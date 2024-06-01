В Харькове прогремел взрыв (обновлено)
Днем 1 июня 2024 года в Харькове прогремел взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Харькове", - написал он.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что предварительно зафиксирован прилет в Киевском районе города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Воздушные силы информировали о КАБ в направлении Харькова.
Обновленная информация
Позже в ОВА заявили, что по предварительной информации, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.
Информация о разрушениях уточняется. На этот момент пострадавших нет.
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Moshe_Dayan
показать весь комментарий01.06.2024 15:12 Ответить Мне нравится 0
Виктор Прохорин b59be08a
показать весь комментарий01.06.2024 15:31 Ответить Мне нравится 0
а ес c5e83b5a
показать весь комментарий01.06.2024 15:46 Ответить Мне нравится 0
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