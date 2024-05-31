Міноборони закликає Раду ухвалити закон про створення Військової поліції
Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як зазначають у міністерстві, ЗСУ гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.
Міноборони наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції.
Топ коментарі
+27 Пересічний українець #452786
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+9 Михайло Иляш
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+9 Вася Быколог
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В Україні до 2020 року з'явиться військова поліція. Це передбачає стратегічний оборонний бюлетень, який своїм указом затвердив президент України Петро Порошенко.
Згідно з документом, до кінця 2016 року має бути розроблено, узгоджено і ухвалено закон про військову поліцію, передають Українські Новини.
Військова поліція отримає право здійснювати досудове розслідування злочинів, які вчиняють військовослужбовці, в тому числі і в зоні бойових дій. Крім того, новий орган отримає право ведення оперативно-розшукової діяльності.
А військову поліцію - ще одну шайку здоровенних нероб-ухилянтів - то давайте.
Я про те - що вони повинні відробляти важкою працею. Не будувати - значить завали розбирати..чи на уранові копальні.
Бо тільки жеруть й серуть. А на одну тварину 15 000 грн з бюджету на утримання. Ніфігово так влаштувались!
У НАТО хочемо, отже, і їхні стандарти потрібні. А кому не подобається, нічого вам робити і тут і в НАТО.
Чемодан, вокзал и за тем самым кораблем)
віримо
Військо́ва слу́жба правопоря́дку у Збро́йних Си́лах Украї́ни (ВСП) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України.
Основні завдання
Виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби).
Запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України.
Участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях.
Забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні.Сприяння у межах своєї компетенції іншим органам дізнання, органам попереднього (досудового) слідства та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків.
Не вірте?
Скільки органів створено заборони корупцію? СБУ, БЕБ, ДБР, НАБУ, САП
Заборони? Де зараз Рєзніков? Де Баканов?де Наумов? Скільки посаджено і скільки майна і активів повернено в бюджет?
Військова поліція буде ще один орган впливу на незручних громадян. Назва може бути і американська, але працювати вона буде по-українськи.
Боюся я що в авторитаризмі Україна перевершить навіть Росію.
У військових і так прав немає то тепер їх тероризувати потрібно...?!
А не командирів які не несуть жодної відповідальності...?!!
Им разобраться в политике и госуправлении сложна будет