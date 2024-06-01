У Харкові пролунав вибух (оновлено)

Вдень 1 червня 2024 року у Харкові прогримів вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Харкові", - написав він.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що попередньо зафіксовано приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Також читайте: Удар РФ по п’ятиповерхівці в Харкові: Кількість загиблих зросла до 7 осіб

Повітряні сили інформували про КАБ в напрямку Харкова.

Оновлена інформація

Пізніше в ОВА заявили, що за попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає.