На Киевщине ночью сбивали "Шахеды": без вражеских попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру
В ночь на 2 июня российские оккупанты пытались атаковать Киевскую область с применением ударных "Шахедов".
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, четвертую подряд ночь враг пытается атаковать регион.
"На этот раз ночную тревогу объявляли из-за вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Киевщины.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Обломки вражеского дрона обнаружены за пределами населенного пункта", - говорится в сообщении.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
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gr1959
показать весь комментарий02.06.2024 10:44 Ответить Мне нравится 0
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