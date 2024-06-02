На Київщині вночі збивали "Шахеди": без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру
У ніч проти 2 червня російські окупанти намагалися атакувати Київську область із застосуванням ударних "Шахедів".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, четверту поспіль ніч ворог намагається атакувати регіон.
"Цього разу нічну тривогу оголошували через ворожі ударні дрони у повітряному просторі Київщини.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Уламки ворожого дрона виявлені поза межами населеного пункту", - йдеться у повідомленні.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
gr1959
показати весь коментар02.06.2024 10:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...