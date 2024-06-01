У Харкові пролунав вибух (оновлено)
Вдень 1 червня 2024 року у Харкові прогримів вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у Харкові", - написав він.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що попередньо зафіксовано приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Повітряні сили інформували про КАБ в напрямку Харкова.
Оновлена інформація
Пізніше в ОВА заявили, що за попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.
Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає.
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Moshe_Dayan
показати весь коментар01.06.2024 15:12 Відповісти Мені подобається 0
Виктор Прохорин #535559
показати весь коментар01.06.2024 15:31 Відповісти Мені подобається 0
а ес #372967
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