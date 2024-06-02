На Киевщине ночью сбивали "Шахеды": без вражеских попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру

В ночь на 2 июня российские оккупанты пытались атаковать Киевскую область с применением ударных "Шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, четвертую подряд ночь враг пытается атаковать регион.

"На этот раз ночную тревогу объявляли из-за вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Киевщины.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Обломки вражеского дрона обнаружены за пределами населенного пункта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине работала ПВО, без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.