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Новини Війна
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У Харкові пролунав вибух (оновлено)

Наслідки атаки на Харків

Вдень 1 червня 2024 року у Харкові прогримів вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Харкові", - написав він.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що попередньо зафіксовано приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

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Повітряні сили інформували про КАБ в напрямку Харкова.

Оновлена інформація 

Пізніше в ОВА заявили, що за попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає.

Автор: 

вибух (4451) Харків (5594) КАБ (355)


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Атакамсом по пусковим? Не?
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01.06.2024 15:12 Відповісти
Дєрьмак не дозволяє!
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01.06.2024 15:31 Відповісти
тварини
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01.06.2024 15:46 Відповісти
 
 