який своїм указом затвердив президент України Петро Порошенко.
Згідно з документом, до кінця 2016 року має бути розроблено, узгоджено і ухвалено закон про військову поліцію, передають Українські Новини.
Військова поліція отримає право здійснювати досудове розслідування злочинів, які вчиняють військовослужбовці, в тому числі і в зоні бойових дій. Крім того, новий орган отримає право ведення оперативно-розшукової діяльності.
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31.05.2024 23:16 Ответить
З 2015 року ще потуги були.
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31.05.2024 23:19 Ответить
В срср її не було...її чорні справи (частково наприклад розстріл, або затримання) виконували комендантські підрозділи.... слідсво вів особливий відділ та військова прокуратура, вироки призначав військовий трибунал...
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01.06.2024 01:42 Ответить
Інженерні війська - щоб фортифікації будувати і гроші не комуніздити - хрін вам.
А військову поліцію - ще одну шайку здоровенних нероб-ухилянтів - то давайте.
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31.05.2024 23:07 Ответить
Вакантні місця всі вже зайняті. А служити десь треба.
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31.05.2024 23:18 Ответить
Полонені будувати захисні споруди можуть, а не пакети клеїти. Бо розжерлися на дармових харчах.
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31.05.2024 23:21 Ответить
Кацапи набудують... Угу...
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31.05.2024 23:40 Ответить
Жерти захочуть, збудують. Полонені німці нормас відбудовували зруйноване. І будинки й промисловість відбудовували, завали розгрібали.
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01.06.2024 01:18 Ответить
Полонені кацапи в жодному разі не мають будувати будь що військового призначення. Служив в "стройбаті" в ярославській губернії. Два роки спостерігав як вони "будують". Все на тяп-ляп і намагаються вкрасти щоб пропити все до чого руки дотягуються. І нічого їм не зробиш бо їм все пофіг - аби напитись в гівно. Ото сидять в клітці - хай сидять і шиють рукавиці. Найбільшу користь Україні окупанти могли принести своєю загибеллю, але їх чомусь взяли в полон...
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01.06.2024 03:14 Ответить
Так пакети клеять подарункові, рукавиці то наші засуджені шиють.

Я про те - що вони повинні відробляти важкою працею. Не будувати - значить завали розбирати..чи на уранові копальні.

Бо тільки жеруть й серуть. А на одну тварину 15 000 грн з бюджету на утримання. Ніфігово так влаштувались!
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01.06.2024 04:16 Ответить
Коли в сталінські часи засуджували до "тяжьогого физичєского труда" - ТФТ в середовищі зк (заключьонних каналоармейцєв" винило слов "туфта", яке означало виконання ТФТ абияк з елементами показухи, саботажу і диверсії. Нам потрібна "туфта"? А все чим займаються кацапи завжди перетворюється на "туфту"... Тому хай вже сидять згідно женевської конвенції поки ми отримуємо підтримку і схвалення міжнародної спільноти за гуманізм до полонених. Але ніхто не може нам завадити ставитись до них як до "нєдорослєй". Вони мають деградувати виконуючи примітивну легку (дитячу) працю. Врешті вони повернуться в ********* і чим розбещенішими халявою вони будуть, тим більшої шкоди натворять вдома і вже там потралять у кацапські табори. От тоді і почнеться їх покарання... Головне щоб жоден з полонених у нас не залишився ні за яких обставин.
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01.06.2024 04:39 Ответить
З тачкою бігати аж бігом....хто не працює того полонені кадирівці і їх холуї в сраку будуть їбати після відбою в параші
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01.06.2024 01:45 Ответить
До полонених кацапів потрібно ставитись як до розумово відсталих дітей.
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01.06.2024 03:17 Ответить
БІльше жесті, ще більше жесті, ще більше....я знаю вам болить що українці ще живі і ще мають свою країну. Вам треба виконати план РФ - давайте
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31.05.2024 23:11 Ответить
Не, эти будут заниматься не "ухилянтами", а теми кого ТЦК уже поймало, но они воевать не хотят. Самовольно оставляют части, не хотят идти в самоубийственные атаки на минные поля... На бумаге выглядит хорошо, а в реальности, будут наверное аналоги заградотрядов.
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31.05.2024 23:18 Ответить
Віталік москпльня для таких як ти вже готує "как дєди ваєвалі" - штурм Берліна і без поліції, як лугандони....
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31.05.2024 23:24 Ответить
Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21. Джерело:
У НАТО хочемо, отже, і їхні стандарти потрібні. А кому не подобається, нічого вам робити і тут і в НАТО.
Чемодан, вокзал и за тем самым кораблем)
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31.05.2024 23:14 Ответить
На черзі військові пожежники ,податківці і тд..
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31.05.2024 23:14 Ответить
Не меліть дурниць. В Штатах вона з 1941 року існує, наприклад.
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31.05.2024 23:18 Ответить
Вони вже є. Всі посади зайняті.
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31.05.2024 23:19 Ответить
та захисту їх прав
віримо
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31.05.2024 23:23 Ответить
Право загинути через відсутність підготовки/тяжку хворобу/довбня командира - священне!
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01.06.2024 10:17 Ответить
А чем их не устраивает ВСП, которая уже существует и по закону должна выполнять, то что они хотят от военной полиции? Или надо еще куда то "своих тяжелоранненых" пристроить?

Військо́ва слу́жба правопоря́дку у Збро́йних Си́лах Украї́ни (ВСП) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України.

Основні завдання

Виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби).
Запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України.
Участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях.

Забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні.Сприяння у межах своєї компетенції іншим органам дізнання, органам попереднього (досудового) слідства та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків.
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31.05.2024 23:27 Ответить
Весь штат там мабуть вже зайнято "героями", тому й створюють нове затишне місце "служби".
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01.06.2024 10:18 Ответить
Это как из командования морской пехоты создали корпус морской пехоты. Те же яйца- вид сбоку. Ну еще дополнительно генеральских должностей и штабов прибудет.
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31.05.2024 23:32 Ответить
Під радісне гигикання "громадських активістів на зарплаті" свого часу зліквідували військову прокуратуру, яка займалась слідством, тепер заново намагаються щось створити... Закінчиться тим, що це буде меґа монстр на кшталт ТЦК та СП з повноваженнями слідчого органу
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31.05.2024 23:34 Ответить
Ще одна абвгдейка... Шапіто...
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31.05.2024 23:40 Ответить
В Україні то ні-до-чо-го не приведе.
Не вірте?
Скільки органів створено заборони корупцію? СБУ, БЕБ, ДБР, НАБУ, САП
Заборони? Де зараз Рєзніков? Де Баканов?де Наумов? Скільки посаджено і скільки майна і активів повернено в бюджет?
Військова поліція буде ще один орган впливу на незручних громадян. Назва може бути і американська, але працювати вона буде по-українськи.
Боюся я що в авторитаризмі Україна перевершить навіть Росію.
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31.05.2024 23:41 Ответить
Боїться воно, не лізе вже вам паста із піцою, так вболіваєте за тих українців, що кожен день отримують шахеди із ракетами на голови...
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01.06.2024 09:46 Ответить
То не зрозуміло- МО потрібні люди на Фронт чи ще в одну поліцію ..?!
У військових і так прав немає то тепер їх тероризувати потрібно...?!
А не командирів які не несуть жодної відповідальності...?!!
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31.05.2024 23:54 Ответить
Я только, но чёт мне кажется, что фортификации и помощь гражданам сейчас важней ...
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31.05.2024 23:55 Ответить
Это ж "служки"...
Им разобраться в политике и госуправлении сложна будет
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01.06.2024 00:10 Ответить
А також військового "беркуту", військового ТЦК та військового ДАІ
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01.06.2024 00:09 Ответить
Колись за союзу була така структура типу військового ДАІ. Їздили на стареньких УАЗиках, а на бортах великим білими літерами писало ВАИ (военная авто инспекция). Часто стояли на перехрестях й пиняли для перевірки військові автівки. Також супроводжували військові колони (чим до речі чомусь займаються звичайні мусора, замість того, щоб виконувати свої прямі обов"язки).
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01.06.2024 09:04 Ответить
Поліція мабуть береться за все, якщо платять. Бо сестрі керівника нацполу Вигівського (колишній вчительці) потрібно купити ще одну автозаправку, а його ніде не працюючій тещі потрібне нове авто тисяч за 100 "вічнозелених". А як ви хотіли, офіційної зарплатні не вистачає. Селяві...
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01.06.2024 10:29 Ответить
Ну, ну, варто все ж почекати адекватного аналізу законопроекту. А то беруть сумніви, про якісь там стандарти НАТО AJP-3.21. Особливо згадуючи першу редакцію оновленого законопроекту про мобілізацію.
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01.06.2024 00:17 Ответить
Ви що зовсім *********!?!? Альо , владо?!? Проснися!! Україні можливо! скоро піздець, а ти...(((
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01.06.2024 00:24 Ответить
Нац Гвардия это по сути военная полиция. Ну они в подчинении МВС, а не ВСУ
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01.06.2024 00:33 Ответить
а чому це подання не вносить президент? Це ж його функція - військова справа!
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01.06.2024 01:14 Ответить
його функція- записувати кожноденні гундосі промови та намагатись не нести, хоча би щось від власного ЗЕ! дебілізму.
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01.06.2024 09:50 Ответить
Вже наривався ...двометрове мурло причепилося до заднього габариту на вантажівці...мабуть з ДАІ поперли так влізло у ВСП тєхталон перевіряти
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01.06.2024 01:48 Ответить
Ви не розумієте. Йому не можна на передок, він дуже хворий... на голову... Але має зв'язки та гроші.
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01.06.2024 10:31 Ответить
Вже всі блатні в тцк не поміщаються?
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01.06.2024 05:20 Ответить
Так плавно до громадянської підводять. Хитра багатоходовочка по знищенню України.
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01.06.2024 06:40 Ответить
А який рівень корупції по стандартам НАТО повинен бути?
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01.06.2024 06:41 Ответить
Як і військові прокурори, дознавачі і суди. Не може цивільний знати щось про ЗСУ, не будучи там. Рішення вірне і наразі актуальне
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01.06.2024 07:57 Ответить
 
 