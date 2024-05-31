Міноборони закликає Раду ухвалити закон про створення Військової поліції

Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначають у міністерстві, ЗСУ гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.

Міноборони наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції.

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