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Київська область (3803) дрони (4299)

На Київщині вночі збивали "Шахеди": без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру

Робота мобільних груп

У ніч проти 2 червня російські окупанти намагалися атакувати Київську область із застосуванням ударних "Шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, четверту поспіль ніч ворог намагається атакувати регіон. 

"Цього разу нічну тривогу оголошували через ворожі ударні дрони у повітряному просторі Київщини
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Уламки ворожого дрона виявлені поза межами населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині працювала ППО, без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

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Друзі, у мене проста думка. Я весь час дивлюсь канали, які не мають стосунку до Єдиного марафону. Весь час гості каналів (опозиційних) кажуть, радять зілєнскому: Треба зробити це, зробити те ! Вони не принижують, не **********, не вимагають, не ОПУСКАЮТЬ його величність до плінтуса. Тільки пропонують, лише ТРЕБА. На їх думку. А яка безпосередньо думка у цього громадянина зілєнского? Вона відсутня від слова взагалі. Його "гаварясчая" голова озвучує лише те, що порадять товаріщі по розкраданню бюджету та українців. Воно робить лише те, що скаже дЄрмак. ТО ДЛЯ ЧОГО ВИТРАЧАТИ ЕНЕРГІЮ на цього недоумкаі і його кращих "менеджерів" по схемам розкрадання країни ? Слово ТРЕБА зілєнскій не знає. Йому відомі лише тільки СКІЛЬКИ. Скільки накосимо бабла ? !
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02.06.2024 10:44 Відповісти
 
 