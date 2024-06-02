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Киевская область (3918) дроны (3553)

На Киевщине ночью сбивали "Шахеды": без вражеских попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру

Робота мобільних груп

В ночь на 2 июня российские оккупанты пытались атаковать Киевскую область с применением ударных "Шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, четвертую подряд ночь враг пытается атаковать регион.

"На этот раз ночную тревогу объявляли из-за вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Киевщины.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Обломки вражеского дрона обнаружены за пределами населенного пункта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине работала ПВО, без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
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Друзі, у мене проста думка. Я весь час дивлюсь канали, які не мають стосунку до Єдиного марафону. Весь час гості каналів (опозиційних) кажуть, радять зілєнскому: Треба зробити це, зробити те ! Вони не принижують, не **********, не вимагають, не ОПУСКАЮТЬ його величність до плінтуса. Тільки пропонують, лише ТРЕБА. На їх думку. А яка безпосередньо думка у цього громадянина зілєнского? Вона відсутня від слова взагалі. Його "гаварясчая" голова озвучує лише те, що порадять товаріщі по розкраданню бюджету та українців. Воно робить лише те, що скаже дЄрмак. ТО ДЛЯ ЧОГО ВИТРАЧАТИ ЕНЕРГІЮ на цього недоумкаі і його кращих "менеджерів" по схемам розкрадання країни ? Слово ТРЕБА зілєнскій не знає. Йому відомі лише тільки СКІЛЬКИ. Скільки накосимо бабла ? !
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02.06.2024 10:44 Ответить
 
 